La preocupación por la situación de las residencias en Aragón es “máxima” con 686 residentes positivos

La situación de las residencias de mayores aragonesas sigue preocupando, en este momento hay 686 residentes positivos en 72 centros, con datos de la llamada segunda ola, desde el 1 de julio hasta el 21 de agosto. Los casos se encuentran concentrados en muy pocos centros: 24 residencias tienen un residente positivo y 22 ningún residente, solo trabajadores. Joaquín Santos, el Gerente del IASS, ha asegurado que preocupa especialmente la situación en diez residencias, ya que “el 70,83% de las residencias tienen afectados dos residentes positivos o menos”.

Se considera un brote activo en el momento en el que hay un solo caso positivo en un centro, en el momento en el que se detecta algún contagio se activa el protocolo por el que se restringen las visitas y no se permite el ingreso de nuevos residentes.

Ante la situación de trasmisión comunitaria el Gobierno de Aragón ha decidido impedir las salidas de los centros residenciales en toda la comunidad: “Prohibimos las salidas de los residentes, pero seguimos manteniendo las visitas de manera escalonada en los centros que no tienen declarado ningún brote porque es muy importante el contacto social y emocional para los residentes” ha explicado Santos. “Tenemos que ser inflexibles y trabajar con mucho rigor para que el virus no entre en una residencia y teniendo en cuenta las restricciones que hemos puesto, las lamentamos profundamente y las ponemos cuando no tenemos más remedio que hacerlas para evitar el contagio”, asegura María Victoria Broto, consejera de Ciudanía y Servicios Sociales.

Broto asegura que la preocupación es “máxima porque en las residencias no son sujetos agentes que contagian, sino que son sujetos pacientes: personas que pueden sufrir la enfermedad y que en algunos casos los puede llevar a situaciones graves o incluso a perder la vida”. Desde el 1 de julio han fallecido 71 personas, el 95% de ellas mayores de 65 años y, de estas, el 70% tenía más de 85 años. La mayoría de los fallecidos se concentra en la provincia de Zaragoza, un 70%, un 17% en Teruel y un 13% en Huesca.

También hay 133 residentes hospitalizados: 97 en Zaragoza, 14 en Huesca y 22 en Teruel.

En estos momentos hay 222 trabajadores positivos: 175 en Zaragoza, 18 en Huesca y 29 en Teruel. Destaca que la mayor parte de los centros no tuvieron casos en la fase anterior de la pandemia: “Creemos que los protocolos están ayudando a controlar mejor la situación que en la fase anterior, el objetivo de todo el trabajo no es otro que minimizar el impacto del virus en nuestros centros residenciales recordando que el riesgo cero no existe en una situación como la actual” asegura Santos.