La foto fija de la inmigración

La inmigración como problema. Esa es la conclusión a la que se llega al leer las noticias en la prensa local de Málaga en los últimos 3 años. Desde el área de Comunicación de Málaga Acoge, entidad federada en Andalucía Acoge, se ha analizado una muestra de las noticias publicadas en diarios locales respecto a la inmigración y refugio desde 2017 y, a pesar de algunos avances, el tratamiento informativo de la inmigración sigue careciendo de profundidad y contribuyendo a una imagen limitada y negativa de las personas migrantes.

Al comparar los resultados de los análisis en los últimos tres años es posible afirmar que el enfoque de las noticias sobre inmigración se ha ampliado. Si en el primer estudio (2017) la imagen principal de la inmigración era la llegada de pateras a las costas andaluzas, ahora, en el estudio publicado sobre la muestra de noticias de 2019, se habla del “problema” también en otros países y de las medidas de control de fronteras adoptadas en diferentes territorios. Junto a esa ampliación de la cobertura, sin embargo, continúa la tendencia de falta de complejidad y de pluralidad en el encuadre de las noticias.

En el análisis de la muestra de 2019 publicado recientemente, de las 249 noticias analizadas en Diario Sur, La Opinión y Málaga Hoy, un pequeño porcentaje recoge historias de vida de personas migrantes o gira en torno a otros aspectos distintos de la migración que no sean su rescate, llegada en patera, o las medidas de control de fronteras. Apenas el uno por ciento de las noticias son narradas en primera persona por personas migrantes y refugiadas pese a ser ellas las protagonistas del proceso migratorio. Tampoco se cuentan historias sobre la vida cotidiana de las personas migrantes en la sociedad de acogida. Esto genera indiferencia, desinformación y una visión estereotipada, simple y homogénea de este colectivo, que tiende a observarse siempre desde una misma perspectiva, como una foto fija. Cabe también señalar la mayor presencia en este tercer estudio de informaciones relativas a la extrema derecha, debido al auge que experimentó en 2019 en la política española y que contribuye a la imagen de la inmigración como problema.

La referencia a la llegada de personas migrantes con términos como “avalancha” y “oleada” sigue estando presente en los textos periodísticos analizados, aunque con menor frecuencia que en estudios anteriores. Encontramos ejemplos de estos términos alarmistas en 23 noticias, pero tan sólo en 4 se nombraba de forma innecesaria la situación administrativa irregular de la persona migrante. Esto demuestra que se está avanzando hacia un mayor cuidado del lenguaje periodístico a la hora de abordar temas relacionados con la inmigración como indican las recomendaciones sobre el tratamiento de la inmigración del Consejo Audiovisual de Andalucía, que sirven de guía para el análisis de las noticias desde Málaga Acoge, o el Código Deontológico Europeo del Periodismo.

Enfoque cantitativo y alarmista

Sin embargo, hay temas específicos que todavía necesitan más cuidado en el uso del lenguaje, como puede ser las noticias sobre niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados. En este último estudio (2019) nos enfocamos en ese tema y para ello buscamos noticias en la prensa local utilizando la palabra clave MENA y MENAS y también los términos “menores” y “menores extranjeros” para identificar también aquellas noticias que abordan el tema y no utilizan el acrónimo. Sin prejuicio de alguna noticia escrita con más cuidado, nos encontramos con que el acrónimo MENA es frecuentemente utilizado y produce un efecto de distanciamiento al esconder entre sus letras su verdadero significado: son niños, niñas y adolescentes solos. Al esconder esa realidad este término dificulta la empatía y la comprensión, por parte de los y las lectoras, de que se está hablando de sujetos de protección y no de una amenaza a la sociedad española.

Además, el enfoque de las noticias sobre estos niños, niñas y adolescentes es parecido al que nos encontramos en las noticias sobre la llegada de pateras: cuantitativo y alarmista. En varias de las noticias se habla de ellos como una “carga” para la administración y no se parte de un enfoque sobre sus derechos como sujetos de protección, ni tampoco se va al fondo de la cuestión: falta contextualizar las noticias para que se entienda la razón del incremento de las llegadas de estos niños y niñas solas a España. Por otro lado, respecto a los jóvenes extranjeros procedentes del sistema de protección de menores, no hemos encontrado ninguna noticia que aborde el tema, lo que entendemos que contribuye a invisibilizar este colectivo vulnerable, que se enfrenta a la mayoría de edad y a la independencia muchas veces de manera abrupta y sin una red de apoyo.

Estos resultados ponen de manifiesto que las noticias tienen el poder de visibilizar pero también de esconder, de poner el foco en un tema y desenfocar otras realidades. Es imprescindible que los y las periodistas sean conscientes de la importancia de la información que producen, del tema escogido, del enfoque y del lenguaje utilizado, pero también de aquello de lo que nunca se habla, de las distintas miradas posibles y del impacto que puede tener el uso de un lenguaje diferente en la persona que recibe la información. Desde Málaga Acoge y desde la Federación Andalucía Acoge se seguirá vigilante para contribuir a un discurso más plural sobre la inmigración, más acorde con la realidad de un fenómeno tan complejo como cotidiano, que tiene muchos ángulos y muchos más encuadres posibles que la foto fija que nos vienen pintando a lo largo de los años.