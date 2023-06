Moreno reivindica “la importancia de Andalucía” ante el líder del PP para “el gran cambio que necesita España”

La segunda Junta Directiva Autonómica en siete días (la anterior fue el lunes pasado) ha servido al PP andaluz para poner el 'efecto Moreno', el mismo que ha dado un vuelco al tablero municipal con el 28M, al servicio del líder del partido a escala nacional, Alberto Núñez Feijóó, de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Sabedor de que el principal granero de votos, una expresión históricamente vinculada al PSOE en Andalucía pero que se ha teñido de azul tras dos derrotas socialistas (autonómicas y municipales) en menos de un año, el presidente popular se ha apoyado en los resultados del PP en Andalucía. “No hay dos sin tres”, ha expresado ante el líder autonómico, Juan Manuel Moreno, quien ha reivindicado “la importancia de Andalucía” para “el gran cambio que necesita España”.

Las intervenciones de ambos dirigentes del PP han dejado a las claras en su primer encuentro público tras los comicios locales que “la derrota inapelable del sachismo”, como ha expresado Feijóo, las próximas generales derivarán en “el mismo resultado que en Andalucía y luego ya veréis que solo tenemos que tomar posesión”, ha augurado. Moreno, que ha precedido a Feijóo en la palabra, ha reivindicado que los electores han apreciado “la manera de gestionar y de trabajar” a raíz de su llegada a San Telmo hace cuatro años y medio.

Ambos han cargado contra el presidente del Gobierno, según el guion previsto, también con la percha de la actualidad del fuego cruzado entre Gobierno y Junta por Doñana. Sin entrar en la citación in extremis de Miguel Delibes para evaluar la ley de regadíos en el Parlamento (aunque dejando fuera al resto de científicos críticos), Moreno ha pedido a Sánchez que que cese en el “boicot permanente” a los productos y agricultores andaluces en alusión al sector de la fresa de Huelva, “alimentado bulos” contra productos andaluces. “¿Hasta dónde vamos a llegar en esta actitud inconsciente e insensible con nuestros agricultores y ganaderos?”, se ha preguntado.

Felicitaciones a sevillistas y béticos

Moreno se ha felicitado de los resultados de los candidatos del PP en las elecciones municipales, si bien ha dicho que “cuidado con la euforia y con los excesos de confianza, porque todos los votos son prestados y como votos prestados, hay que pelearlos de nuevo, uno a uno, hasta el 23 de julio”. Pese a ello ha augurado que Feijóo “sin lugar a dudas va a ser el presidente del Gobierno de España”, agradeciéndole su presencia en Sevilla, “muy valiosa y muy significativa” por “la lealtad” que supone para Andalucía frente a la “soberbia” y “falta de humildad” del presidente Sánchez.

Feijóo, por su parte, ha celebrado el “hito histórico” de vencer en siete capitales andaluzas y ha comentado que Sánchez “no ha entendido nada de lo que España ha dicho” el 28M, criticando su propuesta de debates electorales. No ha dejado pasar la oportunidad de redimirse de lo dicho en su último acto en Sevilla y ha asegurado que esta vez “no iba a volver a hablar de fútbol en ningún caso”, dando “la enhorabuena a los sevillistas” por su triunfo en la Europa League “y a los béticos por la gran temporada que han hecho”, en especial a Joaquín. También ha tenido un guiño al que será nuevo alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, “que me dicen que ya no solo sonríe sino que se ríe de vez en cuando”.

Sanz y “el clamor de la calle”

Por su parte, el propio Sanz ha dicho que la victoria alcanzada el pasado 28 de mayo por el PP en Sevilla capital es “el principio del fin de Pedro Sánchez” ya que la pérdida de poder de los socialistas en las pasadas autonómicas y municipales ha derivado en una convocatoria exprés de elecciones generales para el próximo 23 de julio con el “objetivo de desmovilizar al electorado, algo que va a provocar el efecto contrario porque el clamor en la calle es total”.

“Los sevillanos, los andaluces y los españoles van a ir a votar con más fuerza que nunca para acabar con el peor Gobierno de la historia de España, el que más daño ha hecho a las comunidades y el que más ha abandonado y agraviado a las provincias, como la de Sevilla”, ha subrayado el alcalde electo de la capital.

En esta línea, Sanz ha argumentado que la “ola anti Sánchez en Sevilla no es sólo por Bildu o por la Ley del 'sólo sí es sí'. Aquí la ola es un tsunami porque Sánchez lleva muchos años maltratando a Sevilla sin invertir un solo euro en infraestructuras, ni en equipamientos, ni en policías nacionales”, lo que ha provocado, a juicio de Sanz, que la provincia sea “una de las que tiene más déficit de infraestructuras desde la Expo del 92”.