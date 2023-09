📩 BOLETÍN | Otra vez

Hola.

Antes de entrar en otras cosas, no puedo empezar por algo que no sea Libia. Después de lo que estamos viendo en Marruecos, tenemos que lamentar 10.000 desaparecidos en este país norteafricano. Otra vez una catástrofe natural, en este caso un ciclón, y otra vez el agravante de la pobreza. Qué horror.

Hay más cosas. Café y al lío.

Las lecciones de Aznar

Yo sé que hay nombres que lo mismo no te apetece leer así tan temprano, con la legaña todavía en el ojo. Pero ahí va: José María Aznar. El expresidente ha llamado a una reacción contra “la operación de desmantelamiento de la Constitución” por la posibilidad de una ley de amnistía. Para hacerlo ha usado una expresión que ha retumbado en la memoria: “Hay que decir de nuevo ¡Basta ya!”. Con esa frase, Aznar juega a las equivalencias entre ETA y la negociación de la izquierda con el independentismo, cosa que ha cabreado al PSOE, que le ha llamado “golpista”.

Ignacio Escolar escribe hoy sobre Aznar, un poco harto también de que aquel joven chaval de Alianza Popular, contrario a la Constitución, esté dando hoy lecciones. No tiene desperdicio. “Aznar no es constitucionalista, ni lo ha sido nunca. No lo era cuando tocaba serlo y tampoco lo es hoy”. Si te quedas ganas de más, también Ugarte se ha quedado a gusto.

Por cierto, el recuento de escaños de las elecciones se queda como está. El Tribunal Constitucional ha rechazado la petición del PSOE para que se revisaran 30.000 votos en blanco en Madrid. Conclusión: se confirma que Pedro Sánchez necesitará el sí y no solo la abstención de Junts. Por ahora, te podemos contar el calendario que Puigdemont pone sobre la mesa: que el uso de las lenguas oficiales esté aprobado en la UE el día 19 de septiembre y que la amnistía esté en marcha antes de la investidura. También desde la dimensión independentista nos llega otra señal de optimismo para la izquierda: el president de la Generalitat asegura a sus propias bases que una declaración de independencia como la de 2017 “no serviría para nada”.

Otra decisión del TC, sin consecuencias prácticas pero mucha carga política: ha declarado nula la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, orquestada hace tres años por Podemos e Izquierda Unida.

Vamos con otra cosa

Hoy en el podcast, hacemos repaso de la cascada de escándalos judiciales que han arreciado contra Podemos en los últimos tres años bajo el nombre de Caso Neurona. Había acusaciones de todo tipo: comisiones ilegales, financiación irregular, niñeras camufladas de altos cargos, Venezuela, narcotráfico... de todo. Y todo aquello ha terminado en nada. Podemos y sus líderes han sido desimputados. La erosión política ya está consumada.

Un día revuelto

Ayer fue un día agitado para cualquier persona que tenga sensibilidad feminista. Primero llegaba una noticia de mucha carga simbólica: el Tribunal Superior de Navarra ha rebajado la pena a uno de los condenados de ‘la manada’, en aplicación de la ley del solo sí es sí. Se ha completado la paradoja: la ley impulsada al calor de lo que supuso aquella violación en grupo termina beneficiando con un año menos de condena a uno de sus autores. Pero ojo, porque la sentencia tiene sus cosas: esa rebaja contradice el criterio del Tribunal Supremo para estos casos. Aquí los detalles, que en este asunto son importantes.

A mediodía, vimos un incidente muy desagradable en televisión. Durante su conexión en directo en un programa de Cuatro, un hombre se acercó a una reportera para tocarle el culo. El presentador interrumpió la conexión para dar su apoyo a su compañera y señalar al agresor. A partir de ahí, vimos a la periodista agredida hacer un complicadísimo equilibrio entre la impresión por lo acababa de pasar, la tensión de tener que seguir trabajando y el pudor de tener que exponerse públicamente, ya como víctima, durante un rato más. El hombre fue detenido poco después.

