Una concejala de Vox en Zaragoza: "Mi despacho está abierto para todos: gais, lesbianas, normales y no normales"

Prometía bronca y así ha sido. La Comisión de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza incluía en su orden del día para este jueves una pregunta de la concejal por Vox Carmen Rouco, en la que inquiría el nombre de las personas que prestan el servicio de Asesoría Sexológicas para Mayores, así como su coste. Ante esta cuestión, el concejal de Podemos-Equo Fernando Rivarés ha mostrado su protesta, y el asombro general ha llegado ante la respuesta de Rouco: "Mi despacho está abierto para usted, y para todos: gais, lesbianas, normales y no normales".

Antes, la concejal de Educación, Mayores, Familia y Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha respondido al requerimiento de Rouco detallando que el servicio está prestado por dos profesionales médicos "referentes en la materia", y ha informado de que en lo que va de año han atendido 64 citas repartidas en 16 sesiones. Rouco ha inquirido entonces por qué este servicio de Asesoría Sexológica para Mayores estuvo suspendido entre 2014 y 2018, hasta que se recuperó el pasado noviembre, según sus palabras, "por la extrema izquierda radical".

Fernando Rivarés, hasta la pasada legislatura consejero de Economía y Cultura por Zaragoza en Común y ahora concejal de Podemos-Equo, ha pedido la palabra "por alusiones, como hombre gay y activista": "Cada palabra y política que plantean es un ataque a la comunidad LGTBIQ a la que pertenezco". Rouco ha respondido que "Vox no quiere quitar ningún derecho a nadie", sino que el dinero no vaya a "chiringuitos", y ha añadido: "Mi despacho está abierto para usted, y para todos: gais, lesbianas, normales y no normales".

"Hómofoba, que eres una hómofoba", le ha gritado entonces Rivarés, a lo que, entre el alboroto formado, y cuando el concejal de Podemos le ha requerido que le dijera si no lo consideraba a él normal, Rouco ha respondido que "en esta sesión se ha hablado también de discapacitados", y "los que se diferencian son ustedes mismos".

A continuación, Rivarés ha dicho que "la comunidad LGTBI+ lo somos porque nos da la gana", y le ha asegurado a Rouco, -como luego efectivamente ha hecho- que iba a usar el vídeo de la comisión para "que su homofobia recorra España".