Álvarez-Cascos será juzgado por un presunto delito de apropiación indebida después de las elecciones de mayo

La Audiencia Provincial de Oviedo juzgará los días 31 de mayo y 1 de junio al impulsor de Foro Asturias y expresidente del Principado Francisco Álvarez-Cascos como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida por cargar gastos personales al partido.

El que también fuera ministro de Fomento, vicepresidente del Gobierno del PP y secretario general con José María Aznar, afronta una petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por su expartido Foro, que consideran que Álvarez-Cascos se valió de su “absoluto control” en el partido para disponer de recursos económicos de la formación “para fines ajenos a la actividad política, tratándose de gastos de carácter personal”.

Las dos acusaciones únicamente divergen en la indemnización que solicitan, ya que mientras la Fiscalía cifra el perjuicio económico a Foro en 7.793 euros, el partido reclama 218.780 euros, de los que ya ha consignado 10.390 euros, según precisaba el auto de apertura de juicio oral dictado hace poco más de un año por el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que le impuso una fianza de 290.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se le pudieran imponer.

La Fiscalía había emitido un informe en el que detallaba una serie de gastos por importe de 5.550 euros que Álvarez-Cascos presuntamente desvió hacia su patrimonio personal o el de personas vinculadas. Entre estos gastos figuran hoteles, comida a domicilio, juegos de videoconsola, cuatro billetes de AVE para sus hijos, entradas para la Copa Davis, museos, una cama completa compuesta por colchón, patas y canapé, facturas de restaurante en localidades de veraneo o una estancia de hotel de su suegro que presuntamente cargó entre 2011 y 2017.

Para la jueza instructora, Álvarez-Cascos pudo haberse servido de su condición de máximo responsable del partido, y después de la de secretario general, así como de la “inexistencia de un insuficiente sistema de control de gastos” en la formación, para cargar “gastos de naturaleza personal no relacionados con su actividad política y por ende desvinculados de la actividad y del interés del partido”.

La ruptura de Cascos y Foro

En junio de 2020 Álvarez-Cascos fue expulsado del partido que había fundado en torno a su persona, Foro Asturias, y con el que alcanzó la presidencia del gobierno asturiano en mayo de 2011. La comisión directiva decidió esta expulsión después de una auditoría externa a las cuentas de la formación que duró varios meses. Al frente de esa comisión estaba Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón desde 2011 a 2019, y que en las próximas elecciones municipales opta de nuevo a la alcaldía de esta ciudad por Foro.

La baja definitiva de Cascos del partido no la ejecutó personalmente hasta un año después de su expulsión oficial, cuando afirmó que no podía continuar al lado de quienes lo habían traicionado. Entonces dejó la puerta abierta a liderar un nuevo proyecto político en Asturias que se materializó, el pasado mes de diciembre, con la fundación de 'Suma Principado' y que encabezará en las elecciones autonómicas del 28 de mayo, el aún diputado por Foro en el parlamento asturiano, Pedro Leal. Aún no se sabe qué papel jugará Francisco Álvarez-Cascos en esta nueva aventura política, apoyada por sus fieles seguidores, ya que él aún no ha descartado definitivamente estar en las listas de la nueva marca. Su futuro político, de todas maneras, se resolverá antes que la última causa judicial que tiene abierta.