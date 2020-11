Sindicatos piden más teletrabajo para los empleados públicos andaluces: "El virus lo que quiere es que haya muchas interacciones"

El pasado 14 de septiembre, la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía alcanzó un acuerdo con CSIF y UGT para impulsar, "en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", el teletrabajo entre los empleados públicos cuyas funciones fueran susceptibles de poder ser desarrollada desde casa. En concreto, y según el tipo de puesto, la posibilidad de un día de teletrabajo semanal. Con el avance de la pandemia, ambos sindicatos, e incluso CCOO, que no suscribió aquel protocolo por "insuficiente", piden ahora que el Gobierno autonómico una nueva regulación en este sentido que se adapte a la realidad actual, a la segunda ola de la pandemia y a la declaración de un nuevo estado de alarma adoptado en España el 25 de octubre. Según su argumentación, la norma acordada, como dice su título, está vinculada a la crisis sanitaria de la Covid que, en las últimas semanas, es evidente que ha evolucionado.

CCOO tiene solicitada a tal efecto una reunión extraordinaria y urgente de la Mesa General de Negociación Común de los empleados públicos de la Junta, para la que aún no hay fecha, según indican fuentes de la Consejería de Presidencia, que auguran que podría convocarse esta misma semana tras las nuevas restricciones del domingo. CSIF insta a la Junta a cumplir "de una vez por todas" el acuerdo ya suscrito para la regulación transitoria del trabajo no presencial del personal, mientras que UGT ha pedido "una aclaración" sobre el trabajo a distancia por el nivel de riesgo de Andalucía (espacios y movilidad) e informes del Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), por su parte, reclama que, de forma urgente, se dicte una norma provisional para que el máximo número de funcionarios teletrabaje.

A tales reivindicaciones le pone voz un trabajador que prefiere mantener el anonimato. "El sentir general es que, si se puede, podríamos desempeñar nuestras funciones trabajando desde nuestras casas, evitando así muchísimos contactos sociales con personas que no son convivientes: en el metro, en el autobús, en el ascensor, en un pasillo, en el desayuno. El virus lo que quiere es que haya muchas interacciones, cuantas más mejor. ¿Cómo interaccionamos menos socialmente, metidos en nuestras casas o saliendo al trabajo? No solo es lógico sino que lo dice el Ministerio de Sanidad, que recomienda que se maximice el teletrabajo. Todo esto, independientemente de que las meddias se cumplan. No sé a qué viene esperar mientras crece la pandemia. ¿Nos quedamos mirando una gráfica de cómo crecen los contagios y las muertes? No entiendo algunas reticencias cuando lo que hay que hacer es trabajar por objetivos. Los funcionarios que no trabajan no trabajan ni en sus casas ni en la oficina. Simplemente si lo hiciéramos al 50%, podríamos concidir en el mismo edifcio la mitad de las personas y evitar una de contagios".

Modelo 'presentista'

El pacto alcanzado entre las organizaciones sindicales y la administración andaluza permite hasta el momento que los empleados públicos que desarrollen algunas de las funciones que se consideran susceptibles de trabajo no presencial tengan la opción de trabajar de manera no presencial el 20% de la jornada semanal como norma general, si bien dicho porcentaje puede verse aumentado hasta alcanzar el 100% para supuestos en los que no se puedan cumplir con las medidas de prevención.

Fuentes sindicales añaden que, en la actualidad, "las oficinas públicas están generalmente llenas de empleados públicos en algunos caso con serias dificultades para guardar las distancia de seguridad". Según añaden, "los recelos de la Junta de Andalucía (no sólo con este Gobierno, también con el anterior) a ir más allá en desarrollar un modelo avanzado de teletrabajo revelan que los responsables de la política de función pública temen a que se le vean las costuras al actual e ineficaz modelo presentista, histórico en el funcionamiento de la Administración en España, en el que las necesidades de personal son más teóricos que reales".

"Minimizar riesgos y velar por la salud"

A expensas de un nuevo encuentro de la Mesa General entre administración y sindicatos, CCOO de Andalucía ha pedido "un nuevo acuerdo, más flexible y adaptado a la realidad" sobre el teletrabajo que "asegure la correcta prestación de los servicios públicos, garantice la seguridad del personal y de los usuarios y no contribuya a la expansión de la pandemia" de la Covid-19 "por falta de medidas adecuadas". A su juicio, el pacto actual resulta "insuficiente" ante el "empeoramiento" de la situación de la pandemia en la comunidad autónoma. "Con la situación actual, limitar la jornada no presencial al 20% --un día a la semana-- resulta a todas luces insuficiente, e incrementa exponencialmente el riesgo de contagio para el personal y los usuarios de los servicios públicos", ha expuesto el sindicato, que ya expuso similares calificativos al acuerdo cuando fue firmado por UGT y CSIF.

"Es un clamor la aplicación del pacto sobre teletrabajo" en el contexto actual, aseveró en un comunicado la secretaria de Comunicación y Relaciones Institucionales de CSIF-A, Yolanda Salgado, quien recriminó las "trabas" y "excusas" que hasta ahora está poniendo la Junta a la aplicación del citado acuerdo. La responsable sindical subrayó que "no es de recibo que un día tras otro nos lleguen denuncias de compañeros sobre nuevos brotes que se registran en centros de trabajo de la administración autonómica sin que se tomen las medidas suficientes para evitar que esto ocurra".

"La administración andaluza está demostrando no estar a la altura para la aplicación eficaz de un pacto cuyo máximo objetivo es minimizar riesgos y velar por la salud de los empleados públicos andaluces", dijo Salgado, que considera que existe "una realidad en los centros de trabajo de la Junta a la que no se está dando respuesta a pesar de tener una herramienta para ello".