Botas Kids UBN Kiruna Mid STX de Vaude

Resulta que, la parte del cuerpo que más tiempo está en contacto con el frío en invierno, es decir, nieve, hielo o agua, suelen ser los pies. Y no es ninguna tontería. Sólo hay que escuchar a los alpinistas hablar de sus botas de 500 y 600 euros, de si este modelo es más frío, o que con esta marca se te quedan los pies como el mármol… Por algo será.

Y tras haber escuchado todo esto cientos de veces, de repente llega Vaude y nos ofrece unas botas infantiles con membrana impermeable/transpirable Sympatex, relleno térmico de Prrimaloft, y una suela que no resbala con facilidad en la nieve ni en el suelo húmedo.

Creo que estas líneas ya serían de por sí suficiente para presentar la bota Kids UBN Kiruna Mid STX, un modelo que llevamos usando y probando por la Jacetania (Pirineo de Huesca) desde noviembre y que, con el invierno que llevamos, de sobra por todos conocido, ya os adelantamos que nos ha dado un un resultado no bueno, sino espectacular.

Primera impresión

En primer lugar me gustaría destacar que es una bota de corte urbano, es decir casual, pero que no hará mal papel en paseos por el campo como hemos podido comprobar.

La primera impresión que nos transmite al tenerla en las manos es de una bota con unos acabados excepcionales, tanto en el exterior como como en el interior. Y de una robustez incuestionable.

Al cogerla, también nos agrada que no pesa nada, es muy ligera, es decir, perfecta para los pies de nuestros pequeños.

Los detalles

En cuanto a los detalles, decir que está fabricada en China, pero confiamos en que los estándares de producción son estrictamente comprobados y las condiciones laborales las más adecuadas.

La Kids UBN Kiruna Mid STX lleva un calcetín interior de membrana impermeable transpirable, en concreto, una de los más conocida desde hace décadas, el Sympatex.

El sistema de lazado va sobre tensores de cinta, tres sobre el empeine, y uno central en la lengüeta, que hace que no se mueva lateralmente. Ahí ya se introduce en dos ojales en la zona del tobillo para fijar el mismo.

Por otro lado, decir que el cuerpo de la bota está fabricada en material sintético, un fieltro de material reciclado, el cual está reforzado por Nobuk fino en toda la parte inferior.

El diseño y los colores son austeros, a la par que perfectamente combinados, y resultan realmente atractivos. Si bien este aspecto estético no afecta a la durabilidad o comodidad, es importante una vez se paga algo que, aparte de que sea bueno, sea bonito.

La suela viene con tacos bidireccionales y un agarre espectacular. Hay que pensar que es una bota pensada para moverse en invierno, y nos ha sorprendido para bien.

Es ideal para terreno urbano mojado o nevado, aunque insistimos que no hay que descartar su uso outdoor.

Por último, la caña es flexible, pero no tanto como para que los tobillos pudiesen “bailar” si se aprieta con los cordones.

Conclusión

Tras este tiempo que nuestra “minitester” ha estado utilizando las Kids UBN Kiruna Mid STX, la niña no solo no tiene problema en usarlas cuando hay nieve y hace frío, sino que es su preferida, ya que aunque le suden los pies, no se le quedan fríos. Y solo recordar que los niños y los borrachos no suelen mentir…