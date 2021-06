Arnés Neon 3 de Ocun

Ocun, la marca checa, se va haciendo un hueco importante en el mundo de la escalada elaborando productos de muy alta calidad a la vez que nos ofrece material fabricado en su propia casa, en la República Checa, donde tenemos garantizado tanto el control durante el proceso de producción de forma presencial como las condiciones de los trabajadores y el apoyo a la economía local.

Ligero, muy cómodo, y práctico, el arnés de escalada Ocun Neon 3, tras estarlo probando con intensidad durante varios meses casi diariamente, y haberlo puesto a prueba en situaciones variadas en roca (vías de pared, deportiva, ferratas, etc.), podemos confirmar que el uso preferente al que creemos que le podemos sacar más partido es en escalada deportiva, especialmente si es escalada de vías largas equipadas (deportiva de largos) gracias, principalmente, a las perneras regulables.

Con una concepción de uso preferente para escalada deportiva, en la escalada de largos y autoprotección da también la talla gracias a sus amplios portamateriales entre otros detalles.

Está confeccionado en base a dos cintas independientes cosidas a la banda de cintura, la cual con su espuma perfectamente distribuida para que ajuste al cuerpo, cumple su función de maravilla.

Sus perneras, “alondradas” a la cinta de unión de las mismas, y por encima de ese nudo, un cosido a prueba de bombas, nos garantiza una larga duración y una poco menos que imposible rotura del mismo. Son anchas y con buen relleno de espuma, muy cómodas, y gracias a sus hebillas de regulación, el ajuste está garantizado. Así mismo, se pueden soltar del cinturón lumbar mediante dos clips.

La calidad de los acabados es muy buena, como nos tiene acostumbrados Ocun, con hebillas ligeras de acero, y unas costuras muy potentes.

Dispone de cinco portamateriales. Los cuatro principales rígidos, en los que pueden llevarse cómodamente un juego de friends y las cintas que queramos, y el quinto de textil y por detrás, perfecto para llevar magnesera, navaja o las zapatillas.

Probado en escalada deportiva y varias rutas largas de autoprotección, opinamos que estamos ante un arnés perfecto para escalada deportiva y vías largas, ya sean las tan de moda “solo cintas” en la que hay que llevar unas 20 cintas, o de autoproetección con todo el material flotante a cuestas.

Muy cómodo y bastante ligero

Con un peso que va desde los 330 gramos en talla S hasta los 375 gramos en talla XL (S-M-L-XL), aun no siendo de los más ligeros en su categoría, su diseño de construcción nos ha hecho sentirnos realmente cómodos en situaciones de estar colgados durante bastante tiempo. Comparándolo con otros modelos de la competencia más selecta, no podemos dejar de insistir en lo muy bien aprovechados que están para conseguir lo que pedimos los escaladores que pasamos horas colgados por las paredes a un arnés: “Comodidad”.

No exageramos si decimos que una vez puesto el arnés te olvidas que lo llevas abrazando tu cintura y piernas. Y no es por la anchura sobredimensionada que suelen llevar los arneses cómodos de construcción clásica, si no por lo “gustoso” de su espuma “foam” y el único cuerpo del cinturón, que hace que cada pliegue del cuerpo o vestimenta quede envuelto de forma uniforme.

Innovador y estético

El cinturón lumbar, no especialmente ancho, más bien lo contrario, está confeccionado en una espuma “foam” que, a simple vista, llama la atención. De hecho, al principio puede dar hasta cierto miedo, pensando que se va a romper a la primera… Pero nada más lejos de la realidad.

Las perneras, regulables, también están fabricadas con el mismo tipo de material, asegurando la comodidad cuando estemos colgados.

Los colores, que quizás antes era algo a lo que no se le prestaba mucha atención, y ahora es algo para muchos primordial para ir “conjuntado”, son muy vistosos, y el naranja chillón no desentona con casi ningún otro color.

Detalles y acabados

Si nos fijamos en ciertos detalles comprobaremos que para que se rompan o descosan ciertas partes del arnés habremos de hacerlo a conciencia. O más que a conciencia, adrede.

Las perneras, por ejemplo, están “alondradas” a la cinta de unión de las mismas, y por encima de ese nudo un cosido a prueba de bombas nos garantiza una larga duración y una poco menos que imposible rotura del mismo.

Como ya hemos dicho antes, disponemos de cuatro portamateriales, de una construcción sólida, en los que se puede llevar perfectamente un juego de friends y una docena de cintas exprés más otros elementos extra. Un portamaterial trasero pequeño, perfecto para magnesera, navaja o las zapatillas, complementa los portas.

Las hebillas de cierre, tres, perneras y cintura, son de metal, recias y fáciles de usar. Las perneras se pueden soltar en su parte trasera gracias a dos tridentes, facilitando por ejemplo esas tareas poco dignas que nos sorprenden en las reuniones menos indicadas para ello.

Tanto el diseño como la confección del arnés se efectúa en el país de origen, República Checa, y en diversos vídeos en la web de la marca se puede ver como se construyen a mano.

En definitiva, un buen arnés, bastante ligero y muy cómodo, con todos los requisitos que le podemos exigir para escalada deportiva y de largos en roca.