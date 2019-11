Ramón Recatalá y Gemma Arenas, ‘Reyes’ del Ultra en la Copa de España FEDME

Este fin de semana se finiquitó la Copa de España de Carreras por Montaña Ultra de la FEDME GP Inverse, con la Costa Blanca Trails como protagonista, un meeting más que consagrado en el calendario nacional que reunió en sus 5 formatos, a más de un millar de corredores por montaña.

Precisamente la modalidad Ultra (con sus 84 kilómetros y 5.100 metros de desnivel positivo) era proporcionalmente la más dura, un ‘carrerón’ en toda regla que partía a las 6:00 de la mañana y desde la Plaza de la Unión Europea de Finestrat (Alicante) para dar cuenta (ya de salida) de un kilómetro vertical de libro, el ascenso a un monstruo como el Puig Campana. Otras dos duras subidas como eran las de la Mallada del Llop o la de la Serra de Aitana (con sus 1.558 metros, punto más alto de Alicante) completaban este exigente recorrido que discurría por los términos municipales de Finestrat, Polop de la Marina, Benimantell, Benifato, Beniardá, Quatretondeta, Confrides y Sella.

En lo deportivo, destacar las actuaciones de Ramón Recatalá y Gemma Arenas. El del Mur i Castell Tuga y la de Sport HG eran conscientes que tenían que sacar su mejor versión para hacerse con el triunfo final y coronarse como los ‘ultra trailers’ más regulares de esta competición FEDME, y lo hicieron. Sin ir más lejos, el valenciano y la manchega sabían que esta última prueba (tras Tenerife Bluetrail y Desafío Somiedo –también Campeonato de España-) otorgaba un 20% de puntos adicionales y en su caso era la segunda prueba en la que tomaban parte, y lo aprovecharon (se sumaban los 2 mejores resultados de las 3 pruebas disputadas).

En categoría masculina, y con las ausencias de Yeray Durán (ganador de la Tenerife Bluetrail), Juanjo Somohano y Crístofer Clemente (ganadores ex –aequo de Desafío Somiedo) y de Ion Azpiroz (líder provisional hasta esta prueba) la competición quedaba muy abierta, factor que aprovecho perfectamente Ramón Recatalá.

(© Jose Miguel Muñoz )

El de Vilavella fue cauto en la salida y dejó que fuera Miguel Ángel Soriano quien llevara la voz cantante en los primeros kilómetros. Soriano lideraba en el km 18 con 3’ de ventaja sobre un Recatalá que fue calentando sus motores y al paso por el km 24 ya se situaba a la altura de corremontes del Lurbel Team. Fue al paso por el km 42 (mitad de la prueba) cuando Ramón ya puso tierra de por medio, pasando por Confrides con 2 minutos de adelanto sobre Soriano. La segunda maratón de este increíble recorrido Ultra de Costa Blanca Trails fue un monólogo del corredor del Mur i Castell quien aumentaba a 10’ su ventaja a su paso por el km 62 y duplicaba ésta en el Coll de Sacarest, a 7km de meta.

Tras 9h29’28’’, Ramón Recatalá Verá llegaba de nuevo a Finestrat como vencedor e invirtiendo finalmente 8 minutos menos que el segundo clasificado, Miguel Ángel Soriano ( Lurbel Team). El podio lo completó David Lutzardo, a 23 minutos del ganador. Destacar la inteligente carrera del canario quien vino desde atrás, y remontando los 8 minutos de diferencia que a mitad de la prueba le llevaba Salvador Olivas. Finalmente esta tercera plaza final le aupaba al subcampeonato de esta Copa de España, relegando al corredora de la Selección andaluza a la cuarta plaza en esta prueba y a la tercera posición en el podio global.

Tras Costa Blanca Trails, el top 3 de la clasificación final de esta Copa de España de Carreras por Montaña Ultra de la FEDME GP Inverse deja primero, y campeón, a Ramon Recatalá Vera. David Lutzardo es segundo y Salvador Olivas, tercero.

(© Rafa Romero)

En la competición femenina, Gemma Arenas se presentaba como la gran favorita y tampoco falló. La manchega llegaba a Alicante tras coronarse Campeona de España en Desafío Somiedo y sumar 100 puntos a su casillero de esta Copa. Junto a ella, se esperaba que corredoras de la talla de Leire Martínez (líder provisional hasta esta prueba y ganadora en Tenerife Bluetrail o Marta Muixí) no se lo pusieran fácil a la de Sport HG pese a lo intratable que se está mostrando esta temporada y en particular estas últimas semanas.

Las previsiones no fallaron y tras el pistoletazo de salida Arenas ya puso una marcha que ninguna de sus competidoras se atrevió a seguir. Tanto es así que en el km 18 Gemma ya lograba 20 minutos de renta sobre Leire Martínez y 22 sobre Marta Vidal. Los sucesivos tiempos de paso no hacían sino darle la razón a las piernas de Arenas quien fue aumentando su distancia hasta plantarse en meta tras 10h46’31’’, vencedora con solvencia y 8ª en la clasificación absoluta de la prueba. 11h39’25’’fue el crono de una combativa Leire Martínez que no pudo con su compañera de equipo, pero que selló el subcampeonato de esta Copa Ultra. Por su parte, una espectacular Marta Vidal se hacía con la tercera plaza de podio en Finestrat tras invertir 7 minutos más que Martínez. Marta Muixí llegaba cuarta a meta, un puesto que le aseguraba plaza de podio final de esta competición FEDME.

Gemma Arenas se llevaba con este otro galardón FEDME (de los muchos que colecciona) a sumar a los 3 Campeonatos de España de CxM Ultra FEDME, conseguidos los años 2015, 2016 y este 2019. Leire Martínez es finalmente segunda en el podio final y Marta Muixí, tercera.