Y por la noche, Rubiales. Justo cuando la selección española masculina marcaba su primer gol en el partido, se empezaba a emitir la entrevista de Rubiales en Londres para volver a contar su versión de la historia que ha acabado con él. La Audiencia Nacional le ha imputado y le ha citado a declarar el viernes.

Que no se te pase

Ola de covid y vacuna . Aunque es leve porque estamos inmunizados y vacunados, quizá hayas notado que hay más casos a tu alrededor de Covid19. Sanidad ha adelantado unos días la nueva campaña de vacunación de población vulnerable. También de la gripe y de virus respiratorios que afectan a los bebés. Aquí toda la información .

. Aunque es leve porque estamos inmunizados y vacunados, quizá hayas notado que a tu alrededor de Covid19. Sanidad ha adelantado unos días la nueva campaña de vacunación de población vulnerable. También de la gripe y de virus respiratorios que afectan a los bebés. . El tostón de la Secundaria . La ESO es una maratón insufrible. La etapa secundaria de nuestra educación tiene más horas de clase que en la media europea, los madrugones son absurdos para chavales adolescentes y encima la jornada intensiva les afecta al rendimiento. Aquí lo que dicen los expertos .

. La ESO es una maratón insufrible. La etapa secundaria de nuestra educación tiene más horas de clase que en la media europea, los madrugones son absurdos para chavales adolescentes y encima la jornada intensiva les afecta al rendimiento. . El nuevo oro amarillo: el aceite de oliva vuelve a disparar su precio y acumula una subida del 116% en tres años. Aquí analizamos la variación del IPC en más de 200 productos.

En el capítulo de hoy

C. Tangana es un artista que genera amores y recelos, admiración y críticas. A ratos parece un tipo sensible y moderno, a ratos apela al macho alfa de toda la vida, pero canalla y con dinero. Y sobre todo es un gran producto, así que confieso que con este tráiler de su nuevo documental, donde en teoría veremos no solo lo bonito de su última gira, tiene toda mi atención. Veremos qué tal es. Se estrena en el Festival de San Sebastián.

es un artista que genera amores y recelos, admiración y críticas. A ratos parece un tipo sensible y moderno, a ratos apela al macho alfa de toda la vida, pero canalla y con dinero. Y sobre todo es un gran producto, así que confieso que con este tráiler de su nuevo documental, donde en teoría veremos no solo lo bonito de su última gira, tiene toda mi atención. Veremos qué tal es. Se estrena en el Festival de San Sebastián. La muerte del Nani . A los que les llegue la memoria hasta 1988 se acordarán de un caso muy sórdido: la desaparición de Santiago Coréela, alias El Nani. La policía dijo que se les había escapado en un traslado. El periodismo cuestionó aquella versión oficial. TVE tiene una serie documental sobre el caso que es “periodismo de primer orden”, decía hace unas semanas mi compañero Pedro Águeda. Mi compañera Carmen Ibáñez también os lo recomienda.

. A los que les llegue la memoria hasta 1988 se acordarán de un caso muy sórdido: la desaparición de Santiago Coréela, alias El Nani. La policía dijo que se les había escapado en un traslado. El periodismo cuestionó aquella versión oficial. TVE tiene una serie documental sobre el caso que es “periodismo de primer orden”, decía hace unas semanas mi compañero Pedro Águeda. Mi compañera Carmen Ibáñez también os lo recomienda. Retornados. En el trayecto del viaje desde A Coruña me he escuchado Retornados, un podcast de la plataforma Sonora. Vuelvo a caer en la trampa de la ciencia ficción espacial, no sé qué me pasa. Del creador del aclamado Caso 63, esta historia es más sencilla, gira alrededor de un grupo de personas que vuelven traumatizadas de un intento de colonizar Marte. En realidad esconde una moraleja política muy evidente.

Pues hasta aquí llegamos por hoy.

Un abrazo,

Juanlu.