Pedri se estrena con el Barça en un amistoso ante el Nástic

Pedri jugó en la tarde de este sábado su primer partido con el FC Barcelona. El choque, de carácter amistoso, midió a los culé ante el Nástic de Tarragana en el estadioi Johann Cruyff.

El teguestero jugó los primeros 45 minutos y lo hizo luciendo el número 27 junto a Neto, Piqué, Sergio, Aleñá, Griezmann, Messi, Dembélé, Lenglet, Alba y Sergi Roberto.

The first XI of the 2020/21 preseason! #BarçaNastic pic.twitter.com/oePhJ9bb7u