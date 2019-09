Los robos con violencia crecen un 48,9 % en Zaragoza en el primer semestre de 2019

De enero a junio de 2019, los robos con violencia e intimidación han crecido un 48,9 % en la ciudad de Zaragoza respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos, que se extraen del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, suponen el mayor repunte entre las cinco capitales más pobladas de España.

En el primer semestre del año actual tuvieron lugar 463 robos de esta tipología en la capital aragonesa, por los 311 de 2018. El crecimiento en Madrid fue del 9,1 % (de 4.751 a 5.187), en Barcelona subió un 30,5 % (de 5.427 a 7.082), en Valencia un 5,7 % (de 873 a 923) y en Sevilla un 10 % (de 810 a 891).

En cuanto a otra clase de delitos, en Zaragoza crecieron un 16,6 % los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (de 553 a 645) y se redujeron un 27,1 % los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (de 96 a 70).

Plan de Seguridad Local

El pasado miércoles, 4 de septiembre, se reunió la Junta Local de Seguridad de Zaragoza, integrada por representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del Ayuntamiento de la capital aragonesa, del Gobierno de Aragón y de otras instituciones involucradas en la seguridad.

En el encuentro se acordó poner en marcha un Plan de Seguridad Local, algo que ya se encontraba entre los objetivos de esta Junta el año pasado, pero que no se desarrolló. La delegada del Gobierno, Carmen Sánchez, informó sobre las reuniones mantenidas con 17 colectivos y asociaciones de vecinos, entre otros, del barrio Oliver, Parque Bruil-San Agustín, Arrabal, Unión Vecinal Cesaraugusta, Calles Dignas y La Huerva, y de las acciones puestas en marcha tras conocer la problemática específica en cada una de estas zonas.

Calificó de “ligero repunte” el aumento en el número de robos con violencia e intimidación, e indicó que lo “realmente significativo” es el número de esclarecimientos y detenciones relacionadas con estos delitos, poniendo en valor el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También en esa línea de achacar el aumento a que hay más detenciones, y no tanto a un crecimiento en los delitos, se expresó el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón. Para él, “Zaragoza es una ciudad segura y no es comparable a otras en las que hemos visto más problemas de seguridad”. Lo que se ha constatado, dijo, “es que ante problemas de inseguridad el Ayuntamiento y la Delegación han actuado poniendo más efectivos para que las detenciones aumenten. No vamos a mirar para otro lado, porque en el Ayuntamiento de Zaragoza hay un cambio de filosofía”.