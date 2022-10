Chaqueta Odin 9 World Infinity Shell de Helly Hansen

Aquí os presentamos una chaqueta dura, técnica y ecológica... simplemente espectacular. Se trata del modelo Odin 9 World Infinity Shell de Helly Hansen, una prenda fabricada con membrana impermeable/transpirable para actividades serias, sin concesiones, y que te garantiza la máxima protección con altas prestación. Pero, además de todo lo citado ya, la marca noruega se ha preocupado de crear un producto que es también sostenible y ecológico. Pero vayamos por partes...

¿Para qué y para quién es más adecuada la Helly Hansen Odin 9 World Infinity Shell?

Pues estamos ante una chaqueta que tienes que amortizar, por la inversión económica, y porque va a estar contigo mucho, pero que mucho tiempo.

Hablamos de una chaqueta de tres capas de membrana a prueba de bombas, y que tiene una capacidad de resistencia a la fatiga por uso espectacular... Da igual, ya sean rozaduras, cortes, que la arrastres por chimeneas, es una prenda que resiste a la abrasión de forma brutal.

Por otro lado, debemos tener presente que es un modelo diseñado en corte y detalles para cubrir las necesidades de alpinistas y escaladores, pero que también la podemos usar para esquiar y escalar en las condiciones típicas que nos encontraríamos en Noruega.

¿Por qué es ecológica?

Pues porque es una chaqueta que está fabricada con una membrana tejida que no tiene ningún tratamiento repelente al agua mediante productos químicos añadidos, el tejido Lifa Infinity Pro.

¿Cómo funciona la tecnología Lifa Infinity Pro?

El tejido Lifa está construido con una clase de hilos que coge como base las mismas fibras utilizadas en las famosas prendas interiores de primera capa. Estas fibras son hidrofóbicas y capaces de expulsar las moléculas de humedad hacia el exterior.

Para desarrollar el tejido Lifa Infinity Pro, éstas se han tejido de forma que expulsen la molécula de sudor, pero no permitan la entrada de la molécula de agua. Por tanto, se trata de un textil confeccionado como una membrana, pero que no funciona mediante tratamiento químico si no por construcción.

Características

La Odin 9 World Infinity Shell es una chaqueta construida en su totalidad con membrana Lifa Infinity Pro de tres capas, con un corte ceñido y un tallaje europeo. Yo, en particular, mido 179 cm. y la talla M me queda perfecta.

Se trata de una prenda con tres intenciones muy marcadas para su uso en actividades alpinas: durar, resistir y proteger.

- Durar: al ser una prenda fabricada en membrana de tres capas es muy resistente a la abrasión, cortes y rozaduras. Por contra, tiene un punto de rigidez dado por la membrana de tres capas, pero que lo solventa la marca con un corte ergonómico y una disposición de cremalleras que facilitan los movimientos en actividades alpinas como el esquí y la escalada.

- Resistir: al tratarse de una prenda impermeable y transpirable es a la vez cortavientos y resiste perfectamente las condiciones más adversas, ya sea viento, lluvia o nieve, y tiene un punto de transpirabilidad y saturación de agua a la par que otras membranas como el Gore-Tex.

Este principio de otoño ha tenido sus días inestables y horarios extremadamente lluviosos, lo que nos ha permitido comprobar su impermeabilidad y transpirabilidad con descensos de escaladas alpinas que han incluido caminatas de más de dos horas bajo lluvia y viento, y debo apuntar que la membrana llega a saturarse un poco al cabo de unas horas en zonas donde no evacua el agua, como los puños con pliegues persistentes en el textil. No obstante, la transpirabilidad es excelente y cuenta con fuelles de transpirabilidad en la zona de las axilas, por lo que podemos tener un extra en caso de necesidad como es en los ascensos más alpinos o en actividades como el esquí de montaña.

- Proteger: la prenda es 100% funcional y cubre la necesidad de protección en escaladas, ascensos alpinos, travesías con esquís y descensos. Puede parecer austera en detalles, pero nada más lejos de la realidad, ya que tiene los detalles necesarios para practicar las anteriormente citadas actividades.

Por otro lado, este modelo cuenta con dos bolsillos en la zona del exterior del pecho de doble cremallera, que en el interior incluyen ceñidores de cintura de goma con tirador.

La disposición de los bolsillos laterales está pensada para ser útiles con un arnés puesto y, por tanto, tienen doble cremallera y una longitud que abarca desde la altura del pecho hasta el inicio de la cintura pélvica por lo que no compromete su funcionalidad.

Igualmente destacar los cierres de ajuste en la zona de los puños con ceñidor fabricado con banda de caucho y ajuste con velcro, pensados para su uso con y sin guantes.

También encontramos dos fuelles bajo las axilas, para aumentar la transpiración, dotados de cremallera de doble cursor. El totalidad de las cremalleras son termoselladas y con tapetas para garantizar el aislamiento.

La cremallera central ancha de tipo YKK cierra a pesar de estar la prenda doblada, y los tiradores de todas las cremalleras están diseñados para una manipulación con guantes en caso de necesidad.

También es reseñable la capucha compatible con casco y la visera rígida que se ajusta mediante un ceñidor externo situado en la nuca.

Es un modelo que además cuenta con tecnología RECCO en toda la chaqueta, lo que permite nuestra localización en caso de quedar sepultados por un alud.

Conclusiones

La chaqueta Odin 9 World Infinity Shell es una gran prenda par actividades alpinas de verdad, pero no para medias tintas o para un uso esporádico. No entra dentro de la gama de chaquetas ligeras (pesa 530 gramos en talla M), y es una prenda para un uso continuado durante la actividad porque es compactable, aunque evidentemente menos que prendas con membranas de dos capas o membranas imprimadas o tratadas químicamente.

Este modelo es un “escudo” que aúna perfectamente ligereza y robustez. Una chaqueta 100% fiable en tema de protección con un diseño ergonómico, para llevar el cuerpo a nuestro límite, y que incluye los detalles técnicos necesarios para las mejores escaladas alpinas y los descensos más salvajes.

Su precio puede ser algo prohibitivo, pero su duración es infinita, y posiblemente nos cansemos antes del color que llegar a verla destruida. Por último, no hay que olvidar que es un producto con vocación ecológica y sostenible con el medio ambiente.