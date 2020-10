“Es preciso crear protocolos específicos para atender la salud mental de las personas afectadas por la COVID”

La responsable de Salud Mental La Palma, María de la Paz Magdalena, considera que “en la situación actual, es preciso crear protocolos específicos para atender la salud mental de las personas afectadas por la pandemia de la COVID-19, incluyendo también aquí a los profesionales del ámbito sanitario”.

“La aparición de la pandemia ha provocado y provocará importantes consecuencias y secuelas que afectarán de forma directa e indirecta a la población y a su salud mental y bienestar. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Bajo estas circunstancias, las previsiones de este organismo son más preocupantes, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad para el año 2030”, ha asegurado La Palma Ahora María de la Paz Magdalena, quien recuerda que “la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 28 años y cuenta con el apoyo de la OMS, donde participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo. Este año el lema es Salud mental y bienestar, una prioridad global”. Con este lema, subraya, “se busca reivindicar que todas las personas que lo necesitan ejerzan su derecho a acceder, de forma gratuita, a servicios públicos adecuados a las necesidades de cada persona, pero esta necesidad de promoción de la salud mental y su prevención requiere de una inversión, requiere que se destinen recursos, que en este ámbito son claramente insuficientes”.

“En un primer momento, declarado el confinamiento y el estado de alarma, nuestra entidad tuvo que dar respuesta inmediata a la población a la cual atendíamos, reorganizando y rediseñando nuestros recursos. De este modo, se elaboró material de protección para las familias para las cuales trabajábamos. Una vez que se cerraron los centros educativos, donde estábamos desarrollando el servicio semanal de prevención, en 16 unitarias se comenzó a trabajar para que la brecha digital afecte lo menos posible a nuestro alumnado, y esto conllevó que se llevara el material didáctico a las unidades familiares, así como que se facilitase material al que no podían acceder, contando en este primer momento con la inestimable colaboración de la entidad bancaria La Caixa”, apunta la responsable de Salud Mental La Palma.

Tras el confinamiento, esta asociación “ha reorganizado sus recursos, que se centran en la atención a la población en el Centro Penitenciario de la Isla, la Unidad de Internamiento Breve del Hospital General de La Palma y la realización de seguimiento y refuerzo educativo para los menores de las 16 unitarias con las cuales trabajamos y que por medidas preventivas por la COVID-19 no estamos haciendo intervención de manera directa en los centros”, detalla, y resalta que “en Canarias hay más de 679.000 personas que tienen algún diagnóstico de trastorno mental, más de 63.000 personas han sido atendidas en 2019 en servicios de salud mental del Servicio Canario de Salud”. “Con respecto a La Palma, el pasado año un total de 3.471 personas han sido atendidas en las diferentes unidades de salud mental de la Isla”, dice. “Con estas cifras, aportadas desde la propia Consejería de Sanidad, ya en el año 2019 nos planteamos desde Salud Mental La Palma y desde Salud Mental Canarias, (entidad a la cual pertenecemos desde su constitución en 2002) cuál está siendo y será la repercusión y la incidencia de problemas de salud mental de la población de las islas. Ya existen datos estadísticos que hablan de un incremento de hasta un 10%, pero no dispondremos de cifras cerradas como máximo hasta finales de este año”, indica. “Eso sí, sabemos que la incidencia se está detectando en atención primaria, donde el 40% de personas que están siendo atendidas lo hace por episodios de ansiedad, malestar, insomnio… todo esto ocasionado por el momento en el que estamos viviendo, momento caracterizado por incertidumbre, miedo y, sobre todo, distanciamiento físico, que no social”, precisa. “Desde Salud Mental La Palma queremos hacer un trabajo para que ese distanciamiento sea físico y no repercuta en el bienestar de las personas; abogamos por romper ese aislamiento, esa falta de comunicación, y por eso hacemos visitas a domicilio, control telefónico y seguimiento farmacológico, al tiempo que defendemos un trato diferenciado y humanizado para las personas y familias con problemas de salud mental”, remarca Magdalena.

“Reivindicamos que es una prioridad impulsar los servicios de atención psicológica en el ámbito de la salud mental, y también la necesidad de reforzar los servicios de tratamiento asertivo comunitario, así como la formación específica sobre salud mental”, expone. “En la situación actual, es preciso crear protocolos específicos para atender la salud mental de las personas afectadas por la pandemia, incluyendo también aquí a los profesionales del ámbito sanitario”, agrega.

Magdalena estima que “la coordinación entre las autoridades competentes del Gobierno de Canarias es fundamental para la aplicación de medidas que garanticen una adecuada respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables del sector social, especialmente en el ámbito de la salud mental con el apoyo del movimiento asociativo”.

Salud Mental La Palma, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este sábado, 10 de octubre, ha realizado varias actividades que están “enfocadas en la Unidad de Internamiento Breve del Hospital General de La Palma, donde desarrollamos un servicio de atención a los pacientes y a sus familias, convirtiéndose en el único a nivel estatal de estas características prestado por una ONG”, indica María de la Paz Magdalena, quien desde el pasado 7 de octubre protagoniza el programa Mariposa que emite Radio 7.7 los miércoles de 11.30 a 12.00 horas y que aborda “el bienestar y la salud mental de La Palma y que contará con la presencia de profesionales, agentes sociales y políticos para dar luz a un problema que nos implica, un problema que nos atañe a todos”, concluye.