Konseal FL de Arc’teryx, cómoda y con buen agarre

La Konseal FL de Arct´teryx ha sido la última incorporación al catálogo de calzado de aproximación de la marca canadiense. Hemos estado con ella los dos últimos meses trepando, destrepando, con mochila, sin mochila, hasta alguna carrera hemos dado con ella, por distintos terrenos montañosos, e incluso en roca, desde el granito a la caliza, y siempre con magníficos resultados.



Con la primera toma de contacto percibimos que su horma se adaptaba perfectamente al pie. Apuntar aquí que mi pie no es muy ancho ni tiene mucho volumen en el empeine. Así que, de inicio, me encuentro con una zapatilla de aproximación muy cómoda y con muy buena amortiguación.

Destacar que la entresuela de EVA inyectada y la plantilla moldeada OrthoLite 3-D de 4mm son los dos factores primordiales a la hora de transmitir esa comodidad. Sin embargo, y como suele ser habitual, esa comodidad tiene un precio a pagar, y es que pierde algo de sensibilidad en trepadas y destrepes. Lógico por otra parte.



La estabilidad se basa en un chasis de TPU inyectado ligero y muy ágil que da muy buen resultado en todos los terrenos en los que nos hemos movido, desde pedreras, hasta terreno llano, y que ha permitido a la Konseal FL que se mantenga perfectamente estable incluso en aproximaciones largas con mochilas pesadas en las que tuvimos que realizar trepadas en zonas un tanto inconsistentes y sobre terreno variable. Es cierto que podría ser algo más estable, sí, pero perdería mucha comodidad. No se puede tener todo…



La suela, por su parte, es Vibram Megagrip, lo que la otorga una gran adherencia. No nos ha dado ningún susto, ni en caliza, ni en granito, y eso que hemos estado subiendo y bajando canales con ellas por las agujas de Los Galayos, zona donde como ya sabemos no puede fallar el calzado. Ha sido en todo momento muy fiable. Con roca húmeda ha funcionado un poco peor, pero nada escandaloso. Personalmente soy un gran fan de las suelas de Five Ten y he de reconocer que la que llevan las Konseal FL no dista mucho de éstas y funciona muy bien. Es cierto que es más dura, con lo que es un poco menos adherente, pero a su vez es más longeva. Además, en zonas de barro, hierba o arena suelta ha mantenido el tipo gracias al taqueado bien diseñado de la suela, tanto en ascensos como en descensos.



En cuanto al exterior, éste está formado por una malla de Ristop laminado de Nobuk sintético sin costuras. Una verdadera virguería que consigue bajar el peso de la zapatilla y darle una gran resistencia a la abrasión, eso sí, a costa de perder transpirabilidad. Pero en ese aspecto Arc´teryx sigue fiel a sus principios y el acabado es resistente y de gran calidad.



El ajuste de la zapatilla es también bueno gracias a los cordones que aprietan uniformemente y que se encuentran integrados en el conjunto de forma muy estética. Esta parte nos ha gustado mucho.



El peso final de la Konseal FL está en unos 300 gramos por zapatilla, y 600 gramos por par, algo más que aceptable para un producto de este tipo. Como “gadgets” tiene un par de tiradores tanto en la parte trasera como en la lengüeta que nos ayudan a ajustar el calzado, pero también sirven para colgarlas fácilmente de un arnés o una mochila.

Así que, es definitiva, si buscas una zapatilla de aproximación, rápida, ligera, con gran comodidad, amortiguación y buena adherencia y no te importa perder un poquito de sensibilidad al escalar, la Konseal FL es tu zapatilla. Por nuestra parte, decir que es recomendable al 100% sin ninguna duda.