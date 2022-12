No, las fronteras con Marruecos no están abiertas

La frontera entre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla con Marruecos se cerró el 13 de marzo del 2020 por la pandemia, y por distintos problemas entre España y Marruecos ha permanecido cerrada durante 26 meses. El 31 de mayo se volvieron a reabrir estas fronteras terrestres.

Muchas personas de uno y otro lado tenían necesidad, ganas, deseo de que este hecho se produjera, han sido muchos meses de sufrimiento, de separación o de no poder seguir ganándose la vida como lo hacían: limpiando casas, cuidando menores, cuidando personas mayores, trabajando en restaurantes, en bares y un sinfín más de trabajos; son muchas las vidas compartidas entre los pueblos y ciudades de ambos lados de la frontera

En septiembre fue mi momento de volver a cruzar la frontera de Ceuta para pasar a Marruecos. Yo la suelo pasar a pie, esta vez también. El paso fronterizo ha cambiado, la zona marroquí se ha ‘modernizado’, ahora es muy ‘europea’, bastante digitalizada y organizada, con poca aglomeración de personas pero también con más control del equipaje. Por supuesto ninguna porteadora, oficio inhumano que ya desde 2019 se había eliminado, eso sí, sin darles alternativas dignas a esas mujeres ni desde un lado ni desde otro de la frontera.

Cuando llegué a Tetuán y empecé de nuevo a conectar con las personas que conocía, con familias a las que quiero y aprecio, descubrí que algo no iba bien en la frontera, algo seguía ‘roto’, algo no funciona bien, la pregunta clave es: ¿Está realmente ‘abierta’ la frontera? Contándome sus nuevas vidas descubrí que NO. La frontera ha quedado cerrada para muchas personas que antes hacían su vida entre ambos lados, me duele especialmente el caso de Fatna, que no es único, es el de muchas otras, pero para mí es el cercano, es al que le pongo nombre y apellido.

Para Fatna la frontera sigue cerrada

Fatna llevaba casi 20 años trabajando en casa de una familia ceutí, limpiaba la casa y ha criado a los hijos hasta que se han hecho grandes. Todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para poder estar en su trabajo en Ceuta a las 8 de la mañana porque hay una hora de diferencia entre ambos lados de la valla, volvía a su casa a las 4 o las 5 de la tarde. Y así un día tras otro, hasta que con la pandemia llego el cierre y después continuó cerrada porque los gobiernos de ambos países no se entendían. Por fin se abrió la frontera pero como digo, no para ella. La familia con la que llevaba trabajando toda la vida en Ceuta ya se había buscado una persona que la sustituyera y no le entregó un contrato para poder arreglar sus papeles como trabajadora trasfronteriza, ahora limpia casas en M´diq. Para ella la frontera sigue cerrada.

Tampoco Faruq y Myrian han podido volver a clase en su colegio ceutí, porque su madre que era la que los llevaba todas las mañanas a Ceuta no tiene documentación para cruzar la frontera, no es trabajadora trasfronteriza, es solo madre de niños escolarizados en Ceuta. También para esta familia, y otras como ella, la frontera sigue cerrada.

Tras los días de estancia en Tetuán, la vuelta a España por la frontera de Ceuta fue también sorprendente. Indica que algo sigue sin funcionar entre los dos países, que las relaciones entre ambos son diplomáticas, pero no cordiales, que no se utiliza el sentido común para hacer más amigables las relaciones internacionales y sobre todo la vida cotidiana de las personas. Siempre traigo algún detalle para compañer@s y amig@s, los dulces son una forma de poder compartir y celebrar juntos la vuelta, pero ya no es posible pasar ningún producto no ‘envasado’. La supuesta justificación es que la normativa europea no lo permite. La realidad es que la restricción se lleva a límites insospechados porque no puedes pasar ni el bocadillo a medio comer que llevas en la bolsa. Te obligan a tirar en un contenedor de basura todo lo que no este ‘envasado’ o sea, los productos artesanales hechos en pastelerías o en confiterías, o los que te ha hecho con mucho cariño una amiga. Luego Europa legisla con directrices que buscan reducir el consumo de bollería industrial que es poco sana: son las hipocresías de un mundo cada vez más deshumanizado, de unas leyes que casi siempre se hacen de espaldas a las personas, es la hipocresía de dos países fronterizos que dicen que tienen buenas relaciones, que ya han abiertos sus fronteras y que en realidad es un espejismo.

Así que NO, la frontera no está en realidad abierta, es solo un espejismo que deja pasar a duras penas sombras de personas, de sueños y de esperanzas.

Es la historia de dos países que se utilizan mutuamente para intereses propios y esta pugna silenciosa se hace a través de las vidas de las personas y recae sobre todo en las más vulnerables y empobrecidas.