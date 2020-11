Declaró un sobrino de Diego, el último que lo vio con vida

Diego Armando Maradona murió alrededor de las 12 del mediodía, según los médicos forenses que realizaron el primer examen oficial de su cuerpo el miércoles a las 16 y concretaron más tarde su autopsia, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente. Un sobrino del astro fue la última persona que lo vio con vida, el martes alrededor de las 23, según su declaración ante los fiscales que intervienen en la investigación y citada en un comunicado oficial de la fiscalía general de San Isidro.

Según el expediente se trata de Jonathan Espósito, hijo de María Rosa, hermana de Maradona, y quien declaró que había sido una de las personas que lo acompañó durante las últimas semanas en la casa del Barrio Privado San Andrés, luego de su operación e internación. Era, también, junto con dos enfermeros, uno de los encargados de administrarle la medicación indicada por los médicos, contó Espósito en el expediente. Agregó que a veces el astro se negaba a tomarla, según informó la fuente consultada.

El martes por la noche, su sobrino ingresó a la habitación de Maradona para darle la medicación y saludarlo, según la fuente judicial. La siguiente dosis debía administrársele a media mañana, declaró Espósito. Como dormía, esperaron a que llegaran su psiquiatra y su psicólogo, alrededor de las 11.30, agregó el testigo.

Al llegar, los dos profesionales se dirigieron a la habitación, le hablaron pero Maradona no respondió. Parecía dormido, contaron los testigos. Fue entonces cuando llamaron a su sobrino y a su asistente, quienes lo intentaron despertar. Notaron que no tenía signos vitales. La enfermera y la psiquiatra le realizaron maniobras de RCP, sin éxito. Se le practicaron masajes cardíacos y respiración boca a boca, detalló Espósito.

La fuente relató que aún en estado de shock, el sobrino de Maradona contó a los fiscales que en ningún momento dejó la habitación de su tío mientras se sucedían los médicos que practicaron las maniobras de RCP.

Al ver que no lograban que Maradona reaccionara llamaron a ambulancias de distintas prestadoras y pidieron un médico en la guardia del barrio privado. Se hizo presente un cirujano vecino, quien continuó con las maniobras de reanimación, en vano.

Los testigos sostienen que las ambulancias llegaron unos 20 minutos después de los llamados. Un médico clínico de la prestadora médica volvió a intentar reanimarlo. Aplicó ampollas de adrenalina y atropina. Sin éxito, lo declaró muerto, informó la fiscalía general en un comunicado.

Si bien había trascendido que Maradona se levantó a media mañana del miércoles, según el testimonio de la enfermera ante los fiscales ella comenzó su turno a las 6.30 AM y no vio a Maradona levantado durante la mañana. También dijo que ella no dormía en una habitación contigua a la del astro, donde se ubica una cocina, dijo la fuente judicial.

Este jueves, el equipo de fiscales abocados a determinar las circunstancias de la muerte de Maradona continuaron con las medidas de rutina. Se solicitó toda la información sobre el caso de la que dispongan las distintas empresas de ambulancias que se presentaron en la vivienda, incluidos los registros de llamados y las grabaciones de las conversaciones; se pidieron las cámaras de seguridad del barrio privado; los ingresos y egresos registrados por la guardia del lugar; y un nuevo testimonio: el enfermero que vio a Maradona el martes por la noche y que estaba en la propiedad antes de que ingresara la enfermera de la mañana. Se procedía a tomarle declaración este jueves, confirmó la fuente.

Si bien los fiscales entienden que por el momento todos los indicios apuntan a una muerte natural, sin signos de violencia ni participación de terceros, el miércoles, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, a cargo de la investigación, informó a la prensa que el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires debía actuar de oficio ante las circunstancias de la muerte, ocurrida en un domicilio.

Los cinco médicos oficiales que participaron de la autopsia y el perito forense de parte, que representa a la familia, analizaron la historia clínica de Maradona, informó la fuente judicial. Restan las conclusiones de los informes complementarios a la autopsia, como los exámenes toxicológicos de rutina.

Diego Armando Maradona murió en su cama, según un comunicado oficial de la fiscalía general. Intentaron reanimarlo tres veces. Su final fue provocado por un infarto y edema pulmonar. En rigor: una insuficiencia cardiaca aguda que generó un edema agudo de pulmón, según las conclusiones de la autopsia dadas a conocer por las autoridades.

También se tomaron declaración testimonial al asistente de Maradona, un empleado contratado para su seguridad física y una cocinera, según un parte oficial. “Los distintos testimonios son coherentes entre sí y hasta el momento no hay fisuras en los testimonios”, sostuvo la fuente consultada.