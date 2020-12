Canal Sur vuelve a reivindicarse: "La RTVA pertenece a todos los andaluces, no podemos permitir este ataque al servicio público"

"Malestar", "preocupación", "recortes", "desmantelamiento" han sido palabras escuchadas entre los trabajadores de la Radio y Televisión Pública de Andalucía (RTVA) que han seguido este lunes con sus reivindicaciones generadas a partir del acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox firmado el pasado 18 de noviembre para los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2021. En las cuentas autonómicas se prevén diversas cuestiones que, como consecuencia, sitúan "en peligro la continuidad" del ente público, según denuncian los empleados, que ya han hecho llegar a "hartazgo, indignación y también rabia por la constante utilización que los partidos políticos a través de cientos de más de 500 firmas entregadas al director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado. La 'Plataforma en Defensa de la RTVA', que reúne a un centenar de organizaciones, entidades, asociaciones, instituciones, movimientos o colectivos, ha reunido más de 5.000 firmas y este lunes ha sido secundada por partidos políticos (PSOE, IU, Podemos), sindicatos (CCOO, UGT, CGT) y la organización de consumidores Facua. "La RTVA pertenece a todos los andaluces, no podemos permitir este ataque al servicio público. Defender Canal Sur es defender Andalucía", ha dicho Rut Mingorance, presidenta del Comité Intercentros de la RTVA.

400 trabajadores de Canal Sur suscriben un decálogo de "hartazgo, indignación y rabia" tras el pacto de recorte "impuesto" por Vox

El actor Antonio de la Torre, que trabajó como periodista deportivo en Canal Sur a finales de los 90, ha sido el encargado de leer un manifiesto (íntegro al final de esta información) en el acto central de la campaña contra los recortes en la RTVA y en defensa del servicio público. "Los trabajadores públicos son los que hacen patria de verdad. Sois fundamentales", ha arengado ante la concentración de personas. De la Torre ha indicado que la idea última del denominado "plan de eficacia, eficiencia y racionalidad" para RTVA es "desmantelar" el ente público y ha pedido al Gobierno de la Junta que rectifique las pretensiones contempladas en los presupuestos. "¡Y esto no es papel mojado!", ha bromeado bajo la lluvia.

Convocados por el Comité Intercentros de la RTVA, las personas concentradas a las puertas del centro de producción de Canal Sur en San Juan de Aznalfarache, donde trabajan el mayor número de empleados de la cadena pública, han dejado oír sus reivindicaciones "contra la pérdida de empleo en el sector audiovisual andaluz" y que pasan más en concreto por "un proyecto plurianual de inversiones, que garantice la modernización y transformación de Canal Sur en el motor de la sociedad del conocimiento en Andalucía", "una financiación estable, sostenida y adecuada que aleje a este servicio público de la instrumentación política y evite su uso como moneda de cambio presupuestario", así como "un plan de empleo que garantice el futuro a corto y medio plazo de este servicio público esencial recogido en el Estatuto de Andalucía". Según cifran los trabajadores, desde 2012 arrastran "una pérdida constante de empleo que asciende ya a más de 300 puestos de trabajo y que afecta diariamente a la capacidad de cumplir con el servicio público encomendado, amenazando la función de Canal Sur como instrumento para cohesionar y vertebrar Andalucía".

En todos aspectos han ido incidiendo las personas que han ido tomando la palabra durante el acto de este lunes. El vicepresidente de Facua Sevilla, Jordi Castilla, ha querido aludir a la importancia de una infromación "veraz" en la que se reflejen los "elementos culturales" de la comunidad autónoma andaluza. La decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, María del Mar Ramírez Alvarado, ha señalado que los medios públicos deben ser "fortalecidos" ya que "contribuyen al desarrollo social" y sirven de "motor de la industria audiovisual". Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, ha comentado que "la sociedad se ha dado cuenta de la importancia de la RTVA y más vale tarde que nunca". "La información es un derecho y no se les puede hurtar a los andaluces".

Por parte de las representantes sindicales que han tomado la palabra, Inmaculada Álvarez, de FeSMC-UGT Andalucía, ha mostrado su "profundo rechazo" a los planes presupestarios que tiene como "verdadederas intenciones el desmantelamiento del servicio público" y que supone un "ataque al conjunto a los andaluces y andaluzas". Nuria López, secretaria general de CCOO Andalucía, ha defendido la "vertebración y cohesión" para Andalucái que supone la RTVA y que "debe seguir proyectando los valores de Andalucía", incluyendo "los valores democráticos". "Quizás eso es lo que les molesta a muchos gobernantes", denunciando el mensaje de "despilfarro" que estos quieren trasladar a los ciudadanos con su "plan de eficacia y eficiencia", tratando de "imponer su pensamiento único".

"El ambiente está muy mal y hay mucha preocupación entre todos los trabajadores, sobre el personal no fijo. Ya estábamos en una situación precaria y encima nos quieren recortar", ha resumido uno de los empleados consultado por elDiario.es Andalucía. Caber recordar que el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox contempla en su punto número 2 que las vacantes que se produzcan por jubilación en la entidad serán amortizadas, es decir, que no se sustituyan las bajas en una plantilla que cuenta con una media de edad de 55 años. También se apuesta en los presupuestos por un "análisis coste-beneficio de procesos de prejubilaciones voluntarias, que en ningún caso implicaría salidas forzosas, en beneficio de posibles medidas de conciliación, que permitan seguir avanzando en el proceso de rejuvenecimiento progresivo de la plantilla". Otra vez los periodistas de la RTVA en el punto de mira, en este caso, presupuestario. La reducción de la plantilla era algo que ya se temía por lo sindicatos, que hace un año ya advertían de que la cadena pública se estaba "dejando morir poco a poco". Desde que el Gobierno central estipuló la tasa de reposición 0 en 2012, no se han cubierto las bajas.

La liquidación de la Fundación Audiovisual de Andalucía o la eliminación de uno de los tres canales (ATV) son otros de los argumentos de los trabajadores para sus movilizaciones, que siguen adeante con la convocatoria de huelga de 48 horas para los días 22 y 23 de diciembre.