Zaragoza restringirá el tráfico para cumplir con la ley de Cambio Climático, pero de forma descafeinada

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado de urgencia la zona de bajas emisiones de la ciudad, por la que restringirá el tráfico a los vehículos más contaminantes. Cumple así con la Ley de Cambio Climático y el decreto del Gobierno por el que las 149 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes deben limitar la circulación rodada para reducir las emisiones a la atmósfera y tenerlo diseñado a lo largo de 2023. Pero la propuesta presentada por Zaragoza ha generado numerosas críticas entre la oposición y entidades que luchan por el medio ambiente, ya que se limita a una reducida zona del casco histórico que en sus tres cuartas partes ya es peatonal y en la que el tráfico apenas tiene incidencia. La zona delimitada es un breve rectángulo que abarca el área comprendida entre el Paseo Echegaray, San Vicente de Paúl, Coso, Conde Aranda y la calle Mayoral. Según los datos de aforo del propio ayuntamiento, las zonas de la ciudad con menos tráfico diario. Por conde Aranda, por ejemplo, circulan una media diaria de 7.000 vehículos, o por San Vicente de Paúl, alrededor de 10.000. Muy lejos de otras zonas con mucho más tráfico y que están fuera del plan diseñado por el municipio, como el camino de las Torres, con aforos entre 15.000 y 19.000 vehículos diarios, o los 47.000 de la plaza Paraíso o los 65.000 de la plaza Europa, por poner algunos ejemplos.

La propuesta de Zaragoza es además de las menos ambiciosas de las ciudades españolas que ya tienen en marcha estas zonas o ya las han diseñado. De las 149 ciudades con la obligación de limitar el tráfico en sus centros urbanos, solo está ya en funcionamiento en seis, todas ellas con áreas delimitadas más amplias que Zaragoza (Barcelona, Madrid, San Cugat del Vallés, San Joan Despí y Badalona). Otras ciudades ya anunciaron hace varios meses cómo afectaría en el plano de su ciudad estas restricciones y en todas las áreas afectadas son más extensas y con aforos de tráfico mucho mayores. Este es el caso de ciudades de un tamaño similar o ligeramente inferior a Zaragoza, como Sevilla, Valencia, Málaga, Almería, Alicante o Bilbao. La mayoría de ellas, además, ya ha hecho pública la inversión que realizará en los sistemas de videovigilancia para controlar que se cumpla con esta normativa medioambiental encaminada a reducir el tráfico rodado para controlar los gases contaminantes que se vierten a la atmósfera.

En la presentación del plan de Zaragoza, el consistorio ha aprovechado para criticar al Gobierno central. Así lo ha hecho la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, ha responsabilizado al Gobierno de crear “inseguridad jurídica” al no aprobar “en tiempo y forma un Real Decreto a partir del que cada administración local pueda desarrollar una ordenanza con las debidas garantías”. Chueca acusa al Gobierno de “falta de sensibilidad” y de “crear incertidumbre”, si bien el procedimiento urgente empleado por el ayuntamiento contrasta con otras ciudades de un tamaño similar que presentaron sus zonas restringidas hace meses, y todas abarcas un área mucho más amplia que la que afectará a la capital aragonesa. La situación en Huesca no es mucho mejor, ya que el consistorio, que también tiene que aprobar su propio modelo, aún no ha anunciado cuál será. Ambas ciudades tienen que presentarlo para optar a las ayudas europeas destinadas para ello.

En Zaragoza esta propuesta no acarreará de momento sanciones a los conductores que no puedan circular por estas calles del centro histórico por tener vehículos cuya antigüedad les hace contaminar más. Hasta que se apruebe la ordenanza, la prohibición no será sancionatoria y tendrá “un carácter didáctico” y de concienciación.

De momento, en esta primera fase, la superficie quedará delimitada mediante señalización vertical y horizontal, que ya se ha instalado. Estará permitido el acceso a vehículos con etiqueta ambiental B, C, ECO y CERO; ciclomotores, bicicletas y vehículos de movilidad personal; vehículos asociados a propietarios, arrendatarios de viviendas, garajes, locales comerciales; a repartidores de mercancías, montadores, de mudanzas, de obras, nupciales y funerarios; vehículos sanitarios, de emergencias, cuerpos de seguridad y servicios públicos; así como a aquellos coches oficiales y que accedan a zonas de estacionamientos de hoteles, hostales, hospitales y aparcamientos públicos o privados en régimen de rotación; y a todos aquellos autorizados por el ayuntamiento.

El consistorio cumple de este modo, si bien sobre el papel únicamente para cumplir con el expediente, y se aferra a los diversos planes diseñados en la movilidad urbana para justificar que no se amplíe la zona de bajas emisiones a zonas de la ciudad, como el aumento de vehículos eléctricos en la flota del transporte urbano. Asimismo, la propia Chueca se aferra a los buenos datos de contaminación que ofrece la ciudad de Zaragoza, en la que muy pocos días al año se producen niveles elevados de gases contaminantes, para justificar que se implanten estas restricciones de forma progresiva y gradual.