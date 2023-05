La “invasión” turística y un “nuevo modelo de ciudad” centran el primer debate electoral de las municipales en Sevilla

“Sevilla decide en 26 días”. La cuenta atrás para las elecciones municipales del 28 de mayo ya se ha activado en la ciudad hispalense con la celebración del primer debate entre los seis candidatos y candidatas de los principales partidos políticos con opciones de lograr representación en el Ayuntamiento sevillano. Con este encuentro, organizado por el Club de Debate de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), se da el pistoletazo de salida a una campaña que aún no ha arrancado de manera oficial (lo hará el próximo día 12), pero que lleva en marcha de manera oficiosa desde hace meses.

Bajo el título 'Debate por Sevilla', este primer coloquio de las municipales ha servido para que los aspirantes a liderar la capital “confronten ideas”, intercambien reproches y proyecten sus respectivos “modelos de ciudad”, que tendrán que desplegar a partir del 28M en caso de ser elegidos o elegidas por el electorado. Además, desde el minuto inicial, el encuentro ha servido para perfilar las estrategias dialécticas, los temas y el talante que los candidatos han decidido adoptar durante el trayecto que conduce hasta las urnas.

Así pues, Antonio Muñoz, actual alcalde de la ciudad y candidato a la reelección por el PSOE, ha optado por mostrar una cara humilde, reconociendo que aún “queda mucho por hacer” en la ciudad que ha gobernado desde enero de 2022, sin olvidarse de remarcar también que “hay mucho que celebrar”, a tenor de los avances alcanzados durante el último mandato, según su argumentación. En cambio, su principal oponente, José Luis Sanz, candidato por el PP a la Alcaldía de Sevilla, ha centrado sus esfuerzos en reprobar el proyecto y la gestión de Muñoz, al tiempo que se ha presentado a sí mismo como “el alcalde que va a gestionar el día a día” de los ciudadanos. Entretanto, Sandra Heredia, candidata de Adelante Andalucía, se ha dirigido directamente al público para defender que Sevilla “necesita una alcaldesa que conozca y reconozca la realidad de todos los barrios” y vele por una ciudad “más justa, más verde, más solidaria y más feminista”.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, ha dirigido sus ataques hacia “la vieja política del bipartidismo” que representan los gigantes de PSOE y PP, acusándoles de proferir en tiempo electoral “promesas eternas” que nunca llegan a ejecutar. A continuación, Cristina Peláez, la líder de Vox en la capital andaluza, ha dibujado una Sevilla de la “suciedad mugrienta e insalubre”, de la “inseguridad”, la “movilidad imposible” y los “servicios públicos deteriorados”, para presentarse como la “única alternativa” posible y capaz de “devolver” la ciudad al “lugar que le corresponde”. Por último, Susana Hornillo, candidata de Podemos-IU, ha esgrimido que Sevilla “está en un momento de cambio crucial”, que demanda ser liderado por los políticos que se deben “a los intereses de la gente”. De ahí que haya lanzado guiños al PSOE, aduciendo que “cuando las fuerzas progresistas están en el gobierno se consiguen políticas transformadoras”, en alusión a la coalición que gobierna el Ejecutivo central.

El turismo en el eje del debate

Sobre estos perfiles han pivotado los tres grandes bloques temáticos moderados por Samuel Chacón y María Casquel, estudiantes del Club de Debate: las infraestructuras, el patrimonio y la sostenibilidad en un primer apartado; la juventud en el núcleo del coloquio celebrado en un contexto eminentemente estudiantil; y el futuro y el modelo de ciudad, como cierre del debate. Más allá de las discrepancias asociadas a cada planteamiento ideológico, lo cierto es que los partidos participantes han coincidido en numerosos aspectos a la hora de identificar los “problemas” de Sevilla. Por encima de todos ellos, “el turismo arrollador que sufre la ciudad” - en palabras de Hornillo - se ha configurado como el ataque contra Muñoz compartido por la mayoría de los grupos que conforman la oposición.

Al respecto, Sandra Heredia ha alertado de que el fenómeno de la turistificación “nos está robando la identidad”. Por su parte, Hornillo ha apostado por un “turismo sostenible”, cuyo beneficio revierta en todos los sevillanos y no en “pocas manos”, por medio de la aplicación de “tasas turísticas finalistas que reviertan en la mejora de los barrios”. Asimismo, Aumesquet ha abogado por “esparcir” la actividad turística más allá del centro de la ciudad y Sanz ha recriminado al actual regidor que haya “convertido el centro en un parque temático” y se haya resignado a que el turismo sea “la única industria” de Sevilla. “En esta ciudad no cabe ni un apartamento turístico más”, ha sentenciado el candidato popular, en línea similar a lo esgrimido por la candidata andalucista: “Sevilla no puede soportar nueva licencias turísticas”. Respecto a esta línea temática, Cristina Peláez se ha limitado a decir que se necesitan “buscar fórmulas de entendimiento con el turismo”.

Ante las críticas, el candidato a la reelección como alcalde se ha defendido garantizando que la ciudad de la Giralda “no es solo turismo”. Al hilo, Muñoz ha reconocido que hay que “regular” el “crecimiento exponencial de las viviendas turísticas” (con ayuda de una ley autonómica, según ha apostillado), pero ha incidido en que no se puede “satanizar” y “renegar” de una actividad económica de suma importancia para la capital andaluza. En este punto, ha aprovechado para dar a conocer un proyecto que “supondrá un cambio copernicano en la manera de gestionar la ciudad”, de acuerdo con su discurso, por cuanto pretende “concebir el barrio como una pequeña ciudad donde no haga falta llegar al centro para consumir cultura o deporte y que tengan todos los servicios” al alcance de la mano.

