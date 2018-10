La coalición Juntos por Gran Canaria suma al alcalde de San Mateo y abre la mano a la alcaldesa de Mogán

La coalición Juntos por Gran Canaria, que fue presentada el pasado mes de junio y que une a Unidos por Gran Canaria (UxGC) y a Coalición Canaria (CC) en la isla, recorrerá los 21 municipios de la isla y los barrios de la capital para dar a conocer su proyecto de isla "en positivo" y escuchar a la ciudadanía para sumar voluntades a la nueva iniciativa política.

Así lo han puesto este jueves de manifiesto el presidente de UxGC, José Miguel Bravo de Laguna, y el secretario insular de CC, Pablo Rodríguez, durante una rueda de prensa en la que agregaron que están en conversaciones con agrupaciones políticas municipales para que la marca se presente en todos los municipios.

En este sentido, ya han cerrado un acuerdo con la Asamblea de Vecinos de San Mateo (AVESAN), organización que lidera el actual alcalde, Antonio Ortega; y están trabajando con la actual alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de Ciudadanos para el Cambio (CIUCA), el grupo La Fortaleza en Santa Lucía, o la Coalición de Centro Democrático (CCD) de Juan Martel en Telde, entre otros, según explica Europa Press.

No han citado en ningún momento a Daniel Reyes, hasta hace meses aliado en el Cabildo de Gran Canaria de UxGC y que desde que se firmó el acuerdo con CC se habían separado. Sin embargo, este mismo jueves Bravo de Laguna se ha reunido en una cafetería próxima a la sede de la Corporación insular con Guillermo Reyes, lider del partido teldense.

Respecto a Las Palmas de Gran Canaria, y al ser cuestionados por Nardy Barrios como candidata de Juntos por Gran Canaria en la capital, Bravo de Laguna comentó que se han producido contactos aunque será en las próximas semanas cuando se dé a conocer el nombre del aspirante a alcalde.

Según el acuerdo entre ambas formaciones, UxGC decidirá los candidatos de la coalición al Cabildo grancanario y al Ayuntamiento capitalino, mientras que CC hará lo propio con el aspirante al Gobierno de Canarias.

Dejar de ser la "Gran Canaria del no" para ser la isla del "sí"

Por su parte, Pablo Rodríguez, ha apelado a "trabajar entre todos para que Gran Canaria deje de ser la isla del 'no' y se convierta en la isla del 'sí' de una vez por todas".

El secretario insular de CC hizo especial hincapié en que Juntos por Gran Canaria es un nuevo proyecto político y ciudadano que se construirá desde el diálogo y que "representa el futuro de esta isla", ya que, aclaró apuestan por la unión en lugar de la confrontación.

"Es importante -añadió- que estemos juntos. No sólo los que estamos aquí hoy, sino también otras organizaciones de ámbito local, que se van a ir uniendo y que, desde luego, lo hacen no porque nos una un adversario común, no porque sea tácticamente porque sea más favorable de cara a un resultado electoral, sino que lo hacemos porque Gran Canaria lo necesidad".

Aquí, el nacionalista recordó que su partido lleva "resistiendo" en Gran Canaria desde la ruptura nacionalista en 2005 y que con el proyecto actual aspiran a gobernar en la isla.

Rodríguez insistió en que la isla "necesita que haya una alternativa que cambie el signo de las cosas". "Que se pase de la isla de 'no' a todo a la isla de los proyectos, del desarrollo, de las oportunidades, de la generación de empleo y a la isla del futuro", concluyó.

"Una defensa en positivo que no se confronte con ninguna isla"

Por su parte, José Miguel Bravo de Laguna comentó que el proyecto "no engaña a nadie", ya que el acuerdo electoral se ha hecho antes de los comicios. "Nuestra iniciativa -dijo- es de defensa de Gran Canaria. Una defensa en positivo, que no se confronte con otras islas pero que defienda lo que son los intereses de nuestra isla".

También comentó que Juntos por Gran Canaria aspira a convertirse en un proyecto "distinto", "alejado" de la confrontación y del "agravio que caracterizan a los partidos actuales y que tienen a la isla sumida en una parálisis política, social y económica lejos de encontrar soluciones".

Además, Bravo de Laguna lamentó que la isla "haya perdido protagonismo en el archipiélago, pero es una isla con muchas posibilidades que debemos transformar en oportunidades y tiene músculo suficiente para generar economía y recuperar su posición como motor de Canarias".

De igual modo, insistió en que, en la actualidad, Gran Canaria es una isla en la que, desde el Cabildo, "se favorece a los propios y se castiga a los que no son de su misma cuerda política".

"Nosotros queremos que el Cabildo, el Parlamento canario y los ayuntamiento canarios trabajen en pro de una Gran Canaria en positivo, una Gran Canaria de oportunidades y que realice políticas activas", concluyó.

Finalmente, respecto a la ronda de visitas por los municipios de la isla, el primero de estos actos tendrá lugar en San Lorenzo el domingo, 21 de octubre, en la capital grancanaria.