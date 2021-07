Dánae Malet: “Estamos viendo una incursión masiva en el mundo del outdoor, probablemente acelerado por la pandemia. El outdoor se ha vuelto más inclusivo y diverso, y más grande”

Sabemos que BUFF® tiene detrás una historia muy interesante pero, para aquellos que aún no la conocen, ¿podrías contarnos de dónde viene BUFF®? ¿Cómo fueron sus orígenes?

Original Buff, S.A. nació en Igualada, Cataluña, en el año 1992. La pasión de su fundador, Joan Rojas, por el motociclismo fue el origen de su legendario tubular multifuncional sin costuras que, a día de hoy, cuenta ya con más de 25 años de historia. La idea surgió en busca de una solución para protegerse del viento y el frío en las salidas en moto y, poco a poco, el éxito de este accesorio se convirtió en una consolidada empresa que, a día de hoy, es líder indiscutible a nivel mundial en la producción de accesorios para cuello y cabeza.

Actualmente, Original Buff, S.A. tiene presencia en más de 70 países alrededor del mundo y sus planes de expansión son cada vez más ambiciosos.

El éxito de sus productos reside en el equilibrio entre el diseño y la funcionalidad. Detrás de cada creación está siempre el mismo propósito: proporcionar un estilo único y un confort total para la práctica de deporte o el uso diario.

Estos últimos diez años el mercado de la montaña ha cambiado mucho, ¿cómo ha sido la evolución de BUFF® teniendo en cuenta desde donde venía hasta hoy?

Nuestro icónico tubular multifuncional fue el primero de los muchos accesorios de cuello y cabeza que hoy en día forman el porfolio de BUFF®. A lo largo del tiempo, evolucionar es lo que ha marcado nuestro camino y nuestro éxito. Hemos sabido adaptarnos a los cambios sociales: desarrollo digital, actualización de sistemas operativos, aplicación de metodologías más sostenibles, etc.

Sabemos que nos queda todo un mundo por descubrir, pero lo que siempre hemos tenido claro en nuestra evolución es que debemos llevar por bandera nuestros valores de marca y raíces, por eso, el deporte sigue en el eje central de nuestra estrategia.

En esta línea, en los últimos años nuestra principal evolución a nivel de producción ha sido poder extrapolar esos productos y tecnologías desarrolladas para el mundo outdoor a nuevas colecciones lifestyle.

¿Qué camino va a seguir BUFF®? ¿Hacia dónde queréis llevar la marca?

Como comentaba anteriormente, el camino que vamos a seguir se rige por mantener nuestro liderazgo y reconocimiento en el sector outdoor y ganar terreno en el territorio lifestyle, a la vez que nos consolidamos y ampliamos nuestra área Safety (Seguridad), de productos desarrollados para el ámbito laboral. Todo ello a través de la innovación constante y nuestro compromiso con la sostenibilidad en diseño, materiales y procesos.

En cuanto a filosofía de marca, nuestro objetivo pasa por conectar más que nunca con las personas. Por eso, el pasado mes de marzo lanzamos nuestra primera campaña de marca, Live More Now, con la que quisimos inspirar a personas de todo el mundo a disfrutar al máximo del presente a través de un estilo de vida activo al aire libre.

A lo largo de este año seguiremos con esta misma campaña y realizaremos un conjunto de acciones dirigidas a la conservación medioambiental y conversación social a través de nuestro programa Do More Now.

Y en cuanto a vuestros clientes, ¿qué evolución habéis percibido en ellos? ¿Qué tipo de clientes teníais antes y tenéis ahora?

Estamos viendo una incursión masiva en el mundo del outdoor, probablemente acelerado por la pandemia. El outdoor se ha vuelto más inclusivo y diverso, y más grande. Seguimos dirigiéndonos a nuestro consumidor habitual que valora la innovación y las prestaciones técnicas de los productos, pero somos conscientes que estamos atrayendo la atención de un grupo de usuarios nuevos que valoran más la estética, la comodidad y la sostenibilidad.

Una de las grandes tendencias que percibimos es la búsqueda de versatilidad en las prendas. El consumidor ahora sopesa más qué compra y busca prestaciones en la pieza que le otorguen más de un uso, o puedan llevarse en más de un ambiente.

También vemos como la preocupación por la sostenibilidad toma cada vez más importancia, y en este aspecto, estamos destinando grandes esfuerzos en este ámbito.

Hablando de vuestros productos, ¿qué nuevas tecnologías usáis o habéis implantado en vuestros productos?

