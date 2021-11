BUFF® refuerza su acuerdo con Protect Our Winters para luchar contra el cambio climático

BUFF®, la marca líder en accesorios para cuello y cabeza para deportistas y aficionados a las actividades al aire libre, ha anunciado su nueva y mayor aportación económica, 50.000 euros al año, además de presentar una nueva colección de accesorios que rinden homenaje a la gran labor y cultura que hay detrás de Protect Our Winters (POW).

Do More Now, el programa de sostenibilidad de BUFF® está compuesto por tres pilares: Act More Protect More y Care More. El acuerdo con POW se enmarca en el pilar Protect More, y recoge las iniciativas orientadas a cuidar y proteger el planeta.

La expansión global del acuerdo con POW es crucial para proteger nuestros paisajes, conservar nuestros espacios naturales y preservar el entorno que nos rodea. “Estamos muy contentos de que BUFF® firme un acuerdo de varios años para ayudar a POW a proteger los lugares y el estilo de vida que todos amamos de los efectos del cambio climático”, comentó Justin Van Saghi, responsable de Partnerships Estratégicos de POW.

“La misión de POW se alinea perfectamente con el propósito de nuestra empresa e inspira a todo el mundo a hacer más 'Ahora' (Do More Now). Actuar ahora es esencial si queremos que las cosas cambien; unir fuerzas con organizaciones responsables nos servirá para hacer que nuestro mensaje común llegue más lejos”, afirmó Thierry Peuchot, Chief Consumer Officier de BUFF®. “Con todos los esfuerzos que estamos depositando en nuestro programa de sostenibilidad tenía todo el sentido hacer un esfuerzo mayor y establecer un acuerdo global con POW”.

Inspirados por el “Outdoor State of Mind” de POW, la colección incluirá tres tubulares multifuncionales Original EcoStretch diseñados por la artista y guía de actividades outdoor Jessa Gilbert. Los tres diseños representan los seres humanos, los elementos y nuestros espacios naturales. Diseñados para llevar el mensaje de POW más lejos, estos tubulares nos conectan con la naturaleza, con esos momentos al aire libre en los que nos sentimos realmente vivos, y con la conciencia de porqué debemos proteger los lugares que valoramos.

Para más información acerca de esta asociación y de la línea de productos, visita https://www.buff.com/blog/es_es/post/proteger-nuestros-inviernos-enarbolar-nuestra-bandera-al-aire-libre.