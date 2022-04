📩 BOLETÍN | Tras la mascarilla

Vamos al lío. Buenos días.

Por dónde va el día

Mascarillas fuera

En sentido literal, parece que dejaremos de llevar mascarilla el 20 de abril.

En sentido figurado, a algunos ya se les empieza a caer la mascarilla y va quedando expuesta una gestión de la pandemia que probablemente dé para años de revisión. La Fiscalía Anticorrupción acusa a dos ‘conseguidores’ de aprovechar su amistad con un familiar del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, para venderles mascarillas para la policía local o los bomberos. Además, investiga las comisiones millonarias que cobraron y el precio de la operación, exageradamente alto: vendieron a 1,8 euros guantes que en el supermercado valían mucho menos de la mitad.

Con su comisión bajo el brazo, para que te hagas una idea, estos empresarios de la jet set madrileña se compraron un Lamborghini, un Ferrari y un yate. Uno de estos hombres hechos a sí mismos es Luis Medina Abascal, duque de Feria, empresario sin actividad empresarial. Famoso y bien relacionado. Supongo que a esto es a lo que llaman socialité y parece que sí, que da comer.

El terremoto político que esto puede acabar generando si se confirman las sospechas de la Fiscalía no es pequeño. En el Ayuntamiento ya hay movimientos para una moción de censura. Almeida admite que habló con uno de los comisionistas. Si te preguntan, acuérdate: toda esta historia la destapó hace una semana elDiario.es.

De Gernika a Bucha

Hoy en el podcast, tiramos del hilo con el que Zelenski ha agitado la política española: la comparación de lo que pasó en Gernika en la Guerra Civil con lo que está sucediendo en varias ciudades ucranianas.

Hemos encontrado un documental franquista de 1937 que trataba de convencer a los españoles de que habían sido los republicanos los que habían destrozado Gernika, que todo era un montaje. Todavía hoy, algunos lo defienden. A ver si te suena.

Maxam . A lo mejor no habías oído nunca hablar de Maxam, la empresa española a la que Zelenski acusó de seguir operando en Rusia. Resulta que es una empresa de explosivos donde han acabado ex altos cargos del CNI y un gurú de las conexiones internacionales de Vox.

. A lo mejor no habías oído nunca hablar de Maxam, la empresa española a la que Zelenski acusó de seguir operando en Rusia. donde han acabado ex altos cargos del CNI y un gurú de las conexiones internacionales de Vox. En este análisis , hay argumentos en contra precisamente del aumento del gasto en Ejércitos, armas y ‘defensa’ en general por parte de los países europeos ante la crisis de Ucrania. Y lo escribe un exmilitar.

, hay argumentos en contra precisamente del aumento del gasto en Ejércitos, armas y ‘defensa’ en general por parte de los países europeos ante la crisis de Ucrania. Y lo escribe un exmilitar. La OTAN le tira la caña a Suecia y Finlandia. “Si lo piden, entrarían fácilmente”. Es un ofrecimiento y es también un movimiento de ajedrez en el juego de presiones geopolíticas a Putin.

Se acaba el tiempo

Esta semana no he prestado la atención que debería (gracias a Laureà, un socio, por darme un toque de atención) a los últimos informes sobre cambio climático. De hecho, eso me ha dado una idea para el podcast, pero ya te cuento mañana.

El Panel Científico sobre Cambio Climático de la ONU no puede decirlo ya más claro: “Es ahora o nunca”. O recortamos ya y drásticamente las emisiones de CO2 o no seremos capaces de limitar el calentamiento global antes de que las consecuencias sean desastrosas e irreversibles. Antes de la pandemia, el promedio anual de emisiones de gases invernadero ha estado en su máximo; después de la pandemia, la crisis climática parece la última de las urgencias políticas. Mala pinta. Para la próxima vez que salga un informe como el publicado esta semana, a lo mejor ya es demasiado tarde.

Este miércoles, un grupo de activistas ha protestado ante el Congreso por la pasividad política ante este problema. Para llamar su atención, algunos han echado pintura roja sobre la fachada principal del Congreso. Eso, y una sentada en la plaza de enfrente, no ha gustado a la Policía, que los ha desalojado.

Que no se te pase

Cosas que no sabía