📩 BOLETÍN | El juego de las diferencias

El juego de las diferencias

España es muy desigual. En varios frentes. Empecemos por lo habitual: el dinero. El sur tiene mucho más paro, menos estudios y una esperanza de vida más corta. Ocho de las diez ciudades con más paro son andaluzas. Y no será casualidad. Entre tanto debate territorial en España, poco se habla del que cuenta este mapa:

Segundo flanco: los presupuestos. El Estado no ejecutó en 2021 ni la mitad de la inversión prevista en Catalunya o Andalucía, mientras que se gastó el doble de lo presupuestado en Madrid.

Tercero: la clase y género reflejados en algo tan específico como el tabaco. El número de fumadores ha caído un 40% en los últimos 35 años en España, pero la reducción no es igual en toda la sociedad. En la población con menor nivel de estudios y con menos renta no ha bajado tanto. Las mujeres empezaron a fumar más tarde, pero ahora les cuesta más dejarlo. Los datos y las explicaciones son muy interesantes.

Y la vivienda. Los precios de comprarse o alquilar un piso están expulsando a la población local en Illes Balears.

Estreno. Por cierto, que hoy es un día feliz en elDiario.es porque estrenamos edición local en Illes Balears. Mucha suerte al nuevo equipo que lo pone hoy en marcha.

¿Es ahora?

Como el mantra de que los jueces no hacen política se ha labrado durante siglos, pues los movimientos fácticos en el poder judicial no tienen tanta visibilidad como los del resto de la política. Por eso suena a detalle complicado esto que cuentan hoy mis compañeros sobre el baile de sillas en el Tribunal Constitucional y la oportunidad que tiene Pedro Sánchez de renovarlo por su cuenta ante el bloqueo del PP. Pero es importante.

La próxima pandemia

Entrevistar a Bill Gates, uno de los hombres más importantes de este siglo, te deja titulares, pero también muchas preguntas en el aire, algunas contradicciones y ganas de saber más. Después de la entrevista, me quedé con un par de ideas y me fui a comentarlas para el podcast de hoy con gente de la que me fío.

Que no se te pase

Todo es política

