La escritora Nieves Álvarez cierra su trilogía 'Vieja amiga oscuridad' con una gira por España

La escritora Nieves Álvarez acaba de cerrar su trilogía sobre la memoria histórica del país, 'Vieja amigas oscuridad' y con ello ha retomado las presentaciones de sus novelas, que tendrá próxima parada en ciudades como Madrid, Valladolid, Valencia y Segovia. En Cantabria intervendrá en las librerías La Vorágine (21 de febrero) y DLibros (23 de febrero), de Santander y Torrelavega, respectivamente

'Vieja amiga oscuridad' es el título dado a la trilogía literaria compuesta por 'Alicia en el país de la alegría', 'Vamos a contar mentiras' y 'Los sonidos del silencio', que hablan de guerra, postguerra, represión franquista, campos de trabajo y de concentración. Y, sobre todo, de cómo todo esto afectó a la vida cotidiana de la población civil. “También habla de amor”, asegura la autora.

Las tres novelas surgen de la memoria de quienes “padecieron la ignominia” y de la investigación exhaustiva de la autora, tanto en diferentes archivos, libros y vivencias. Cabe destacar, en cuanto a la Guerra Civil y los campos de concentración, la significativa documentación encontrada en los archivos militares de varias ciudades, sobre todo de Ávila y en el libro 'Cautivos. Campos de concentración en la España franquista, 1936-1947'.

Las tres novelas llevan un prólogo de Juan Ramón Barat y han sido editadas por Lastura, editorial con 10 años de existencia. Las tres novelas han visto la luz en los años 2019, 2021 y 2023, respectivamente.

“Mi único interés al escribir estas novelas y al tratar de difundir su contenido es dar a conocer algo que muchas personas desconocen -ha explicado Álvarez-. Al mismo tiempo, rendir homenaje a quienes padecieron/padecimos esta lacra social. Reivindico en ellas la historia de mis padres, sobre todo de mi padre que estuvo nueve años en campos de trabajo y de concentración”.

'Alicia en el país de la alegría'

Esta novela, que va por su quinta edición, dibuja cómo era la vida de una niña en la postguerra en una España en blanco y negro de los años 50 y 60, “donde la represión y el adoctrinamiento fueron la pauta”.

“Yo nací muerta y estuvieron a punto de enterrarme en una caja de mazapanes. Decía mi padre que hubo un tiempo en el que los niños y los hombres, las mujeres, las niñas, las personas mayores, casi siempre nacíamos muertas. Luego resucitábamos, o no. Yo nací muerta y resucité gracias a la Virgen del Rosario, según mi madre, o, a la comadrona, según mi padre”.

Así comienza la novela. En palabras de Barat: “El relato de Nieves Álvarez se vertebra en torno a los recuerdos de una niña para quien la vida, a pesar de lo sórdido de la época en que transcurre su infancia, es un jardín lleno de luz y de misterios. Con una gran habilidad, la autora construye un espacio lírico en el que la memoria fluye como un caudal narrativo que arrastra anécdotas, peripecias y vivencias de unos personajes zarandeados por el destino y su inclemente ventisca”.

'Vamos a contar mentiras'

“En esta novela, que se encuentra en su segunda edición, se retrotrae en el tiempo y en ella se dan algunas pinceladas acerca de cómo fue la República, la Guerra Civil, los Campos de Trabajo y de Concentración, la brutal represión franquista, la persecución de los vencidos, su inmenso dolor y el olvido”, ilustra la propia autora.

Así comienza la novela: “Tu padre estuvo preso, dijo ella, y siguió canturreando como si tal cosa. Yo dejé el libro que estaba leyendo y pregunté asustada: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Por nada, hija, por nada. ¿Cómo es eso posible? ¿Por nada? Así es, hija, por nada. Nada le dijeron cuando se lo llevaron y nada le dijeron cuando lo pusieron en libertad”.

En los primeros compases de la lectura se da sentido al título de la obra: «Hubo un tiempo en que ni siquiera en los libros se estudiaba la verdad». Según Barat, “el título no es baladí. Nos aproxima a una época fundamental de nuestro pasado más reciente. Esa en la que España tembló como una hoja azotada por el viento de la barbarie”.

'Los sonidos del silencio'

La tercera novela de Nieves Álvarez habla del adoctrinamiento franquista en los centros escolares, de las luchas estudiantiles, la movida madrileña, la clandestinidad, los asesinatos...

Así comienza la novela: “La enfermedad y los golpes te hacen crecer, decía mi madre. Las pesadillas te asustan, dijo mi hermana. Las personas mayores no son siempre como te las imaginaste, afirmaba mi padre mientras permitía que me sentase en sus rodillas y me abrazaba”.

Álvarez cierra con esta obra el ciclo de un crudo relato sobre la Guerra Civil española. La última entrega lleva por título, precisamente, el de la canción que popularizaron Simon y Garfunkel durante los años sesenta y setenta del pasado siglo XX.

Gira de presentaciones

Tras la presentación en El Ateneo de Santander, el día 9 de enero, las siguientes presentaciones son la siguientes: