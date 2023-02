COAG pide que no se vincule al sector primario con el precio de la cesta de la compra

El responsable de Productos Transformados de la COAG Andalucía, Diego Bellido, ha pedido que no se vincule al sector primario con el aumento del coste de la cesta de la compra básica, al asegurar que “los precios de los productos en origen en el campo siguen atascados”.

En declaraciones a eldiario.es/andalucia para valorar la reunión entre representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Observatorio de la Cadena Alimentaria, Bellido ha sostenido que el problema de la cesta de la compra “es ajeno al sector primario”, que sufre una complicada situación “ya que aunque se han disparado los costes de producción, los precios en origen han permanecido estancados”.

Concretamente, en la última campaña se pagó el kilo de pimiento de industria a 0,24 céntimos, “prácticamente igual que en 2021”, mientras que la tonelada de tomate de industria se pagó a 100 euros, alcachofas a 40 céntimo o sandías a 33, cuando “llegaron a estar a dos euros el kilo”.

Otros productos, como el girasol, algodón o cereal, siguen bajando de precio, mientras la pieza de coliflor está a 30 céntimos, o la cebolla ahora mismo “la están contratando a 22 céntimos, y eso aquí se considera un precio desorbitado”.

Algunos productos ni han llegado a brotar

Además de recordar que en situaciones similares se encuentran otros productos como el brócoli, del que el agricultor cobra 40 céntimos por kilo, ha recordado que incluso hay productos que no han tenido producción debido a la sequía, “de modo que los intermediarios no los encuentran”, pero, de todo ello, “el sector primario no es el responsable, y mucho menos de cómo se encuentran tan disparados los precios de la cesta de la compra”.

Una situación, ha dicho, que se reproduce en la ganadería y la pesca, donde los costes de producción se han multiplicado, “e incluso no hay piensos, forraje, pero el precio en origen de sus productos no se ha elevado”.