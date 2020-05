El consejero de Salud cree que la dimisión del gerente del Macarena no tiene que ver con la investigación por los contagios

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha apuntado este miércoles que Francisco Merino "estaba ya madurando desde hace tiempo" presentar su dimisión como gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla por "motivos familiares", que es la razón que dicho profesional ha alegado para dar ese paso este pasado martes.

En rueda de prensa tras una reunión del Gabinete de Crisis del coronavirus constituido por la Junta, Aguirre ha explicado que Francisco Merino comunicó este martes su dimisión "por correo electrónico a la Consejería" de Salud y Familias, y a él mismo le mandó copia.

Según ha abundado, Merino "tiene su familia en Madrid, y ha pensado que ahora era el momento oportuno" de presentar su dimisión, "independientemente" del expediente informativo abierto por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para investigar el origen de contagios de coronavirus entre personal sanitario que se ha producido durante la crisis en dicho hospital de Sevilla.

No obstante, el consejero ha apostillado que habría que "preguntarle directamente" al gerente saliente si ha dimitido "como consecuencia" del citado expediente informativo, aunque ha insistido en que sabe que la "voluntad" que Francisco Merino "había manifestado hace tiempo" era la de "volver a Madrid, a su gestión hospitalaria allí".

El consejero de Salud también ha querido subrayar que el SAS cuenta con "unos 80 gerentes" de centros sanitarios, y "a lo largo de pandemia" sólo ha habido "un cambio en Huelva, otro cese en Jerez de la Frontera (Cádiz) por un traslado hacia servicios centrales", y la referida dimisión del gerente del Hospital Virgen Macarena.

Sobre la información reservada abierta sobre los contagios en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, el consejero ha apuntado que "cuando tengamos la información pertinente la daremos", aunque ha avanzado en todo caso que "el mayor nivel de contagio" en dicho centro se dio "sobre los días 20-24 de marzo".

De este modo, desde Salud calculan que esas infecciones se dieron "sobre el día 8-10 de ese mes" de marzo, según ha explicado el consejero, que ha agregado que "se está haciendo la trazabilidad" de los contagios, aunque también se sabe que "una parte se concentra en el área de Urgencias".

En resumen, desde el SAS "estamos investigando qué pasó para tener ese aumento de casos que tuvimos en su momento y poner las medidas correctoras" que correspondan, según ha resumido Aguirre, que ha concretado que "gran parte" de los profesionales que resultaron contagiados están "ya reincorporados a sus puestos".

Otras reacciones

La junta de personal del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla considera "procedente" la dimisión del gerente puesto que responde a la petición de cese realizada por este órgano por su "nefasta gestión" desde el inicio de la crisis sanitaria del Covid-19.

"Desde esta junta de personal habíamos reclamado su cese por la gestión que estaba llevando a cabo en la actual situación de pandemia y por la falta de respeto a los profesionales sanitarios", ha asegurado su presidente, Antonio Suárez, a Europa Press.

La junta de personal, que integran Satse, el Sindicato Médico y Comisiones Obreras, entre otros colectivos, había acordado de forma unánime, el pasado día 6 de abril, solicitar la destitución del gerente, entre otros motivos, por la falta de medios de protección individual y de información sobre el número de profesionales afectados por el virus en este centro hospitalario.

Satse, de hecho, ha valorado la dimisión de un gerente "que no ha estado a la altura" en la pandemia. El sindicato de enfermería en Sevilla. "Consideramos que no ha estado a la altura y hemos echado en falta que no estuviera en la primera línea desde que comenzó el estado de alarma. Durante todo este tiempo no hemos recibido información sobre planes de contingencia ni respuestas a nuestros escritos para que resolviera las dudas de los profesionales", ha señalado la secretaria provincial de Satse, Reyes Zabala, a Europa Press.

Desde el sindicato habían criticado la gestión del gerente del Hospital Macarena, entre otros motivos, por la falta de medios de protección individual y de información sobre el número de profesionales afectados por el virus. "Dificultades se han producido en todos los hospitales, con una constante adaptación a las circunstancias, pero para ello hay que tomar decisiones y éstas no se han producido aquí, entendiendo que existía la posibilidad de errar con esas medidas y que rectificar es de sabios", ha añadido.

Por su parte, Adelante Andalucía ha instado este miércoles al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a que, "como mínimo, dé la cara" y "explicaciones políticamente" sobre la dimisión del director gerente del Macarena. En una rueda de prensa no presencial, la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha aseverado que lo que ha ocurrido en el Hospital Macarena es "muy grave", y el consejero de Salud "no se puede inhibir ante una situación como ésta" ni "quedarse tan pancho planteando" que el gerente "ha dimitido por razones personales".

Ha agregado que a Adelante "no le sirve" únicamente el "cortar la cabeza" del gerente del Hospital Virgen Macarena por un asunto en el que se ponía en juego "la salud pública de pacientes y personal sanitario", y en esa línea ha considerado que la justificación de "razones personales" para explicar la dimisión de Francisco Merino "no puede tapar la verdadera responsabilidad del gerente, que no es otra que la del SAS", según ha aseverado.

Aguilera ha criticado que ni el Servicio Andaluz de Salud ni el consejero Jesús Aguirre "escucharon a los profesionales de la sanidad, a los sindicatos que les representan, ni tampoco a Adelante cuando el 25 de marzo" pasado "denunciaba" lo que estaba ocurriendo en dicho hospital sevillano, "una situación que ha derivado en más contagios y en una situación de verdadero riesgo sanitario para muchas personas", según ha alertado.

Y es que, según ha abundado, en el Hospital Macarena había "profesionales que manifestaban síntomas de poder tener el coronavirus y no eran aislados", y "el gerente les indicaba que no utilizaran mascarillas para no alarmar" a los pacientes.