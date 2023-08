Hoy te traemos un episodio del podcast (De eso no se habla). Dirigido por la escritora y documentalista sonora Isabel Cadenas Cañón, (De eso no se habla) es un podcast de no ficción narrativa, a medio camino entre la crónica, el ensayo y el documental, que trata de unir los puntos entre los silencios personales y los silencios colectivos.

¿Cómo se construye un silencio? En el pueblo de Isabel, al lado del ayuntamiento, hay una placa que conmemora un hecho histórico que cambió las vidas de las mujeres en España. Pero ella no la había visto nunca. De hecho, hasta hace poco ni siquiera conocía ese hecho histórico. Y parece que no es la única.

También lo tendrás disponible cada mañana en el resto de plataformas.

¿Esto qué es?

elDiario.es ha estrenado este podcast diario para explicarte la actualidad. Conducido por Juanlu Sánchez y con ayuda de los periodistas de la redacción de elDiario.es y otros invitados, nos detendremos de lunes a viernes en un asunto: puede ser una noticia compleja, un debate de fondo o una historia sencilla que merezca la pena. Una píldora de sonido para acompañarte en el desayuno, de camino al trabajo, en la pausa de la comida o antes de dormir.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, podrás escuchar las nuevas entregas del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ También lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 60 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia