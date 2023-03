🎙 PODCAST | Morir en el trabajo y que lo llamen “accidente laboral”

Más de 41.000 personas han muerto en España en 35 años por una causa que no es natural, y que en muchos casos podría ser evitable. Si eres pobre, si no tienes estudios universitarios, si eres hombre, si no vives en una gran ciudad, tienes más opciones de que te toque.

Hoy hablamos de muertes en el trabajo a través de dos historias que nos trae la periodista especializada en información laboral de elDiario.es Laura Olías. La primera es la de Xavi, en palabras de su tío Paco. Xavi tenía 19 años cuando murió en un accidente laboral. Además, escuchamos a Miguel Ángel. Miguel Ángel perdió a su padre el verano pasado y quizá el caso te suene: fue el barrendero que sufrió un golpe de calor en Madrid en esas terribles semanas de alertas por altas temperaturas. Se llamaba José Antonio.

