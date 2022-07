Las plazas de abastos de Sevilla lanzan un grito de “ahogo” por la “falta de recursos”

El Mercado de Triana se ahoga. “Ya no podemos más”, lamenta Juan Antonio Ramos, presidente de la asociación de comerciantes de este enclave comercial y turístico, que se encarga de gestionar sus servicios. Se refiere a los impagos que vienen sufriendo “toda la vida” por parte de algunos de los vendedores que han decidido no contribuir con las cuotas necesarias para el mantenimiento de los servicios. Pero este problema que llevan años arrastrando ha derivado en un “agujero económico” - como lo califica Ramos - de 80.000 euros de deuda acumulada. Lo cual, ha “obligado” a la Asociación del Mercado de Triana a plantarse, “mientras no haya una respuesta contundente por parte de las instituciones”.

Desde la Asociación que aglutina al 90% de los titulares de licencia de este popular mercado, denuncian que en la actualidad un porcentaje superior al 20% de placeros - agarrándose a “los orificios de la ley” - ha dejado de abonar las tasas de limpieza, vigilancia y mantenimiento. Una aportación de obligado cumplimiento sobre el papel, como contempla la ordenanza municipal que regula los mercados de abasto, pero que en la práctica no reporta sanción alguna a quien la desobedece. “Los morosos continúan con sus licencias y ejerciendo su actividad” al tiempo que “se benefician de todos los servicios que se prestan a través de la asociación”, a costa de una mayoría de comerciantes que sí cumplen con su obligación, aun cuando han tenido que soportar un incremento progresivo del 30% de la cuota por la elevada morosidad. Así lo explica la gerente del Mercado de Triana, Leticia Martagón, en conversación con este periódico. Y añade, “eso es muy injusto”.

De ahí que reclamen con más fuerza que nunca a la Delegación de Economía, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla una reforma “urgente” de la ordenanza de plazas de abastos que “subsane todas las carencias” de la actual y permita dotar de “garantías” su gestión. El propósito es reforzar el texto legal con medidas más contundentes destinadas a impedir que los morosos puedan continuar ejerciendo su actividad en los mercados con total impunidad. Algo que, aseguran, llevan demandando años y, hasta ahora, “ninguna de las corporaciones municipales que han pasado por el Gobierno local a lo largo de estos años nos ha resuelto este problema”, se aqueja el representante de los comerciantes de Triana. “Los mercados de abasto ”son servicios públicos y como tal los tienen que atender“, recuerda Jesús Estela Sánchez, pescadero jubilado que literalmente nació en la plaza de abastos de este barrio sevillano y ha pasado 71 años dentro de él.

El compromiso del Ayuntamiento

No obstante, horas después de que se celebrara la convocatoria a medios en las que los mercados unían sus voces para lanzar esta reivindicación, el Ayuntamiento se ha pronunciado a través de nota de prensa para anunciar que ya se ha iniciado “la tramitación de la modificación de la ordenanza de mercados de abastos de la ciudad” con la intención de que se pueda “aprobar de forma inicial antes de fin de año”. En el escrito, el delegado de Economía, Comercio y Turismo, Francisco Páez, explica que desde su área “llevan meses trabajando” en esta reforma porque son “conscientes de que la ordenanza en vigor requiere de una revisión y una adecuación para mejorar y adaptarla”.

El objetivo, sostienen desde el Consistorio sevillano, radica en “dar respuesta a las necesidades actuales del sector, adaptar la normativa, mejorar el funcionamiento y prestación de servicios, incorporar nuevos sistemas de compra y consumo, promover nuevas estructuras comerciales o introducir nuevos sistemas adaptados a las nuevas dinámicas comerciales para mejorar la competitividad”. En definitiva, una ordenanza renovada que atribuyen al “compromiso adquirido por el alcalde, Antonio Muñoz, con el sector en las reuniones de trabajo que se han mantenido en las últimas semanas”.

