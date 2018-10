Kilian Jornet se proclama campeón de las Migu Run Skyrunner World Series

La atleta de RSM Spain Sheila Avilés sumaba este fin de semana un nuevo podio en la Copa del Mundo de carreras por montaña, en esta ocasión en la Limone Extreme Skyrace, la última prueba de las Migu Run Skyrunner World Series. Avilés firmaba un tercer puesto con un tiempo de 3h46'28'', por detrás de Tove Alexandersson (3h31'36'') y Ragna Debats (3h40'07'').

El podio en esta prueba de 29 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo y que puntúa un 50 por ciento más que el resto, ha colocado a la atleta de RSM Spain en el cuarto puesto de la general. “ La carrera ha ido muy bien, estoy muy contenta”, ha explicado Avilés tras asegurar que “ al principio no me he encontrado muy bien e iba séptima, pero en la segunda subida he ido mejorando y he comenzado a pasar a corredoras. Me siento muy feliz con las sensaciones y también con el tiempo, porque he bajado casi 10 minutos con respecto al año pasado. Aunque no he acabado en podio en la Copa del Mundo estoy orgullosa porque he competido en todas las carreras con mucho nivel y hoy me he sentido competitiva. Al final me quedo con mis sensaciones”.

Sheila, que el próximo 20 de octubre disputará la final de las Golden Trail Series, en Sudáfrica, corriendo la carrera The Otter Trail, ha concluido la temporada como cuarta clasificada en la general, justo por detrás de su compañera de equipo, Laura Orgué, que no pudo competir este fin de semana tras haberse fracturado la clavícula al impactar con un coche cuando iba en bicicleta. Pese a su baja en esta carrera, Orgué ha acabado tercera en la clasificación general.

En hombres, la victoria de la prueba, con récord incluido, era para Davide Magnini (2h59’524”). En segunda posición entraba Rémi Bonnet (3h04’14”) y Oriol Cardona era tercero (3h06’07”). Sin embargo, el título de nuevo campeón de las Migu Run Skyrunner World Series recae en Kilian Jornet pese a acabar en sexto lugar en la Limone Extreme