Futuro y cambio climático

Otro de los asuntos que han servido de munición contra la gestión municipal del candidato socialista ha sido la falta de limpieza y de seguridad que le achacan PP y Vox. En este sentido, Sanz ha reprochado a Muñoz que si no es capaz de “gestionar el día a día” de los vecinos, entonces “no puede diseñar su futuro”. “Limpie primero y entonces háblenos de futuro”, ha comentado al hilo el candidato popular. De su lado, Peláez ha señalado que “la seguridad es uno de los grandes problemas que tenemos en Sevilla y que pagan los sevillanos con su libertad”, para denunciar seguidamente un supuesto déficit de efectivos de policías.

Sin embargo, la líder de Adelante Andalucía ha acusado a Vox de “estar pintando una Sevilla muy oscura e insegura”. Y ha reprendido a su candidata por tildar de “barrios marginales” a los “barrios obreros de esta ciudad”. “Deje de meter miedo y de echar más basura”, ha espetado Heredia, quien ha criticado también al PP que gobierna la Junta de Andalucía por “criminalizar” a los vecinos que padecen recurrentes apagones aún pagando sus facturas. De esta forma (subrayando la responsabilidad del gobierno andaluz y de Endesa), Heredia y Hornillo han respaldado a Muñoz frente a las acusaciones de la derecha que lo responsabilizaban de los cortes de luz. Asimismo, frente a los argumentos de la derecha, el ala de la izquierda representada por Podemos-IU y Adelante Andalucía se ha centrado en la importancia de combatir el cambio climático multiplicando las zonas verdes y de bajas emisiones de la ciudad, así como dotando a la ciudad de fuentes, piscinas municipales y corredores verdes.

Del mismo modo, ha sido recurrente el tema de mejorar la movilidad y las oportunidades de los jóvenes para que no se tengan que “exiliar”. En este sentido, los candidatos han puesto el foco en las dificultades para independizarse - sacando a colación la nueva ley de vivienda - y conseguir un empleo digno. Ante las coincidencias manifiestas entre las propuestas, el candidato de Ciudadanos ha compartido con los espectadores una reflexión - “Si pedimos lo mismo [empleo de calidad, vivienda], entonces, ¿por qué no lo conseguimos?” - que le ha servido para transmitir la baza con la que juega para no desaparecer del tablero político: “Saquemos a los políticos de la gestión y pongamos a profesionales”.

Casilla de salida

En definitiva, el debate celebrado en el Paraninfo de la UPO - y que ha contado con una escenografía particular por estar inserto un contexto académico y no mediático - ha estado marcado por la perspectiva de futuro de la ciudad, dada la presencia mayoritaria de juventud entre el público. Así lo han reflejado los candidatos en su minuto final. La líder de Podemos-IU en Sevilla se ha despedido de su primer debate como candidata haciendo referencia expresa a las “políticas transformadoras” que ha alcanzado su formación en el plano nacional. “Es posible una Sevilla en la que los jóvenes no tengan que exiliarse y que cuide a toda su gente por igual con independencia de su código postal”, ha defendido Hornillo.

A continuación, la candidata de Vox ha interpelado directamente a los jóvenes para instarles a decidir “si queréis cuatro años más de suciedad en las calles, de inseguridad, de estancamientos y pérdida de oportunidades” o bien escoger la “alternativa al bipartidismo que ponga a Sevilla en el lugar que en justicia merece”, con una apuesta por la “movilidad moderna y que destine recursos a lo que importe” (combatiendo “el despilfarro de los fondos públicos”), para que puedan “desarrollar” su propio “proyecto de familia o de emancipación”.

Siguiendo con el tono cercano que ha dominado su intervención, Heredia ha dedicado su minuto final a hablarle al votante joven y se ha comprometido a “cambiar Sevilla de abajo arriba sin perder nuestra esencia e identidad”. En su turno, Sanz también ha planteado una disyuntiva al elector, haciéndole escoger entre la opción que representa el alcalde “que no cuida la ciudad y no sabe gestionar”, o la que él encarna y que promete “recuperar el orgullo de ser sevillano”.

Por último, el alcalde, en el ejercicio de humildad que adoptó desde el principio, reiteró que “hay muchos problemas que resolver y mucho que mejorar”, pero incidió en que “si Sevilla está mejor, por qué volver atrás”. “Hay que acelerar muchos cambios, pero tengo ilusión, ganas y ambición”, remarcó entonces Muñoz asegurando que la ciudad es hoy “una tierra de oportunidades” y que estando al frente de su Gobierno no piensa dar “un paso atrás en los avances económicos, siendo conscientes de que hay mucho que mejorar”.

De esta forma, los candidatos y candidatas a la Alcaldía de Sevilla se han situado ya en la casilla de salida de la campaña electoral en la que seguro volverán a verse las caras en otros encuentros y debates donde seguirán tratando de “convencer”- como reza el lema del club de la UPO - a la ciudadanía de que elijan su papeleta en la cita con las urnas el 28 de mayo.