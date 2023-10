PP y Vox rechazan crear en Andalucía un máster público de mil plazas en la UNIA para las oposiciones a Secundaria

El Parlamento de Andalucía no instará a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a que el próximo curso la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) oferte para el curso 2024-2025 un total de mil plazas en una modalidad cien por cien online (excepto las prácticas) del Máster universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (MAES). Los votos en contra de PP y Vox han rechazado los tres puntos de la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista, que se había fijado en un acuerdo de similares características entre la Generalitat de Catalunya y la UOC para el presente curso. Los socialistas, al término del debate en la Comisión de Universidades, rechazaron las enmiendas de Vox, que había propuesto aumentar en 140 plazas el MAES de la UNIA, y del PP, que no había propuesto aumento alguno en el máster.

Pese a la existencia de diez másteres públicos de esta especialidad (nueve presenciales y uno semipresencial en el caso de la UNIA), la oferta de las universidades públicas resulta “insuficiente” para atender la demanda y las listas de espera habían aumentado un 155,64% en Sevilla, de acuerdo a las argumentaciones de los socialistas en su propuesta. “Solo en la UMA ha aumentado un 200% en el último lustro y entre las dos universidades públicas de Sevilla hay 20.827 personas que no pueden realizar el MAES en ellas. Esa cifra hace un lustro era de 8.147”, apuntaba el grupo socialista, que ha recordado que se trata de un máster habilitante, esto es, necesario para poder presentarse a las oposiciones de profesorado para Secundaria o Formación Profesional. El PSOE había acudido a esta posibilidad vía PNL dado que la UNIA es una universidad pública, está especializada en posgrado y apuesta por la enseñanza online.

Según constaba en la PNL, “se trata de una docencia de un máster cara, y la financiación que reciben las universidades públicas no permite ampliarla como se debería”. “La elevada demanda y las limitaciones de la enseñanza pública han hecho que, como en otras parcelas educativas, la privada haya encontrado un gran negocio en el máster de secundaria y haya experimentado un rapidísimo crecimiento. En el curso 2020-2021, los centros privados representaron el 54% de las casi 50.000 plazas ofertadas, cuando en 2015 suponían el 38%. Más de un tercio de su oferta es, además, online”, ha expuesto el portavoz socialista, Antonio Ruiz, quien ha argumentado que las matrículas en las universidades privadas para cursar el máster está entre 6.500 y 8.000 euros.

“Muchas familias no pueden permitirse ese gasto y otras muchas familias andaluzas se ven avocadas a hacer frente a dichas matrículas endeudándose para que sus hijos e hijas puedan presentarse a la oposiciones a Secundaria”, ha continuado Ruiz, quien también ha incidido en que la UNIA recibe de los presupuestos públicos de la Junta de Andalucía un mínimo de 14 millones de euros anualmente, lamentando que la universidad pública no cubra todas las etapas formativas para poder ejercer una profesión a muchos estudiantes y animando a la aprobación de la PNL porque “no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.

Rector de la UNIA: “Un máster a ese nivel no es cuestión de un día o dos”

José Ignacio García Pérez, rector de la UNIA, dijo hace un año en una entrevista que en el MAES es donde habían detectado “una demanda no satisfecha en Andalucía”, aludiendo a un estudio que indicaba que “nueve de cada diez estudiantes interesados en formarse como docentes en estas materias se quedan sin plaza”. En conversación con elDiario.es Andalucía a raíz de la presentación de esta PNL, García Pérez apunta que la UNA cuenta ya con un programa de MAES especializado en Formación Profesional donde existe “una gran demanda”. “Se incorporó a la oferta andaluza hace dos años y supuso ampliar las plazas de esta modalidad del sistema universitario público andaluz en un 20%, hasta las 880”, detalla.

El rector comenta que la PNL analizada en comisión parlamentaris “refleja una situación que afecta a todo el país, no solo a Andalucía”, si bien “darle solución requiere de un esfuerzo armonizado entre todos los actores, desde las universidades públicas pero también desde Educación y desde los propios centros educativos”, en línea con lo argumentado durante la comisión parlamentaria por el portavoz del Grupo Parlamenario Popular.

“Son 1.000 estudiantes, pero también 1.000 tutores y otros cientos de institutos que se deben coordinar. Ello debe tener su encaje en nuestro nuevo 'Modelo UNIA' de enseñanza en línea, que apuesta por un tratamiento personalizado a nuestro alumnado”, añade, porque “un máster a ese nivel no es cuestión de un día o dos, requiere esfuerzo, una buena planificación” e, insiste, “la implicación de actores clave como son los tutores, los centros educativos y la propia Consejería de Educación, todo para garantizar que la formación cumpla con la máxima calidad”.

A su juicio, Andalucía “aún requiere seguir avanzando para buscar un cierto equilibro entre las plazas de grado y máster” puesto que “la relación es de una plaza de máster por cada 7,5 de grado”, y eso “es más importante en aquellos posgrados que son habilitantes profesionalmente, como el de Profesorado o el de Abogacía, porque frenan la inserción laboral de los egresados”. “Más que continuar poniendo parches, hay que ir al diseño del propio máster habilitarte de profesorado y replantearse esto desde el Ministerio”, para ir a “un máster más bien para el alumno que ha aprobado la oposición o al menos para los seleccionados en un primer ejercicio”.

El portavoz del PSOE ha cerrado el debate diciendo que “a la hora de debilitar el sistema público cualquier argumento es bueno para el Partido Popular”. “A la consejera de Educación le faltan alumnos de infantil y por eso cierra líneas. Al consejero de Universidad le desborda el número de matrículas en el máster de profesorado y por eso precisa de las universidades privadas y sus másteres online. Yo diría, más bien, que a la señora Del Pozo le sobran colegios públicos y al señor Villamandos le falta presupuesto”.