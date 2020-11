Komando G, con "g" de género: el Polígono Sur de Sevilla se calza los zapatos rojos contra la violencia machista

Komando G con "g" de género. La Red Feminista de Polígono Sur de Sevilla ha preparado para este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una acción simbólica simultánea para que vecinas y entidades del barrio coloquen zapatos rojos a sus puertas para mostrar su rechazo a la violencia machista. Desde el Komando G comentan en todo caso que llevan tiempo trabajando en ir más allá de fechas conmemorativas como el 25N o el 8M y en hacer una labor "más de calle", con trabajo directo "por parte de las propias vecinas". "De ellas tiene que partir esa lucha, ellas tienen que ponerse como el foco", dicen, apostando por ir retirando progresivamente de alguna manera el apoyo técnico y que sean las mujeres del barrio las que se queden y trabajen de forma autónoma.

De forma paralela a ese trabajo diario en el barrio, hasta 15 entidades se han sumado a la iniciativa de los zapatos rojos contra la violencia machista, abierta a todo aquel que quiera ser partícipe pero que cuenta ya con la connivencia de la Asociación de Mujeres Gitanas del Polígono Sur, Akherdi, o la residencia universitaria Flora Tristán, que esta semana ha pintado sus zapatos. La pandemia que lo envuelve todo impide esta vez desarrollar una marcha o una concentración pública en común, pero las voces del Polígono que luchan por la igualdad no se van a quedarse calladas en un día como este.

Trabajar en el territorio y con los vecinos es lo que hace la red de Komando G con la intención de abordar cuestiones relativas a las mujeres. Embarazos tempranos o abandono escolar son situaciones que se dan en el Polígono y contra las que combaten personas de las entidades y, cada vez más, las propias vecinas, con una labor de intervención comunitaria. La apuesta también es por la "autoformación" entre las mujeres del barrio para que su implicación no se quede en un par de eventos al año donde se trate de "visibilizar y hacer ruido" sino que la labor sea más de fondo, con grupos de sensibilización (de contacto con otras entidades para ampliar la red) y de actuaciones, con propuestas de actividades puntuales como los que tiene en marcha el Komando G.

"El 25N no celebramos nada si no estamos comunicando que nos están asesinando", comenta, insistiendo en que las preocupaciones de las mujeres del barrio van más allá de fechas claves, para lo que piden igualmente "apoyo de las instituciones" para "hacer más políticas". "No es fácil cambiar la realidad de algunas mujeres y jóvenes del barrio", señalan.