Ascan no dará pasos para agilizar el traspaso a Cespa mientras no reciba el expediente municipal que readjudicó la recogida de basuras

A nueve días del traspaso de la gestión de la recogida de basura en Santander, de la UTE Ascan-Geaser a la empresa Cespa, la primera está esperando a que se le remita el expediente por el cual se adjudicó el contrato de emergencia a la segunda. Mientras no llegue, y Ascan asegura que no lo ha recibido aún del Ayuntamiento de Santander, no está dispuesta a dar pasos para facilitar una transición ordenada.

Actualmente, la maquinaria de recogida de residuos y limpieza sigue en poder de Ascan, que reclama que se le pague el año y medio, aproximadamente, de amortización de la misma antes de su entrega al Consistorio. Del mismo modo, el personal de la concesionaria aún sigue dependiendo de Ascan, ya que no se han dado los pasos necesarios para que cursen alta en Cespa (liquidación y baja en la Seguridad Social previas, entre otros trámites).

Lo que sí ha hecho la empresa cántabra es solicitar en el juzgado la suspensión cautelar de los acuerdos del Ayuntamiento con Cespa al considerar que están "viciados de ilegalidad" y mientras se analiza el fondo del asunto. Los tribunales aún no se han pronunciado sobre esta solicitud, que, de estimarse, imposibilitaría que Cespa asumiera el servicio en la medianoche del 11 al 12 de noviembre, tal y como está previsto.

Este miércoles, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti (CS), tras indicar que conocía por la prensa la falta de comunicación entre Ayuntamiento y Ascan, ha añadido que en los dos informes de Intervención sobre la ejecución de la contrata, que datan de 2018 y 2020, se hace constar que la concesionaria nunca ha facilitado las labores de inspección para comprobar el estado del material.

La inspección de la maquinaria, especialmente de los camiones de recogida de residuos, es fundamental para que el Ayuntamiento disponga de un material que traspasar al nuevo concesionario, ya que quiere comprobar que está en buenas condiciones. Por si esto no acaba produciéndose, Cespa ya está buscando material rodante alternativo que alquilar. No obstante, fuentes del sector consideran que no es nada fácil encontrar maquinaria para alquilar ni en España ni fuera del país.

El Ayuntamiento de Santander sigue considerando que Ascan reconoce que es imputable a su responsabilidad el deterioro del servicio. Según la empresa, este se ha producido por las amortizaciones de puestos de trabajo ocurridas esta última década, unas amortizaciones previstas en el pliego de condiciones, pero el Ayuntamiento considera que falta la otra mitad de lo que dice el pliego y es que esa merma de personal estaría compensada con la incorporación de maquinaria más moderna, cosa que no se ha producido. Al incumplirse lo pactado en todos sus términos, es decir, que la reducción de personal no afectara a la calidad de la recogida de residuos, el Consistorio entiende que la responsabilidad de la suciedad de las calles es completamente atribuible a la UTE gestora.

"Es decir, cuando la concesionaria está diciendo que está justificado que hayan tenido la ciudad sumida en una suciedad permanente por la reducción del personal, está reconociendo que ha incumplido el contrato una vez más", pues su obligación era mantener el nivel del servicio. "Eso es lo que firmaron ellos seguramente pensando que no se les iba a exigir", ha opinado Ceruti.