IU pide a Lambán compromisos para apoyar su investidura y advierte de que el punto de partida es “negativo”

IU sabe que no es clave. Que su diputado no es primordial para que Javier Lambán (PSOE) obtenga los apoyos suficientes en su investidura (incluso sobraría uno con los 35 que suman los socialistas, Podemos, CHA y PAR). Pero su condición de prescindible (o, quizás, precisamente por eso) no hará que vendan barato su apoyo. Están haciendo política, reiteran.

Aunque predispuestos a virar el rumbo por el camino, el coordinador general de la formación en Aragón, Álvaro Sanz, reconoce que “el punto de partida de las negociaciones es negativo”. El PSOE, ha dicho, “por fin mira a su izquierda, pero hemos perdido mucho tiempo y eso ha sobredimensionado la importancia de la derecha del PAR”.

Son tres diputados los que tienen los aragonesistas, sin embargo, su importancia va más allá de lo numérico gracias al acuerdo firmado con el PSOE, que evita la suma de la derecha y la extrema derecha. Lo reconoce también Sanz, quien asegura que la intención de su formación no es “meterse en los acuerdos que hayan firmado otras formaciones”, sino conseguir que los socialistas rubriquen un documento con compromisos, a imagen del firmado en 2015.

No parece tarea sencilla, habida cuenta de que alguno de esos compromisos puede chocar frontalmente con lo acordado por PSOE y PAR. Sanz apunta que hay varios puntos de ese pacto que no les gustan, por ejemplo, el que afecta a la política fiscal. Tanto este como el que tiene que ver con preservar la educación concertada, o el de la unión de estaciones de esquí, ya se percibían como los principales obstáculos que se encontrarían los socialistas para arrimar a los partidos de izquierda a un documento que estaba más pensado para Ciudadanos.

“Blindar los servicios públicos, hacer políticas ambientales o igualdad” son algunos de los aspectos basilares para Sanz en pos de que estas negociaciones lleguen a buen puerto. El líder de IU explica que, aunque tarde, las reuniones ahora están siendo fluidas y espera avanzar significativamente sobre la orientación del voto de su formación durante la próxima semana.