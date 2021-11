!1.000 cuins! Sí, no es broma... y es, obviamente, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando por fin tenemos en nuestras manos la chaqueta Zero G Down de Rab.

Hay que recordar que los cuins son la unidad de medida en pulgadas cúbicas que ocupa la pluma al expandirse, con lo que a mayor número de cuins, mayor capacidad de expansión o hinchado del plumón y, obviamente, más cantidad de aire caliente se quedará atrapado en sus filamentos. Ergo mas “caliente” será la prenda.

Pero, aparte de las unidades de medida y las distintas formas de registrarlas, seguro que los más “puntillosos” pondrían alguna objeción a estos datos y nos saldrían con algo así como “pero hay varias formas de medición”... Y sí, es cierto, pero la Zero G Down no es una chaqueta cualquiera, nos encontramos ante una prenda que además presenta una relación peso/calor simplemente excepcional. Con apenas 310 gramos de peso en total, y 130 gramos de relleno es, por lo antes referido, una chaqueta muy caliente, pero además con una facilidad de compresión increíble que nos permite guardarla en cualquier rincón de la mochila o que, si queremos, podemos llevar colgando del arnés sin ningún tipo de molestia.

El tejido del que está compuesta es Pertex® Quantum, DWR 80/20 de 22 gramos/metro, algo muy, muy ligero y que ofrece cierta repelencia al agua, además de una resistencia en relación a su ligereza más que aceptable. Eso sí, a una prenda así no la podemos pedir que nos aguante muchos “restregones” por una chimenea de granito o que nos mantenga secos en condiciones de mucha agua... ¡Esto no va de eso!

Los detalles

La chaqueta Zero G Down es una prenda de construcción simple, con dos bolsillos laterales amplios cerrados por cremalleras muy minimalistas, y una cremallera central más recia y de gran calidad que cierra la prenda.

La capucha ajusta muy bien sin casco, y tiene una regulación trasera mediante velcro que, gracias a su excelente diseño, cumplirá su función maravillosamente.

En la parte delantera, a la altura del cuello, encontramos que se ha elaborado con un tejido muy agradable que nos hará mas confortable la prenda al cerrarla completamente.

Las mangas también ajustan de forma muy cómoda y agradable gracias a la tela elástica de los puños, que tenemos que decir que es de gran calidad.

Por lo tanto estamos ante una chaqueta excepcionalmente ligera y excepcionalmente cálida para su peso, de hecho, podemos decir que de entre todos los productos de pluma que hemos probado en este rango de peso, que son muchos a lo largo de estos años, es, sin duda, la más caliente con diferencia.

Finalmente destacar que, obviamente, es una prenda para actividades muy rápidas y ligeras, tipo escalada, alpinismo, esquí de travesía, trekkings, etc., en las que el volumen y el peso sean decisivos y donde necesitemos asegurarnos una reserva de calor para las paradas o tiempos muertos en la reunión.

Como ya hemos dicho, indudablemente la mejor chaqueta en su peso y segmento del mercado.