Selfies contra la homofobia: vecinos de un pueblo de Sevilla se retratan con su cartel de “municipio orgulloso”

Un movimiento espontáneo de tolerancia y solidaridad ha emergido de las redes sociales para demostrar que Marchena es “un municipio orgulloso”. Y no solo porque conste así en un cartel que da la bienvenida a esta villa de la campiña sevillana con cerca de 20.000 habitantes. Sobre todo por la “abrumadora” respuesta que ha dado la ciudadanía a una publicación del representante de Vox en esta localidad, José Carlos Delgado Romana.

Con una foto del rótulo que avala a Marchena como integrante de la Red Estatal de Municipios Orgullosos, el coordinador de este partido de extrema derecha se ha dirigido a los marcheneros para decirles que “deberían sentirse orgullosos de los que madrugan para currar, de los autónomos que levantan la persiana todas las mañanas”, entre otras cosas, “que no tienen carteles ni colorines”, según sus propias palabras.

La reacción de una parte considerable de los vecinos de este municipio ha sido inmediata. Durante horas, las redes se tiñeron con los colores de la diversidad, la libertad y la tolerancia a través de mensajes de apoyo a la comunidad LGTBIQ+ y de fotografías en el mismo cartel que criticaba Delgado Romana, reivindicando “empatía y respeto”. Una “revolución de tolerancia” que ha trascendido la localidad y ha alcanzado a otros pueblos de la comunidad andaluza, como defienden miembros del colectivo.

Cadena de tolerancia

A la cabeza de esta cadena se encuentra uno de los vecinos, el bailaor Miguel Ángel Talaverón. Este marchenero que lleva a su pueblo por bandera se dejó llevar por la indignación del momento tras leer la publicación y “ni corto ni perezoso” se fue a hacerse una foto con el cartel y a pedir al resto de ciudadanos que se sumaran en señal de apoyo.

“Quería utilizar el mismo símbolo para darle la vuelta y es una alegría que los marcheneros se hayan portado tan bien porque la vida de una persona LGTBIQ+ está marcada de cicatrices y lágrimas”, confiesa Miguel Ángel Talaverón notablemente emocionado. “Estas muestras de apoyo ayudan a las personas del colectivo a empoderarse y a sentirse orgullos de ellos mismos”, continúa este vecino que se siente “abrumado” por la respuesta “tan humana” que ha recibido desde entonces, a raíz de una publicación que se ha compartido más de 200 veces.

Asimismo, agradece profundamente que sus vecinos se hayan volcado porque juntos han logrado revertir un “comentario desafortunado” para convertirlo en un “movimiento de sonrisas y abrazos”. “Los compañeros del colectivo me han contado que la gente los para por la calle para abrazarlos y darles ánimos, es muy emocionante lo que hemos conseguido”, celebra Miguel Ángel.

Tierra de trabajadores y trabajadoras

Precisamente, el objetivo de la Red de Municipios Orgullosos es la de “crear un entorno favorable e inclusivo para que nadie tenga que emigrar nunca más por el hecho de ser quien es y expresar lo que siente”, recuerda a elDiario.es/Andalucía el responsable de comunicación de esta entidad, Sergio Jiménez. “Queremos pueblos libres de odio y de comentarios discriminatorios, que todo el mundo sea acogido”, subraya y adelanta que ya otros ayuntamientos han tomado el ejemplo de Marchena para “blindar los derechos de los colectivos LGTBI que hay en los pueblos”.

Respecto al comentario de Vox, se muestra tajante: “Las integrantes del colectivo LGTBIQ+ también son personas trabajadoras”. En este sentido, “la respuesta por parte del pueblo de Marchena ha sido contundente”, añade Sergio, “nos ha conmovido la movilización con ese mensaje claro de que en mi pueblo no caben discursos de odio”. Sirve de ejemplo la respuesta de Jesús, uno de los ciudadanos que ha salido en defensa de los derechos humanos. En su comentario, hace un alegato a la libertad y la tolerancia, contradiciendo las insinuaciones del responsable de Vox al recordar que el municipio marchenero también homenajea en sus barrios a “los trabajadores curtidos en el campo, a mujeres valientes, a la esencia del trabajo”, aludiendo a uno de los icónicos monumentos que alberga Marchena en la barriada Madre de Dios.

“El hecho de que el partido señale al colectivo nos pone en la diana de actitudes violentas que no se han dejado de suceder desde el asesinato de Samuel”, denuncia el responsable de comunicación de Municipios Orgullosos. “Pero Marchena ha dejado claro que no quiere eso, queremos vivir libres, en armonía”, asegura. Desde la comunidad LGTBIQ+ están convencidos de que “lo que enriquece a nuestro pueblo es la diversidad”. Miguel Ángel Talaverón coincide con Sergio en que “en este pueblo compartimos nuestro espacio, aquí se convive, se tolera y se acepta”. Y así, “todos a una”, los marcheneros han demostrado que en sus calles no cabe la homofobia: “Marchena es un pueblo libre y diverso”, sentencian.