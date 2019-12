Podcast: una herramienta para el periodismo

Esta semana, en el primer podcast en español de The Washington Post, su director, Marty Baron, consideraba que los archivos de sonido son "una tecnología emergente". Javier del Pino mostraba su interés por los podcast en una reciente entrevista en El País donde aseguraba que "el auge de los podcast ha demostrado que el directo en la radio está sobrevalorado. La gente quiere escuchar cosas bien preparadas y cosas que en el fondo te cuenten la realidad a través de pequeñas historias". ¿Por qué el conductor del programa más escuchado de la radio española en fines de semana y uno de los periódicos más importantes del planeta apuestan por el podcast?

Los podcast aparecieron hace más de 15 años, pero ha sido en los dos o tres últimos cuando han tomado impulso entre las herramientas para dar a conocer las noticias. Un reciente informe de Reuters asegura que los podcast de noticias crecen este año un 32% con respecto a 2018.

Francisco Izuzquiza, pionero del podcasting en España y autor de “El gran cuaderno de podcasting” (Editorial Kaylas), esplica en su libro que "la palabra podcast nació el 12 de febrero de 2004 de forma casi casual" por una "ocurrencia" de un periodista de The Guardian. Izuzquiza recuerda en el texto que el término podcast proviene de 'pod', por el iPod, y 'cast', que significa emitir en inglés. En definitiva, se trata de generar contenidos “para que cada oyente los consuma cuándo y dónde quiera. No hay horarios, no hay límites geográficos en la Red”. Como dice el especialista, nacía un nuevo mundo para la radio.

El consumo de contenidos a la carta se ha impuesto entre las costumbres de todos. YouTube, Netflix y HBO, entre otros, reúnen todos los días a millones de usuarios que, en muchos casos, ni siquiera ponen en marcha sus televisores. Las películas y las series ya no tienen horario para verlas. Las cadenas tradicionales se están adaptando como pueden a la nueva forma de consumo y ofrecen los “a la carta”, que llegarán a superar en espectadores a las emisiones con horario.

Con la música sucede lo mismo. La piratería ha aflojado y los discos tienen más interés cuando se trata de regresar al pasado con los vinilos. Spotify y otros servicios de música en streaming son los elegidos para que disfrutemos del autor, canción o álbum en el instante que nos apetezca. Allí están siempre, esperando a que demos al 'play' del teléfono.

Para los profesionales del periodismo, el podcast se ha convertido en un excelente medio para experimentar. Un veterano, Juan Carlos Iragorri, con un envidiable currículo en radio y prensa, se ha unido con la corresponsal de EFE en la Casa Blanca, Dori Toribio, y Jorge Espinosa, que trabaja para Caracol Radio, en el primer podcast en español que The Washington Post ofrecerá dos veces a la semana. Iragorri trabajará desde Madrid, Toribio lo hará en Washington y Espinosa hablará desde Bogotá. El potencial de los podcast en español es tremendo: pueden llegar a más de 400 millones de hispanohablantes, un mercado que se extiende por más de 20 países.

Para el que quiera escuchar podcast, le recomiendo la serie de cinco entregas que ha realizado Carolina Solé, una periodista catalana que con 23 años fue a trabajar a Caracas y a su regreso se encontró con una Cataluña dividida. Con la mirada limpia, Solé se quita de en medio para dar voz a quienes pueden mostrar mejor la realidad de lo que está pasando, que es el trabajo que siempre debe realizar un buen periodista.