Pantalón de alta montaña Shuksan Hybrid de Vaude

El Shuksan Hybrid de Vaude es un modelo polivalente que combina diferentes tejidos para ofrecer algo que, a menudo, se echa en falta en los modelos destinados a los esquiadores de montaña, es decir, una elasticidad en la zona baja del mismo para abrazar las botas y no tener problemas si hay que ajustar algo.

El tejido principal de este pantalón, Ceplex Green Membrane, es impermeable, cortavientos, transpirable y elástico. Una membrana de tres capas que nos cubrirá todas las partes susceptibles de sufrir los efectos del viento y la humedad (pantorrillas, tibias por delante, culera y gemelos por detrás y lateral).

Es un pantalón técnico pensado para ser usado en montaña nevada principalmente, sobre todo en esquí de montaña, aunque sin duda se puede usar perfectamente como hemos comprobado en las caras norte pirenaicas.

Los materiales con los que está confeccionado son una mezcla de todos los imaginables del arco sintético, destacando su sorprendente cantidad de elastano, lo que le otorga una gran elasticidad en todo el pantalón, excepto en la zona inguinal, quizás debido al corte tipo “fit” y que las costuras están muy próximas.

La cintura, rígida, es muy ancha y cómoda. Se cierra con un botón de click metálico y dispone de bragueta. El ajuste final es un cinturón interior muy ancho y elástico que lo afirma fantásticamente.

La zona de muslos y culeras son las más recias. Disponen de sendas cremalleras de ventilación lateral que nos permiten evacuar el sudor. En la parte media del muslo tiene dos bolsillos frontales muy amplios, uno de ellos con un colgador para llevar aquello susceptible de perderse.

En la zona de los tobillos nos sorprende su gran elasticidad, como hemos dicho para no interferir en el uso de las botas de esquí o calzado.

En resumen, pese a no ser un pantalón 100% alpinismo o esquí de montaña, es quizás la prenda perfecta para el que no puede permitirse un pantalón diferente para cada actividad o no quiera tener dos. Es, por ejemplo, perfecto para cuatromiles en Alpes en verano.