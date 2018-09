Podemos reivindica su labor como “empuje del Gobierno” y le pide a Lambán que no cierre la legislatura

Tras la tensión entre el presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, y Javier Lambán en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad, ha llegado el turno de Podemos y, salvo en algunos momentos, la virulencia ha decaído significativamente.

El secretario general de los morados en Aragón, Nacho Escartín, ha continuado por la línea ya dibujada el pasado lunes (cuando su formación planteó cinco propuestas concretas para negociar los presupuestos de 2019), consistente en no desaprovechar los ocho meses que aún quedan de legislatura: “Les veo conformadicos, con la satisfacción del deber cumplido”.

Pero ha incluido otro elemento, ya adelantado por su portavoz, Maru Díaz, cuando valoró el discurso de Javier Lambán en el primer día de Debate: reclamar su dosis de responsabilidad en los avances de la comunidad. “Nuestro reto era empujar a un gobierno en calma chicha, al ralentí, y estamos moderadamente satisfechos, pero echamos de menos el reconocimiento a esa labor de Podemos”.

También ha mostrado su sorpresa porque en una “jornada terrorífica y desoladora de violencias machistas como la de ayer, y en un año que ha sido el de la revolución de las mujeres, el año del 8M,” nadie hiciera mención. Y ha aprovechado para celebrar la aprobación en Aragón de la Ley Trans, “la primera redactada, al 100 %, con un lenguaje no sexista”.

Tras la llamada de atención, ha apartado la mirada del PSOE y ha torcido el gesto a la derecha, a la bancada popular, para radiografiar la que era la España y el Aragón del PP, para recordar, ha dicho, qué es lo que hizo que naciera Podemos.

Ha regresado rápido a Lambán para dejar claro que, gracias a ellos –entre otras muchas cosas que ha mencionado– se ha atacado la emergencia social y la pobreza energética, se ha aumentado el importe del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), se ha mejorado la educación pública, se ha conseguido que haya dinero para infraestructuras sanitarias y se ha puesto sobre la mesa una Ley de Memoria Democrática.

Aragón, ha dicho Escartín, “es mejor que hace tres años y nos sentimos parte importante, si no estuviera aquí Podemos, ustedes se echarían en brazos de los que no quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos ni a los corruptos de las instituciones, y de los que no quieren ayudar a las personas que vienen en el Aquarius”.

“De Iglesias no me fiaría, de usted sí”

En su primera réplica, el presidente de Aragón ha tirado de ironía: “Ha defendido tan bien la gestión del Gobierno, que nuestro portavoz no va a saber qué decir cuando salga a esta tribuna”. Pero el tono jocoso se ha terminado pronto: “Ya no piensan en asaltar el cielo, ya solo piensan en entrar en un Gobierno con el PSOE, bienvenida esa parte importante de sensatez, otras las tienen pendientes de aprobar”. Y un poco más en similar línea: “Dentro del panorama en España de Podemos, están en una posición más defendible que la de Pablo Iglesias. De él no me fiaría, de usted sí”.

Volviendo a un estilo más amable, Lambán ha señalado que se debería haber referido más a la contribución de Podemos, “enmiendo mi error, pero algo también habrá tenido que ver el Gobierno”. Ha rechazado esa sensación de que están “conformadicos: ayer dediqué buena parte de mi intervención a enumerar proyectos de futuro, algunos de tanto calado como para ir más allá de esta legislatura”.

Impuestos

Como en el caso del cara a cara entre Lambán y Beamonte, los impuestos han ocupado bastante espacio. Escartín ha señalado que uno de los principales problemas existentes es la desigualdad, y los impuestos son “una de las principales herramientas para combatirla”. Respecto a la modificación en el impuesto de Sucesiones, ha desmontado el argumento utilizado por Ciudadanos (principal valedor) de que afectaría a 20.000 aragoneses: “Es mentira, beneficiará a 250 afortunados que pueden recibir 500.000 euros de herencia”.

El presidente ha respondido que es partidario del impuesto de Sucesiones y que no se planteó su cambio por política fiscal, sino porque no quiere que “los aragoneses paguen un duro más que los ciudadanos de otras comunidades, ni por Sucesiones ni por nada”.

Respecto al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), el líder de los morados le ha acusado de “seguir arrastrando los pies para acabar con un impuesto injusto”. Para Lambán, “ni es un impuesto sustancialmente injusto, ni los zaragozanos van a pagar dos veces por lo mismo. Yo no me aclaro con usted, cada día dice una cosa, todo depende de si ha hablado con la plaza del Pilar o no”.

Propuestas y presupuestos

En su segundo turno de intervención, Nacho Escartín ha enumerado las cinco propuestas que ya expusieran en rueda de prensa el pasado lunes: “Al turrón”, ha dicho: “Demuestre que no da por cerrada la legislatura, son propuestas que mejoran la vida de la mayoría de los aragoneses”. Le ha enviado un mensaje (recogido por Lambán): “Ni en su programa ni en su acción demuestra ser capaz de hacer una ofensiva a las clases más privilegiadas, nosotros sí”.

El máximo mandatario aragonés, primero, ha devuelto el guante: “Utiliza un lenguaje que yo usaba con 18 años. Cualquier alternativa al capitalismo se ha demostrado fracasada. El anticapitalismo ha muerto por extinción. Vivimos en una economía social de mercado, plantear en el lenguaje ofensivas a las clases privilegiadas, me parece inoportuno”.

Posteriormente, ha explicado su visión sobre los impuestos: “Abogo por una fiscalidad progresiva. Creo que la fiscalidad en España está baja, para financiar políticas de bienestar hay que aproximarse a las medias de imposición europeas, que están 8 o 9 puntos por encima de las nuestras”.

Pero no ha entrado a valorar las propuestas: “Este Debate no es el lugar para hablar de los presupuestos de 2019”.