Las vicepresidentas Calviño y Díaz pasan por Valencia

Cómo hacer que se mueva de una vez la financiación autonómica (y otras cosas)

Acudió Nadia Calviño a València y lanzó un jarro de agua fría sobre la reivindicación de una urgente reforma del sistema de financiación autonómica al advertir de que lo prioritario son los Presupuestos Generales de 2022. Fue tan inhóspita la actitud de la responsable de Asuntos Económicos en el Gobierno de España que se vio obligada a matizar sus afirmaciones en el transcurso de la misma jornada para asegurar que se mantienen los compromisos de cara a la reforma. Eso permitió al conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, hablar de "giro importante" en la posición de la vicepresidenta. Aunque lo cierto es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, protagonizó un incidente similar el pasado mes de junio.

No por reiterado, el de la financiación autonómica es un asunto que los valencianos puedan permitirse dejar de lado, ya que las cifras abundan en que la injusticia del modelo se ceba con la Generalitat Valenciana. El último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) revela que la diferencia en el índice de financiación por habitante ajustado es de 25 puntos "difícilmente justificables" entre la Comunitat Valenciana, la peor financiada, y Cantabria, que es la mejor financiada entre las comunidades de régimen común. De ahí que la Plataforma per un Finançament Just, que integra a partidos políticos, patronal y sindicatos, haya decidido convocar manifestaciones en las tres capitales de provincia valencianas el próximo 20 de noviembre.

Ximo Puig es consciente de que la reforma de la financiación se va a jugar ahora, con la pandemia de la COVID-19 controlada y la gestión de la recuperación en primer plano. De ahí que esté desarrollando una agenda de acercamiento a otros presidentes autonómicos en busca de aliados. La balear Francina Armengol y el catalán Pere Aragonés, con los que ya se ha reunido, y el andaluz Juanma Moreno Bonilla, con el que se reunirá en Sevilla el día 21, son algunos de esos eventuales aliados o, como mínimo, jefes de gobiernos autonómicos cuyos intereses concuerdan con los valencianos. Esta semana coincidió con la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, en un acto en Alicante. Díaz, que es ahora la referencia de Unidas Podemos, se mostró claramente alineada con la reivindicación valenciana. "La Comunitat Valenciana es la peor financiada de España y este déficit debe ser resuelto", dijo.

La visita de la vicepresidenta y ministra de Trabajo fue muy singular porque aprovechó para viajar a València y entrevistarse con el resto de miembros del Gobierno del Botànico además del socialista Puig. Se vio con la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, con el recién nombrado vicepresidente segundo Héctor Illueca, de Podem, y con la consellera de Transparencia y Cooperación, Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida. La reunión con Oltra implicaba otra materia de posibles alianzas, las de las formaciones a la izquierda del PSOE de cara a próximas convocatorias electorales. Abogó Díaz por un proyecto "a muchas manos: manos plurales, mestizas, diversas, probablemente contradictorias" y dijo que la ciudadanía quiere "ver a mujeres que, siendo diferentes, pueden ser capaces de trabajar juntas". Oltra, por su parte, apostó por "construir un proyecto colectivo y comunitario en este país desde las miradas diversas, desde las diferentes maneras de abordar estos problemas y desde un diagnóstico compartido".

Las cuentas del Pacte del Botànic para 2022

Oltra se pone en guardia otra vez ante la negociación de los Presupuestos

Un año después, las diferencias sobre la forma de elaborar los Presupuestos de la Generalitat Valenciana siguen sin resolverse en el Gobierno del Pacte del Botànic. La vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, anuló una reunión que tenía prevista con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, para encauzar la negociación y evitar el incidente de 2020, cuando llegaron a la Corts Valencianes unos números del departamento de Oltra, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que su titular no reconocía. La inclusión en la agenda de Soler de otra reunión con el nuevo vicepresidente segundo, Héctor Illueca, de Unides Podem, inmediatamente posterior para hablar también de los presupuestos, llevó a la líder de Compromís a suspender la cita con Soler.

Oltra pretende hacer visible una negociación política de las grandes líneas presupuestarias previa a las gestiones de la Conselleria de Hacienda para cuadrar concretamente las cuentas con los diferentes departamentos del Consell. Por eso es tan reacia a que la elaboración de los Presupuestos de 2022 adquiera de nuevo la forma de una ronda de reuniones con el conseller de Hacienda y propugna que la mesa del Pacte del Botànic se reúna para establecer las líneas políticas de esas cuentas públicas. Está por ver cómo evoluciona esta crisis.

Un mes para el rescate público de otra área privatizada

Ribera Salud se resiste con uñas y dientes a perder el hospital de Torrevieja

La concesión acaba dentro de un mes y el "cliente", la Generalitat Valenciana, ya hace tiempo que decidió no renovarla. El hospital de Torrevieja y su área de salud, privatizados en su momento por el PP, pasarán a la gestión pública el 15 de octubre. Una situación, la de la finalización de un contrato, a la que se resiste con uñas y dientes la empresa concesionaria, Ribera Salud, que pleitea en los tribunales y dificulta la transición en la dirección del hospital hasta el extremo de no dejar espacio en el hospital para que los técnicos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública puedan hacer su trabajo. De momento, los directivos que han de preparar y hacerse cargo del hospital para reintegrarlo a la red pública trabajan en un hotel, mientras el departamento que dirige Ana Barceló busca alquilar un local en el que puedan instalarse.

El de Torrevieja será el segundo hospital privatizado en la época del PP que pasará a la gestión pública, tras el de la Ribera, en Alzira, que fue rescatado, también a la finalización del contrato de concesión, en abril de 2018. El Gobierno del Pacto del Botánico mantendrá esa política con el resto de hospitales privatizados, los de Dénia, Manises y El Vinalopó, en Elche.

Te puede interesar

La 36 edición de los premios Goya se celebrará en febrero en València con un homenaje a Luis García Berlanga, en lo que fue calificado durante su presentación como "la gala del reencuentro", tras la pandemia, por el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso.

La artista Mona Hatoum, una de la figuras más destacadas a escala mundial, ha recibido en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) el premio internacional Julio González. El conseller de Cultura, Vicent Marzà, resaltó su "compromiso con los derechos humanos". Como señaló la directora del IVAM, Nuria Enguita, “la exposición que le ha dedicado el museo es una excelente ocasión para revisar su trayectoria”.

Sobre el modelo económico valenciano

Un libro publicado por la Fundació Nexe aborda algunos de los problemas del modelo económico valenciano. El estudio propugna evitar la economía "depredadora" mediante la reforma de la fiscalidad y la apuesta por "copiar proyectos de vanguardia". El PIB per cápita de la economía valenciana está 13 puntos por debajo de la media española, señalan los autores de 'El model de creixement econòmic valencià'.