Para las categorías outdoor las principales tecnologías que presentan nuestras colecciones y que estarán presentan en los próximos lanzamientos de otoño/invierno 2021/2022 son:

- DryFlx®, revolucionario tejido elástico en 4 direcciones confeccionado 100 % sin costuras para aportar protección del frio, gestión de la humedad y confort en actividades de alta intensidad. Este tejido está confeccionado con Poliéster y Poliamida reciclados de botellas de plástico y airbags de coches usados. Esta misma tecnología es transpirable y reflectante en 360º.

- Polycolon®, excelente tecnología que repele el sudor y lo conduce al exterior a la vez que proporciona calidez. Esta tecnología se halla en el interior de nuestra nueva familia de productos CrossKnit, concebida para aportar un aspecto estiloso y urbano con atributos técnicos para actividades de mayor intensidad.

¿Cuál consideráis que es actualmente vuestro producto o línea de producto referente?

Nuestro producto más icónico sigue siendo el BUFF® Original EcoStretch Multifuncional Neckwear. Es nuestro buque insignia, una pieza tubular sin costuras, producida en Barcelona y elaborada con tejido hecho de botellas de plástico reciclados. Pensado para ser llevado los 365 días del año. El Original EcoStretch se ofrece en una multitud de diseños únicos y originales. El producto es tan versátil, puede llevarse en más de 12 maneras diferentes, que a día de hoy, sigue siendo nuestro mayor éxito en ventas.

Ahora que se está volviendo algo tan importante en todos los ámbitos, ¿valora BUFF®, y cómo lo trata, el tema de la producción y el desarrollo de productos ecológicos o respetuosos con el medio?

Además de los objetivos de ventas y facturación, Original Buff, S.A., tiene en el centro de su estrategia empresarial la sostenibilidad. Este compromiso se refleja en nuestro programa Do More Now que recoge todas las actividades, partners y procesos de fabricación que seguimos para cuidar el planeta en el que vivimos.

Fabricar productos sostenibles es nuestra manera de contribuir a un mundo mejor, pero no la única. En BUFF®, tratamos de reducir al máximo nuestro impacto medioambiental, no solo mediante el uso de materiales reciclados.

Además de utilizar productos y materiales naturales como la lana Merino, colaboramos con REPREVE®, quien nos suministra materia prima elaborada a partir de botellas de plástico recicladas. En este caso, nuestra nueva microfibra se fabrica exclusivamente a partir de botellas de plástico recicladas.

Durante la próxima temporada otoño/invierno 2021/2022, también vamos a realizar un cambio en el packaging (empaquetado) para hacerlo más sostenible y respetuoso con el medioambiente, sustituyendo los habituales ganchos de plástico por un cartón reforzado del propio envoltorio de los productos.

Como antes has comentado BUFF® cuenta con un departamento de moda urbana muy interesante, ¿qué os ha llevado a apostar por este mercado?

Somos una marca referente en el desarrollo de accesorios para cuello y cabeza en el ámbito deportivo. Creemos que los resultados en ventas han sido muy buenos gracias al reconocimiento de nuestra producción consciente y nuestras innovaciones tecnológicas.

Hoy en día el deporte está cada vez más integrado en la vida de las personas y, sobre todo, ha aumentado mucho la práctica de actividades físicas al aire libre. Como consecuencia, en la moda urbana prima cada vez más la comodidad y sostenibilidad, esto supone una gran oportunidad para la marca.

Queremos trasladar todo lo que hemos aprendido y desarrollado para los atletas y deportistas a la moda urbana, demostrando que el estilo y la comodidad son compatibles, y ofreciendo la mejor protección contra los elementos.

¿No teméis que esta incursión en el ámbito de la moda “generalista” afecte a vuestro posicionamiento dentro del mundo de la montaña?

No vamos a dejar de lado el sector outdoor. Sabemos que forma parte de nuestras raíces y nuestro gran “expertise” reside en el mundo de las montañas. Queremos seguir en esta línea, intentando ampliar horizontes, cumpliendo nuevos retos y tratando de generar un impacto positivo.

Por último, muchas veces se habla de lo particular del mercado español en el mundo de la montaña, pero en vuestra opinión, ¿hay alguna particularidad del mercado español con respecto al europeo? ¿Qué lo hace diferente?

En nuestro caso particular no identificamos muchas diferencias entre el mercado europeo y el español, más allá de las preferencias naturales vinculadas a los tejidos y a los estampados, motivadas por tendencias propia de cada región. Algo que sí destacaríamos del mercado español con respecto al mercado europeo es el reconocimiento de la marca y del propio producto. En España nuestros productos, especialmente nuestro tubular, se utiliza en más ámbitos incluido el de la moda, algo que no está tan integrado en otros países.