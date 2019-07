Chunta Aragonesista anuncia que tiene “prácticamente cerrado” un acuerdo de investidura con el PSOE

Ha comenzado la ronda de consultas del presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, con las distintas fuerzas políticas para la propuesta de un candidato a la Presidencia de la comunidad La situación exige “dosis de responsabilidad y altura de miras y que todos los implicados pensemos en la ciudadanía por encima de intereses y tácticas partidistas”, ha señalado el presidente de CHA, José Luis Soro Arturo Aliaga (PAR) ha reiterado que no compartirá Gobierno con Podemos: “Ya dije el día de las elecciones que no me veía en un gobierno con extremos, ni con unos ni con otros” También ha sido tajante con la presencia de negociadores foráneos: “Hace unos días se produjeron negociaciones del Gobierno de Aragón viniendo gente de Madrid, listos, sabiondos, y ahora hay por ahí otro que viene a dar lecciones”