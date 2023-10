Mosquetón asimétrico Photon Lock de Camp

La historia de la firma italiana CAMP (Concepción of Articles for Mountaineering made in Premana) inicia su andadura en 1889 en la localidad de Premana, en los Alpes italianos. Su fundador, Nicola Codega, abuelo de los actuales propietarios y herrero de profesión, comenzó fabricando objetos de hierro forjado. Treinta años más tarde, su hijo Antonio fabrica el primer piolet, un instrumento vanguardista, fiable y ligero que sustituiría al bastón alpino y permitiría moverse por la montaña con eficacia y seguridad. Desde entonces ha pasado mucho tiempo, y Camp sigue elaborando e innovando en productos de montaña como es el caso del que analizaremos en este artículo, el mosquetón asimétrico Photon Lock.

Los detalles

El mosquetón Photon Lock destaca porque cuenta con una construcción de doble nervadura lo que nos asegura una fantástica relación resistencia/peso, así como una gran superficie de deslizamiento de las cuerdas.

Además, el cierre, con el sistema SphereLock, optimizará el juego palanca-mosquetón, lo que nos garantiza la máxima seguridad en todo momento.

El modelo que tenemos en nuestras manos es una versión renovada y actualizada del ya existente desde 2020 con el que sigue compartiendo algunos detalles. Es un mosquetón que tiene una virola muy ligera, fina y fácil de operar. Además, es muy sencillo comprobar si está abierto o cerrado gracias al marcado con láser que presenta.

Por otro lado, sus reducidas dimensiones lo hacen perfecto para escalada deportiva y vías de varios largos.

Está disponible en dos colores, para el gusto del consumidor, y hay que destacar que es el mosquetón más ligero de la marca CAMP.

Características técnicas

Elaborado en aleación de aluminio.

Mosquetón de rosca muy ligera.

Gatillo ligero y cómodo de accionar, incluso con guantes.

Punta delgada con sistema SphereLock para una máxima seguridad.

Marcado láser de seguridad que indica si el gatillo está abierto o cerrado.

Resistencia longitudinal: 23 kN.

Resistencia transversal: 8 kN.

Resistencia gatillo abierto: 9 kNI

Apertura: 17 mm.

Dimensiones: 102x63 mm

Peso: 43 gramos.

Certificaciones: CE EN 12275 tipo B.

Las pruebas

En primer lugar, indicar que en las diferentes pruebas que hemos realizado la respuesta del mosquetón a las distintas situaciones ha sido siempre óptima. En mi opinión, el Photon Lock es una auténtica joya. Es un modelo ligero, muy seguro, cómodo de llevar y muy fácil de operar, incluso con guantes. Si ha esto le sumamos que presenta un diseño muy atractivo, ¿qué más se puede pedir?

Uno de los puntos que más me ha sorprendido es su diseño, contenido, ya que con unas dimensiones y un peso espectacular, ofrece una seguridad y una resistencia fantásticas. El Photon Lock cabe bien en la palma de una mano pequeña-media, y se maneja perfectamente en todo momento, incluso estando húmedo como hemos podido comprobar.

Otro detalle que nos ha gustado es como ha sido fabricada la parte de “rozamiento”, ligeramente curvada, lo que evita en gran medida cargas triaxiales, tendiendo a ir las cargas hacia el centro del mismo.

Quizás el único pero llega en la apertura que, con 17 mm., se queda un poco justo a la hora de introducir determinadas cuerdas si van anudadas en doble. Los nudos, por otro lado, se centran a la perfección.

Con solo 43 gramos podemos decir que el Photon Lock está entre los mosquetones más ligeros del mercado y, si a eso unimos sus datos de resistencia, estamos ante un caballo ganador. Además con el peso y dimensiones que presenta podemos llevar unos cuantos sin problema. En cuanto a su durabilidad, si lo cuidamos un poco puede ser eterno.

Por lo tanto, y a nuestro juicio, el Photon Lock es un mosquetón simplemente maravillo. Como hemos apuntado con anterioridad, la relación peso/tamaño con sus prestaciones es inmejorable. En nuestra opinión es un mosquetón pensado para escalada clásica en roca y alpinismo.