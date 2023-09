📩 BOLETÍN | Aprieta pero no ahoga

Hola.

Agarra un café y vamos al lío. ¡Buenos días!

Aprieta pero no ahoga

Carles Puigdemont vuelve a ser el centro de gravedad de la política española. Ha hablado este martes desde Bruselas para decir lo que ya sabíamos pero que necesitábamos oír en su propio tono, en su propias palabras: ya no está en el “no, nunca” a la investidura de Pedro Sánchez y confirma el camino de la negociación para “un acuerdo histórico”. ¿En qué consistiría? Básicamente, en lo que te decíamos ayer: ley de amnistía y cuanto antes. Ha añadido otra petición, la creación de la figura de un “relator”, término que en realidad ya asumió el PSOE en su momento pero dejó de usar porque sus connotaciones crearon polémica. En el discurso del líder de Junts lo más importante no es lo que ha pedido sino lo que no ha pedido: no ha puesto como condición inmediata la celebración de un referéndum. Puigdemont no lo pide porque sabe que es imposible y precisamente porque no lo pide, sabemos que él quiere que la investidura sí sea posible.

Lo explica mejor Ignacio Escolar en este artículo: “En Junts llevan años preparándose para esta negociación y parten de una premisa pragmática: pedir al Gobierno lo que no te quiere dar, pero no aquello que no te puede dar”.

En el PSOE (en el de ahora, no en el de antes) han reaccionado con optimismo. Puigdemont aprieta pero no ahoga. Destacan además que se ha comprometido a mantenerse dentro del “marco de la Constitución”. Es cierto, lo ha dicho.

Neus Tomàs pone sin embargo un contrapunto menos optimista para la izquierda en este análisis: “La exigencia de 'un compromiso histórico' va más allá de olvidar las causas judiciales. La amnistía es solo el principio”.

Feijóo Fiction. Mientras tanto, Feijóo no sabe cómo retener el protagonismo ante una investidura que todo el mundo sabe que será fallida y sigue dando tumbos como un meme de John Travolta. Después de decir hace unos días que quería reunirse con Junts para pedir su apoyo para la investidura, el líder del PP dice ahora que si le van a pedir una ley de amnistía (una reivindicación de Junts desde hace meses) pues que entonces mejor no se reúnen.

Estrellarse contra Putin

Hoy en el podcast, nos detenemos en otro fleco suelto que nos ha dejado el verano: la muerte ‘accidental’ de Yevgueni Prigozhin, el líder paramilitar que en junio lideró un amotinamiento contra el gobierno de su amigo y viejo aliado, Vladímir Putin. ¿Qué sabemos del avión en el que se estrelló Prigozhin? ¿Ha sido asesinado por el Kremlin? Si es así, ¿por qué han esperado tres meses? ¿Qué pasa con los soldados del grupo Wagner ahora?

Que no se te pase

Telefónica . Importantísimo movimiento en la gran operadora de telecomunicaciones de España. El mayor accionista de Telefónica a partir de ahora es una multinacional de Arabia Saudí . El STC Group, controlado por la familia real, ha comprado el 9,9% de la empresa española, aunque asegura que no quiere controlar sus operaciones.

. Importantísimo movimiento en la gran operadora de telecomunicaciones de España. El mayor accionista de Telefónica a partir de ahora . El STC Group, controlado por la familia real, ha comprado el 9,9% de la empresa española, aunque asegura que no quiere controlar sus operaciones. El caso Rubiales está siendo, a la vez, un proceso traumático y catártico para el fútbol femenino en España. La RFEF ha pedido formalmente disculpas por el comportamiento de Rubiales y Jorge Vilda, el seleccionador que ganó el Mundial hace menos de un mes, ha sido destituido. Va a ocupar su puesto Montse Tomé, la primera mujer en entrenar a una selección española de fútbol.

. El uso de medicamentos como tratamientos para adelgazar está revolucionando el mercado farmacéutico. en Reino Unido ha convertido a una empresa danesa en la compañía más valorada en todo el mercado europeo. Ha muerto María Teresa Campos, a los 82 años. Me ha impresionado ver este fragmento de una de sus últimas entrevistas, donde no acaba de asumir que a su edad no le ofrecieran trabajo en televisión. Hay personas que dedican toda una vida a algo y luego no saben vivir sin ello. Ahora sí, descanse, en paz.

En el capítulo de hoy

El fin de la muerte . Este verano me he leído el tercer libro de ‘El problema de los tres cuerpos’, una trilogía de ciencia ficción escrita con perspectiva china y con mucho reconocimiento internacional, desde el de Obama al de Pedro Duque. Es una original historia sobre lo que supondría para nuestra civilización, a largo plazo, el simple contacto con otros seres en el universo. A ratos la teoría física se hace bola, a ratos la trama es muy empalagosa, pero si te gusta el género (no soy experto) diría que es también muy estimulante. Y están haciendo una serie para enero, dirigida por los creadores de Juego de Tronos. Ya hay trailer.

Hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.