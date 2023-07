📩 BOLETÍN | Con tacto

Hola.

Feijóo tiene prisa. Feijóo quiere hacer muchos aspavientos para evitar que se abra el debate sobre su liderazgo. Así que Feijóo ha contactado ya a los partidos que él presume que le podrían dar su apoyo para una investidura: Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria. Pero en esos partidos no hay muchas ganas de contribuir al paripé: PNV y Coalición Canaria ya le han dicho que con ellos no cuenten, que no hay nada que negociar. La orquesta del Titanic sigue tocando y Feijóo, el que quería derogar el sanchismo, ahora tiende la mano a Sánchez para negociar su investidura con una abstención o algo. Ya lo sabemos todos: no va a pasar.

Desde la izquierda, también empieza a haber movimientos para evitar la repetición electoral. Son lentos, con cuidado. Sumar ha encargado a Jaume Asens, dirigente de los Comuns de Ada Colau, que inicie contactos con Carles Puigdemont para sondearle de cara a una posible abstención de Junts que facilite la investidura de Pedro Sánchez y por tanto un gobierno de coalición. Junts sigue diciendo que no, pero los analistas de la política catalana dicen que quedarse en esa posición puede ser muy arriesgado. ¿Se moverán entonces? Aquí Neus Tomàs nos da algunas claves de cómo podría suceder y a qué precio.

Qué casualidad. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha elegido justamente este lunes mira tú qué casualidad para poner a Puigdemont en búsqueda y captura internacional ahora que decae su inmunidad.

Pero Pedro Sánchez no tiene prisa. Ha reunido a su Ejecutiva y les ha dicho que tranquilos, que habrá investidura, que “no habrá repetición electoral” y que la gente se vaya yendo de vacaciones mientras las cosas caen por su propio peso. Y, claro, cómo no le van a creer los suyos, los que le han visto asomarse tantas veces a la muerte política y volver resucitado.

Hoy en el podcast, hago un repaso histórico de la increíble carrera de supervivencia que es la vida política de Pedro Sánchez, que no es un gato pero siempre cae de pie.

Otro problema para Pedro Sánchez es que, en la legislatura más endiablada si hay Gobierno, quizá tenga que acabar negociando con Sumar y con Podemos por separado para cada movimiento parlamentario. Han pasado solo unas horas desde la noche electoral y ya se ve que el pegamento que unía a Podemos a la confluencia es frágil: Ione Belarra, líder de Podemos y diputada electa de Sumar, ha señalado a Yolanda Díaz por unos resultados que considera insuficientes. “La estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no ha funcionado electoralmente”.

Hasta el CERA todo es toro. Falta por contar el voto desde el exterior, el que se ha depositado en embajadas o consulados españoles. Y no se va a contar hasta el viernes. Aunque en este tipo de voto suele ganar la izquierda, el PP aspira a algunos de los escaños en juego. Todavía se puede complicar todo aún más. Aquí los datos.

Intentemos terminar con la mirada positiva con la que nos despertamos ayer. Para eso te propongo un vistazo a los países de nuestro entorno: España se convierte en una gran excepción europea, capaz de contener el auge de la ultraderecha que ha sido imparable en otros lugares. Vox logró el el 12,4% de votos en las elecciones del domingo, mientras que la extrema derecha gobierna en Italia con más del 30% de votos y ha superado el 20% de apoyos en los últimos comicios en Francia, Suecia y Finlandia. Aquí tienes un análisis por territorios del descalabro de Vox.

Mapa calle a calle. Te dejo con nuestro juguete digital favorito después de cada jornada electoral: puedes consultar calle a calle qué ha votado tu barrio.

