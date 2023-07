Pico Urriellu. Dos caras, dos vías

Hoy toca visitar Asturias, paraíso norteño, concretamente la más conocida de sus montañas. No es la más alta, no es la más fácil, ni la más ascendida, pero seguramente es la más deseada: el pico Urriellu (2.519 metros).

Saliendo del collado de Pandébano, a escasos kilómetros de Sotres, tras un rato de agradable caminata, sobrepasas el Collau Valleyu y te chocas, visualmente hablando, con ese monolito conocido como Urriellu. Aún a costa de ver su Cara Norte, que no es la más vertical ni la más estética (para gustos, los colores, que conste...), el pulso se acelera, te sudan las manos y se hace imposible el no querer llegar a su cima.

Seguramente, la inmensa mayoría de los montañeros, todavía no sepa a qué Pico nos referimos. Y escribo Pico con mayúscula. Todavía se usa en la mayoría de círculos de aficionados su denominación “impuesta”, Naranjo de Bulnes.

Ahora sí, casi con total certeza, todos y cada uno de los montañeros que poblamos este país, conocemos, aunque sea de oídas y lecturas, a la probablemente más agreste y difícil cima del estado.

Su primera ascensión fue a manos de Pedro Pidal, Marqués de Vilaviciosa de Asturias, guiado y auxiliado por Gregorio Pérez Demaría, de profesión pastor y apodado “el Cainejo”, por ser natural de Caín (León), en una intrépida escalada por la Cara Norte del Picu el 5 de agosto de un lejano 1904, hace la friolera de 119 años. Por supuesto, iban sin material de aseguramiento ni progresión, a excepción de un trozo de cuerda de la época, y los fornidos brazos del Cainejo. No contentos con la subida por la sombría vertiente, la destreparon para volver sanos y salvos al suelo.

Hoy en día, para esa ruta de 500 metros de longitud, cotada como Difícil Superior (D+) y con pasos de hasta V+, se recomienda juego completo de friends y empotradores. Resulta obvia la gesta que supuso en la época la conquista de la cima soñada.

El Urriellu tiene 4 caras o vertientes claramente diferenciadas, que además coinciden con los puntos cardinales: Sur, Este, Norte y Oeste.

Las vías más largas, difíciles y comprometidas, se encuentran en la Oeste, con rutas tan conocidas como la famosa Rabadá-Navarro, primera vía de la Cara Oeste y escenario de sonadas tragedias el siglo pasado, de 750 metros de recorrido y dificultades obligadas de 6a/A1 (ED-), o la Murciana, 550 metros de excepcional caliza en un recorrido, que si bien ha perdido cierta parte del compromiso original al ser rapelable, no deja de ser una prueba de fuego para avezados escaladores.

La Cara Sur es la “cara amable” del Pico. Corta, soleada, y equipada con 2 líneas de rápeles, es la vertiente “normal” de la gran masa de los visitantes. De hecho, se forman verdaderas colas tanto para escalar su vía normal, la ‘Sur Directa’, a la par que se pueden ver y observar verdaderos dramas en ella, ya que es la vía adecuada para que todo aquel que quiera llegar a la cima y su “Santina” sin excesivas complicaciones ni dificultades lo haga. Eso no quita que mucha gente sin experiencia en este tipo de recorridos de aventura y autoprotección se aventure, poniendo en peligro tanto a ellos mismos como al resto de usuarios. Para colmo, el descenso normal, vía rápel, usa las reuniones de la ruta, así que solo hay que imaginarse en temporada alta el panorama.

La Cara Este, es la otra “cara amable”, pero a diferencia de la Sur, la longitud de las vías se multiplica por dos en relación a las de la Cara Sur como mínimo, y el compromiso es bastante más acentuado. Placas de una caliza excepcionalmente adherente harán las delicias de los escaladores, a la vez que la escasa protección fija existente y aún más escasa posibilidades de protección flotante en determinadas vías, nos estrujarán el coco para seguir la línea adecuada. No debemos fiarnos de las graduaciones para aventurarnos en dicha vertiente, pues rutas aparentemente fáciles, como la ‘Amistad con el Diablo’, en la que el paso más difícil es de V+ y está perfectamente protegido con expansivos, da paso a asequibles placas y canalizos con unos alejes más que considerables. La ética y compromiso de los aperturistas sigue presente, sin duda.

