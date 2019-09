El Ayuntamiento de Huesca (PSOE) retoma la peatonalización del centro, proyecto estrella del PP hace dos legislaturas

El PSOE oscense concluirá un proyecto que comenzó el PP, la peatonalización de los Cosos. El equipo de gobierno retomará unas obras aparcadas la pasada legislatura y que criticó, entonces en la oposición, el alcalde Luis Felipe. Se pondrá de esta manera fin al lavado de cara de la principal zona comercial de la ciudad después de que los socialistas acometieran en los últimos meses la reforma del paseo de Ramón y Cajal y los trabajos en varias calles de la ciudad para evitar inundaciones debidas a las fuertes tormentas.

La junta de gobierno local del Consistorio ha aprobado la licitación de la última fase de la peatonalización del Coso Bajo, desde la calle Sancho Ramírez hasta la plaza de Santo Domingo. El presupuesto es de unos 1,8 millones de euros y el plazo de ejecución, de 10 meses. Las obras comenzarán antes de Navidad y concluirán el próximo verano, a tiempo para las fiestas de San Lorenzo. Se va a actuar en 4.400 metros cuadrados y se renovarán asimismo las redes de saneamiento.

La reforma comenzó en 2013 y se prolongó hasta dos años más tarde en diferentes fases. Se empezó con un tramo de unos 400 metros desde la plaza de la Inmaculada hasta la calle Sancho Ramírez y después se sumaron los Porches de Galicia, la calle Moya y la plaza de San Lorenzo con una inversión de 3 millones de euros. La victoria del PSOE en las elecciones de mayo de 2015 enterró la continuidad del proyecto. De hecho, Felipe lo criticó en su día.

En 2014, el ahora alcalde denunció que el PP había trasferido más de 1,3 millones de euros del Plan Urban, destinados a políticas sociales y de empleo, a la peatonalización de la ciudad. “El Plan Urban es una de las herencias que se encontró el PP en el Consistorio y se usa no para su fin primordial que es la regeneración urbana e intervención social de zonas determinadas, sino para obras de peatonalización" y ha insistido en que "la prioridad para la ciudad de Huesca no es ésta, sino atender las políticas de empleo y la protección a las familias y el PP no lo está haciendo”, dijo entonces.

El PP pretendía acometer en la siguiente legislatura el último tramo del Coso Bajo y dos más en el Coso Alto: la plaza de la Inmaculada y de la calle Valentín Carderera hasta la plaza de Lizana. El PSOE retoma ahora el proyecto con parte del superávit de 3,1 millones de euros con que se cerró el ejercicio de 2018. Al tiempo, se iniciará la segunda fase de la remodelación del paseo de Ramón y Cajal, desde las calles José María Lacasa hasta Camila Gracia con 600.000 euros más.

La primera fase, entre la rotonda del río Isuela y José María Lacasa, terminó en mayo de este año con una inversión de 1,9 millones de euros para poner en marcha una avenida de dos carriles de doble sentido para el tráfico rodado y una ampliación de las aceras hasta los 7 metros. A la segunda fase del paseo Ramón y Cajal se dedicarán este año 900.000 euros: 300.000 del presupuesto de 2019 y los 600.000 del superávit.

Se ha actuado ya en el pavimento, iluminación, mobiliario, en la renovación de las redes de agua y saneamiento. Asimismo, se ha construido la rotonda en el cruce con la calle José María Lacasa, se mantienen dos carriles de circulación, con áreas de aparcamiento a ambos lados, zonas de carga y descarga, parterres, juegos infantiles y un carril bici. El objetivo ha sido ganar espacio para el peatón.

Estos trabajos han obligado a cerrar al tráfico el paseo Ramón y Cajal, desde la plaza de Santo Domingo hasta el cruce con la avenida de los Danzantes, y también la avenida de los Danzantes, desde el paseo Ramón y Cajal hasta Balsas de Chirín. Esta actuación se ha planteado en tres fases, con un coste total de 6,3 millones de euros. La segunda fase, desde José María Lacasa a la calle Luis Mur Ventura, dará paso a la tercera, desde la finalización de la anterior hasta Santo Domingo para entroncar con la obra de reurbanización del Coso Bajo.