Ascel, promotora de la prohibición de la caza del lobo, valora la decisión ministerial como un hito que subsana un "error histórico"

La Asocaición para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), promotora de la inclusión del lobo en el listado de protección de especies considera un hito histórico la medida ministerial que prohíbe la caza del cánido, salvo en circunstancias muy excepcionales, aunque también la considera insuficiente dado el mal estado de conservación de la especie en Epaña.

"Esta inclusión en el Listado -afirma un portavoz- viene a subsanar parcialmente un error histórico y ecológico, como ha sido permitir la caza y el control letal de lobos en este país, a pesar de que los lobos están protegidos por Convenio de Berna y Directivas Europeas". No obstante, "la categoría de protección dispensada en el BOE por el Ministerio resulta insuficiente dado el estado de conservación desfavorable e Inadecuado del lobo en España, según las autoridades europeas y nacionales". Ascel considera que "legal y científicamente le corresponde una protección mayor, con la categoría 'Vulnerable'". Esta mayor protección la está reclamando Ascel en los tribunales, afirma.

En todo caso, la organización conservacionista no oculta su satisfacción por el logro conseguido. "El Ministerio de la Transición Ecológica se ha visto obligado a proteger al lobo en toda España gracias a la tramitación de una petición administrativa reglada que se produjo en 2019", a iniciativa de Ascel. De este modo, "la inclusión del lobo en el Lesrpe en España es un hito legal conseguido gracias al buen hacer legal de la sociedad civil y no es consecuencia de nuestros responsables públicos de Medio Ambiente (Estado, Comunidades, Diputaciones, etc.), que han degradado la protección del lobo en España desde 1986".

Sin excepciones

A juicio de Ascel, la medida publicada en el BOE cabe interpretarse del siguiente modo:

"La protección del lobo en el llamado Lesrpe significa que quedan vacíos de recorrido y contenido todos los planes de gestión y programas de control de las Comunidades Autónomas. No podrá producirse la muerte de ningún lobo en España porque no se cumplen ni cumplirán las excepciones que figuran en las disposiciones adicionales de la orden ministerial aprobada hoy en BOE, y a partir de mañana no se podrá cazar lobos ni por cazadores ni tampoco por las administraciones públicas. Matar un lobo tendrá también consecuencias penales: la protección del lobo ha de ser estricta, como la de cualquier otra especie protegida en España".