La Cara Norte es la de la “inauguración”. Vertiente fría y sombría, incluso en días imposibles de escalar al Sol en las otras vertientes. A principio de temporada puede ser muy difícil y peligroso escalar su vía normal, la Pidal-Cainejo, por los neveros que se forman en la chimenea. En años de fuerte y tardía innivación, hasta principios de julio podemos encontrar alguno que amenicen la escalada con pasos de acróbata para esquivarlos y nos rieguen las fisuras al irse fundiendo lentamente al calor del verano. Por contra, nos encontraremos mucha menos gente que en las otras vertientes como norma general, y no tendremos que madrugar tanto al escalar a la sombra.

En esta ocasión vamos a proponer dos recorridos asequibles, en las dos caras “amables”, teniendo en cuenta las características de este tipo de vías de aventura en Alta Montaña, en las que pese a estar las reuniones montadas en casi todos los largos, ya sea con clavos o expansivos, la gestión de la autoprotección y cuerdas, y la táctica usada en base a horarios previsibles y meteorología, pueden hacer que pasemos de un agradable día de paseo vertical, a una épica lucha contra el reloj y la tormenta. Las vías elegidas han sido:

- Vía Directa de los Martínez (110m/D/V), en la Cara Sur.

- Vía Cepeda (350m/MD-/6a), en la Cara Este.

Vía ‘Directa de los Martínez’ (110 m./D/V), en la Cara Sur

Material: juego de friends 0,5-3 (BD) y algún empotrador.

Tiempo: de 1,5h a 3h.

Largos:

L1.- 15m/V. Es el largo clave de la vía. Muchas cordadas que van confiadas en encontrarse una vía fácil de iniciación no llegan al nicho cuando se encuentran con unos metros de difícil protección y roca pulida por el paso de cientos de escaladores. Largo limpio.

L2.- 40m/IV+. Salida hacia la derecha mirando a la pared, un par de metros de travesía protegida, y accedemos a un diedro que seguimos hasta la “R”. Algún clavo.

L3.- 20m/IV. Diedro, más fácil que el anterior.

L4.- 40m/IV+. Prueba de fuego para el que no ha escalado con anterioridad los típicos “tubos de órgano” típicos de la zona. No ir a buscar las fisuras de la derecha, si no se puede es mejor ir a la izquierda para buscar la salida al anfiteatro. Friends 1-2-3 útiles.

L5.- 35m/III. Sencilla trepada por placas y canalizos hasta la reunión donde podremos dejar el material.

Ascenso a cima: continuar hasta la arista cimera por terreno de IIº siguiendo los hitos por una canal, algo sobada, con mucho cuidado de no tirar piedras, ya que su caída natural es precisamente por la vía que acabamos de escalar y tendremos que rapelar.

Vía ‘Cepeda’ (350m. /MD-/6a), EN LA CARA ESTE

Esta reseña es conservadora en lo que a graduación de dificultad se refiere. Dependiendo que croquis mires puede dar la impresión de que la Cepeda es una vía fácil, de iniciación, todo “tercericos” y “cuarticos”, con un paso final de V+/A0, que es lo único difícil del itinerario.

En mi opinión, nada más lejos de la realidad. Es una vía para gente que sepa proteger, navegar y moverse en terreno de montaña. Y eso no quiere decir que la vía sea difícil, que no lo es, pero hay que moverse y saber en qué terreno de juego nos encontramos.

Material: juego de friends 0,5-3 (BD), algún empotrador, cintas largas y muy largas.

Tiempo: de 3´5 a 4´5h.

Largos:

L1.- 45m/IV. En la mayoría de las reseñas le dan III+. Puente de roca con cordino grueso a unos 10 metros. La reunión está un poco escondida en una fisura vertical en una repisa estrecha.

L2.- 35m/V. Sobre el cuarto grado buscando lo más fácil por placas, sin ir al diedro hasta más arriba de la mitad. Veremos clavos rotos y puede que uno bueno. Bajo un desplome al final del largo, clavo en nicho, y paso clave del mismo. Reunión encima del bloque.

L3.- 40m/V. Diedro con salida tonta y fácil hasta la reunión. Comprobar presas una vez fuera de la chimenea.

L4.- 45m/V/+. Largo realmente bueno en su grado, con varias opciones de itinerario en la placa superior. Algún clavo y puentes de roca.

L5.- 35m/IV+. Salir a derechas y buscar el filo de un espolón. Comprobar la roca en la columna, y cuidar la protección. Alargar a conciencia, ya que volveremos a situarnos sobre la reunión en travesía.