Por el momento, la Asociación de comerciantes del Mercado de Triana - que cuenta con 100 módulos repartidos entre 57 titulares - ha anunciado que a partir de primeros de agosto va a rescindir el contrato de limpieza y mantenimiento, toda vez que ya se les hace “imposible” asumir los gastos de unas instalaciones “muy costosas de mantener”. Preguntado por este periódico, José Antonio Ramos informa de que los citados servicios en este mercado suponen una cuantía superior a 150.000 euros anuales.

Efecto “bola de nieve”

La convocatoria que se ha celebrado en el Mercado de Triana sirve de “portavoz” para el resto de instalaciones de Sevilla, en la medida en que se trata de un problema generalizado y extrapolable a los 18 mercados repartidos por la ciudad. “En todos los mercados hay alguien que no paga”, pero en Triana “es descarado”, cuenta a este periódico el presidente de la Federación de Mercados de Sevilla, Paco Ávila, quien se refiere a las plazas de abasto como “los centros sociales de los barrios”.

Desde la entidad, temen que el caso del mayor mercado de la capital - donde la morosidad se ha convertido en un “lastre insoportable” - sea el “germen” y termine desencadenando un “efecto bola de nieve”. “Si ven que al de al lado no paga y no le pasa absolutamente nada, otros titulares pueden dejar también de contribuir con los gastos comunes”, advierte preocupada la gerente del Mercado de Triana. En cambio, “cuando los servicios los presta y los cobra el Ayuntamiento, la gente tiene menos reticencias a no pagar”, apunta.

Aun así, reunido junto a sus compañeros en uno de los pasillos de este emblema de la capital hispalense, y que es uno de los principales reclamos turístico de la ciudad, Paco Ávila recuerda que los impagos es solo uno de los tantos problemas que vienen arrastrando los mercados desde hace años. Y señala otros asuntos pendientes, como la tramitación de licencias de los puestos cerrados. Junto a él, José Luis Romero, titular de una jamonería en el mercado de Triana pone en valor el papel de los mercados de abastos para la ciudad: “es un referente turístico a nivel local y nacional”, por el que “pasan al año millones de personas” y que aporta “riqueza” a la capital.

Una cuestión de aunar fuerzas

Por todo ello, los titulares de los mercados de abastos reprochan al Ayuntamiento no haber querido erradicar esta situación antes, porque “ya estaría resuelta desde hace años”. Con todo, reconocen que no es responsabilidad de una corporación municipal en concreto, sino que se trata de “una decisión política de aunar fuerzas para crear una reglamentación de mercados que sea eficaz y dura con las personas que no pagan”. Pero sí confiesan que han echado en falta el “cariño” de los representantes políticos, como expresa a este periódico Paco Ávila.

Algunos de ellos han acudido a la convocatoria para respaldar las reivindicaciones de los comerciantes. Es el caso de Podemos y Ciudadanos. Desde la formación morada exigen al Gobierno local que “haga valer sus competencias y actúe como mediador en el conflicto de impagos o bien que dote a los comerciantes de herramientas jurídicas para restablecer el normal funcionamiento de este espacio público”. Podemos Sevilla se suma así a la denuncia de los comerciantes y advierte que los “años de impagos y de pasividad del Gobierno de Antonio Muñoz” puede acarrear el “traspaso de la deuda a las arcas municipales”, por lo que esperan “una reacción urgente desde el Gobierno municipal” para evitar que sean todos los sevillanos “quienes asuman el coste de una deuda generada por unos pocos morosos”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos Sevilla en el Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, en declaraciones a los medios, destaca que estos enclaves comerciales “vertebran y dinamizan la economía de los barrios”. Desde Ciudadanos se comprometen a presentar “una declaración institucional en el Pleno de este mes para sumar el apoyo de todos los grupos municipales a los comerciantes del Mercado de Triana” que, asevera, “llevan años abandonados a su suerte por la desidia del equipo de gobierno del PSOE”. Y para paliar la situación “crítica y preocupante” que atraviesan proponen “ejecutar un plan de conservación y mantenimiento”, así como “acometer una modificación en profundidad de la actual ordenanza”. Reforma anhelada por los integrantes de un enclave que, de acuerdo con Paco Ávila, “cohesiona la vida de los habitantes del barrio” y que, según el Ayuntamiento, ya se encuentra en tramitación.