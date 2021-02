La cuarta ola y el 14F

¿Hay fundamento para pensar en una cuarta ola de Covid-19? Fernando Simón mencionó la posibilidad de que, aunque los contagios claramente están bajando, no se puede descartar una cuarta ola si se vuelve a abrir la mano. Algunas comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Euskadi (en este caso por orden judicial) ya han empezado levantar restricciones y seguirán avanzando con el paso de los días.

La primera ola fue el gran shock, la segunda ola en realidad la vimos venir y la tercera nos ha sorprendido por su virulencia y nos ha hecho avergonzarnos de cómo frivolizamos con la Navidad. ¿Y la cuarta? Los expertos dicen que es difícil de saber cómo sería, por dos razones: tenemos vacuna y tenemos mutaciones exitosas del virus. ¿Cuál de los dos factores pesará más? Crucemos los dedos.

Aquí están los últimos datos. Los contagios bajan a buen ritmo. Pero el número de fallecidos no ha alcanzado todavía el máximo.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI notificados cada día según la fecha de notificación. Se muestra la media de la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



Voto de pobreza (moral). Ya han salido a la luz cinco casos de obispos que se han saltado las normas y se han vacunado cuando todavía no les tocaba. El alto clero de la Iglesia Católica en España lo conforman 119 obispos. El 4% ha abusado de su poder fáctico para acabar con la jeringuilla en el brazo.

¿Semana Santa? En Reino Unido están mejor que en España y ya descartan no solo una primavera de fiestas sino incluso un verano ‘normal’.

14F, un repaso antes de votar

Este fin de semana llega el 14F. El domingo se vota el futuro de Catalunya, otra vez. Aquí tienes el resumen del debate que anoche tuvieron los candidatos en La Sexta. Y aquí, tres claves rápidas para repasar:

Primero, posibles pactos. Los independentistas han firmado un documento, a propuesta de una pequeña organización, en el que se comprometen a no gobernar con Salvador Illa. Eso acabaría con una de las combinaciones que, por el contexto político y por las encuestas, parecía factible: un govern de PSC y ERC que rompiera el muro entre las fuerzas secesionistas y las constitucionalistas.

Segundo, participación. La situación epidemiológica en Catalunya es mejor de lo que se predecía cuando se convocaron los comicios, pero todo el mundo da por hecho que la abstención aumentará significativamente. Y eso puede crear un reparto de escaños bastante imprevisible.

Tercero, las ideas. Pues hemos entrevistado a casi todos los principales candidatos. Aquí van enlaces a las conversaciones con ellos:

La polémica del cierre de campaña ha sido la exigencia sobre todo por parte del PP y de ERC de que Salvador Illa se haga una PCR pública, dejando caer que puede haberse vacunado sin corresponderle. El candidato del PSC rehusó hacerse un test antes del debate de esta semana en TV3 y eso abrió la veda. El Ministerio de Sanidad ha aclarado que puede certificar que Illa no se ha vacunado. Ahora la polémica será que por qué el Ministerio tiene que salir a aclarar algo de un candidato que ya no es ministro. Y así todo el día, esto no termina nunca.

Mientras nos entretenemos en esto, más de 30 organizaciones ultraderechistas se han hecho visibles durante los últimos años de debate territorial.

Los abusos de Frontex

A la agencia europea de fronteras (Frontex) le molesta que los europeos queramos saber por dónde se mueven sus barcos y qué hacen exactamente con las embarcaciones de inmigrantes que interceptan en alta mar. Hoy te contamos que la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, acaba de abrir una investigación a Frontex, precisamente por no responder a una solicitud de acceso público a documentos referentes al posicionamiento de los buques utilizados en las operaciones marítimas.

Una investigación periodística publicada en varios países europeos implica a los barcos de Frontex en actividades irregulares como la de hacer “devoluciones en caliente” en alta mar y de intimidar a pateras creando olas de gran altura a su alrededor, dos prácticas muy peligrosas que pueden terminar costando vidas humanas. También se ha sugerido que algunos barcos de Frontex desconectan los transpondedores cuando están en este tipo de operaciones para no ser detectados.

***

Que no se te pase

Leucemia. Están los compañeros especializados en periodismo sanitario aplaudiendo emocionados con esta noticia: la sanidad pública ha desarrollado una novedosa terapia contra el cáncer que salió adelante gracias a la solidaridad colectiva.

Encarcelado por unas canciones. Hoy el rapero Pablo Hasel tiene la obligación de entrar en la cárcel para cumplir su condena por unas canciones y unos tuits. Si te has preguntado alguna vez cómo de graves son las letras como para que merezca ir a prisión, aquí las tienes. El gobierno modificará la ley para evitar estos casos.

Despedido por un rótulo. Seguro que has escuchado que han despedido a un trabajador de una subcontrata de TVE por poner hacer un chiste crítico con la monarquía en un rótulo de un programa de tono informativo. Vertele te cuenta los detalles de lo que realmente pasó.

Hackers del agua. Esta historia no tiene desperdicio. Unos hackers han conseguido tomar el control de una planta de agua potable en Florida y casi consiguen modificar los niveles químicos, lo que habría envenenado a la población de una ciudad de 15.000 habitantes. La seguridad informática de la planta era como la de la panadería de mi calle.

De la bata de guatiné al superlujo en París. Sandra Ortega, heredera del imperio Inditex, ha cerrado un acuerdo con magnates saudíes para abrir un hotel de superlujo en París. Esto te lo cuento porque es interesante pero en parte también para poder escribir la palabra guatiné, reconocida por la RAE, en homenaje a nuestras madres y abuelas.

****

Trivial Tertuliano

Vamos a jugar, que es viernes. Las preguntas de hoy son un poco más difíciles, a ver qué tal se te da.

Azul. ¿En qué país se ha producido un golpe de Estado militar este mes de febrero?

Marrón. ¿Cómo se llama el candidato de ERC en las elecciones catalanas de este domingo?

Amarillo. ¿Cómo se llamaba el ministro de Justicia que gritó ‘¡Viva Honduras!’ ante el ejército de El Salvador?

Rosa. ¿En qué aplaudida serie española de 2020 se reproduce la tensión de un desahucio de una familia con activistas que intentan pararlo?

Verde. ¿Hace viento en Marte?

Naranja. ¿Qué tenista internacional es un declarado negacionista de las vacunas y ha enfermado de coronavirus?

Respuestas

Azul: Myanmar (Birmania) / Marrón: Pere Aragonés / Amarillo: Federico Trillo / Rosa: Antidisturbios / Verde: Sí. / Naranja: Novak Djokovic.

El domingo, elecciones en Catalunya. Nos leemos el lunes con los resultados en la mano.

¿Quieres recibir 'Al día' cada mañana en tu correo?