L6.- 60m/III. Largo de transición, sobre terreno de IIº, con algún paso aislado de IIIº. Pasamos cerca de la última reunión de Espejismos de verano (primer rápel de la Cara Este) que podemos chapar. Reunión a montar sobre puente de roca en el suelo.

L7.- 60m/V. Realmente son dos unidos. Los alargues deben ser exquisitos para llegar holgado a la reunión bajo la cueva. Largazo, con placas, diedros y canalizos. Va apareciendo algún clavo salvador cada 12 o 15 metros.

L8.- 30m/6a. El famoso “rompetobillos”. Hoy en día, no hay problema con el material que tenemos para proteger, amén de haber un par de seguros en el paso. Posteriormente tendremos que pasar por el túnel de acceso al anfiteatro de la Cara Sur. Enganchón de material de protección en la arrastrada casi asegurada… Reunión de expansivos.

L9.- 60/V-. Subir por la chimenea a la arista cimera. Seguir por el terreno más firme y asequible, durante unos 55 metros, y buscar un poco más adelante un bloque muy grande y sólido perfecto para montar la reunión. Pasos aislados en los que encontraremos algún clavo.

Ascenso a cima: continuar andando por la arista cimera con la cima ya a la vista. Podemos dejar el material a la entrada de la canal de descenso, marcada con un hito para no portearla.

GUÍA PRÁCTICA

APROXIMACIÓN

Al refugio Vega de Urriellu (1.950 metros):

1.Desde el collado Pandébano (1.215 metros). Calcular unas 2,5 horas andando tranquilamente para salvar los 750 metros de desnivel.

2. Desde el teleférico de Fuente Dé (1.834 metros). Debemos salvar un desnivel de 500 metros de subida hasta el collado de Horcados Rojos y 400 de bajada al refugio, invirtiendo de 3 a 4 horas en ello. Es un itinerario en el que podemos encontrarnos un expuesto nevero para bajar al Jou de los Boches, y si no nos planteamos llevar material de nieve, lo mejor es obviar este acceso.

A las vías:

Desde el refugio Vega de Urriellu. Salir valle abajo a buscar la Canal de la Celada, que bordea la montaña bajo su Cara Norte. Podemos encontrar nieve hasta bien entrada la temporada, y si madrugamos, es interesante informarse con antelación si es necesario el uso de material de progresión en nieve. Una vez fuera de la canal, y bajo la Cara Este, si vamos a la Directa de los Martínez, continuar por lo más evidente, normalmente marcado con hitos bordeando la montaña, hasta llegar bajo el mismo centro de la Cara Sur, donde veremos a pocos metros del suelo el nicho característico de la primera reunión. Tiempo: 1hora.

Si optamos por la Cepeda, nada más salir al llano tras la Celada, buscar lo “segao” hacia los pies de vía, identificando antes de acercarnos el característico diedro del segundo largo de la vía. Atención al nevero que suele haber a principio de temporada en la base de la vía, puede ser delicado cruzarlo si vamos en zapatillas, o incluso con botas si está muy dura la nieve. Caída fea. Tiempo: unos 50 minutos.

DESCENSO

Desde la cima, volver por la arista hasta la canal marcada con un hito que se aprecia evidente y muy pisada. Prestad mucha atención a no tirar piedras, y sobre todo, a los tropezones, ya que la caída de cualquier tipo de material pasa por la Directa de los Martínez y consiguiente línea de rápeles.

Una vez en el centro del anfiteatro, rapelar por la Directa de los Martínez o la Teógenes, ambas en la Cara Sur. En la Cara Este hay una línea de rápeles aprovechando la vía Espejismos de Verano que se puede usar en caso de necesidad o si no queremos salir por el anfiteatro de la Sur.

MATERIAL NECESARIO

Pese a estar escrito en el apartado de las vías el material de protección, no está de más recordar la importancia del uso de cuerdas dobles en este tipo de terreno, tanto por la frecuente caída de piedras, como por la posibilidad de encontrarnos bordes cortantes difíciles de ver y evitar.

Por supuesto, el casco debería ser parte del material obligatorio en nuestra mochila.

MEJOR ÉPOCA

De junio a octubre. Antes y después se puede también, dependiendo de las condiciones de innivación de la temporada, y de las precipitaciones, tan frecuentes en esta zona geográfica.

REFUGIO DE URRIELLU

Tomás, Sergio e Íñigo nos atenderán en el número de teléfono 984090981. En el refugio dispondremos de cama y comida, aparte de toda la información necesaria para realizar nuestras actividades.